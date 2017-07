Docentes ocupan el CPE y su titular no quiere salir de su oficina

06/07 – 11:15 – Desde ayer afiliados de ADOSAC ingresaron al edificio del Consejo Provincial de Educación y permanecen dentro del mismo hasta tanto el gobierno pague los aguinaldos, revierta el descuento de los días que “de facto” hizo al salario docente, incluyendo a maestros que no realizaron huelga o estaban con carpetas médicas y el otro punto exigible es Paritarias salariales para discutir el aumento salarial que fue el germen de este conflicto allá por el año 2016 y se complicó a partir del 2017.

Aproximadamente 200 docentes se acercaron al edificio del Consejo Provincial de Educación en horas de la tarde de ayer e ingresaron al mismo, en cuyo interior estaba la Presidenta Cecilia Velázquez y el personal de administración, cumpliendo sus tareas.

Los afiliados de ADOSAC llegaron al lugar para reclamar el pago de los aguinaldos, dado que Nación envió el giro para afectar a dicho ítems pero el gobierno provincial demora la partida, también protestan por la restitución de los descuentos a los días de paro, indicando ADOSAC que no se irán de allí hasta tanto el gobierno no regularice dichos descuentos realizados de manera ilegal y arbitraria y otro de los motivos es pedir que el gobierno abra paritarias salariales para discutir el aumento pendiente con el sector.

Desde el gobierno se dijo que los docentes estaban reteniendo a la autoridad del CPE, motivo por el cual acudió la policía corroborando que en ningún momento se impedía el acceso o egreso del edificio, de hecho todo el personal administrativo se fue de allí sin inconveniente. “Nosotros no hemos tomado el edificio, ni venimos a retener a nadie, como por ahí se intenta decir”, dijo un dirigente de ADOSAC, “estamos aquí para pedir explicación por el no pago de los aguinaldos, a pesar que la plata la envió Nación, que nos digan por qué hicieron descuentos salvajes y a mansalva sin ningún objetivo claro más que guardarse la plata y hacer caja para la política y finalmente queremos que el gobierno abra paritarias para discutir el aumento docente que no ha dado desde que esta gobernadora asumió”, le dijo Pedro Cormack a OPI.

La titular del CPE Cecilia Velázquez y su segundo, Ismael Enrique, permanecen desde ayer dentro del edificio junto a un chofer y un secretario y los docentes han advertido que “siguen allí porque ellos quieren, nadie les impide salir del edificio”, señalaron. ADOSAC ha informado que seguirán en el edificio hasta tener respuestas claras de parte del gobierno y el dinero del aguinaldo y los días descontados, en los cajeros automáticos.

El gobierno nacional envió 600 millones de pesos para el pago de los salarios docentes y los aguinaldos, sin embargo, el Ejecutivo en principio había negado esta posibilidad hasta que ADOSAC hizo público en las redes sociales el tickets del giro. A partir de allí el CPE anunció el pago del sueldo y dijo que en 48 horas depositaría el aguinaldo, lo cual hasta este momento no ocurrió. Sin embargo, ADOSAC reclama fundamentalmente el descuento de días de paro que hizo el gobierno, por haber incurrido en la ilegalidad de los mismos y practicarlo de manera “salvaje y brutal”, de acuerdo a su calificación, sobre docentes que nunca hicieron paro y otros que se encontraban con carpeta médica, incluyendo embarazadas.

La teoría es que en total el gobierno habría descontado unos 36 millones de pesos, de plata que envió Nación, pero tal como señala ADOSAC: no se la devuelven a Nación.

Alicia Kirchner, siguiendo la teoría de los docentes, habría forzado este descuento como forma de conformar una “caja”, aprovechando los fondos nacionales y usando como excusa el descuento a docentes a quienes castiga por razones estrictamente de conveniencia, para solventar otros gastos, incluyendo el político y ésta comienza a ser ahora, otra de las causas por las cuales el conflicto se profundiza, no se resuelve y el gobierno hace un perfecto silencio.

Desde el gobierno nacional no hay respuesta, nadie habla y nadie actúa. Bullrich no contesta, Rogelio Frigerio no atiende y tener la palabra de un funcionario nacional es una entelequia. Nadie duda que desde “Cambiemos” saben lo que pasa en Santa Cruz, la pregunta es si son inocentes o cómplices. (Agencia OPI Santa Cruz)