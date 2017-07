La situación judicial de De Vido depende de 29 diputados que aún están indefinidos

06/07 – 10:00 – La mayor parte son de bloques chicos de pasado kirchnerista. Cambiemos, el massismo y otras bancadas necesitarían esos votos para los dos tercios que se requieren para el desafuero.

Aunque se muestra entusiasmado en lograr un eventual desafuero del diputado K Julio De Vido, lo cierto es que el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar en la Cámara baja con la quita al ex ministro de Planificación Federal K del beneficio de la inmunidad de arresto. Por ahora, la definición está en manos de pequeños bloques y monobloques, la mayoría de pasado kirchnerista, quienes aún no determinaron cómo votarán.

“El bloque que yo presido decidió por unanimidad no dar los dos tercios”, aseguró ayer el líder de la bancada del FpV, Héctor Recalde. Y completó: “Creo que no juntan las dos terceras partes”.

Esa es la clave. Para lograr el desafuero de un diputado se necesita el voto a favor de dos tercios de los legisladores presentes. En el caso de que haya asistencia perfecta de los 257 diputados, esa mayoría se logra con 172 votos.

Pero hoy por hoy solo hay seguros 155 votos a favor: provienen del oficialismo y sus aliados, del interbloque Unidos por una Nueva Argentina de Sergio Massa, del PJ de Córdoba, del bloque Justicialista, del interbloque FAP, del FIT, Alcira Argumedo y el puntano Claudio Poggi.

Si se toma en cuenta el pronunciamiento de Recalde, los 70 diputados del FpV y sus 3 aliados votarían en contra del desafuero de su compañero de bancada.

Entre ellos se encuentran los siguientes legisladores con origen K o que fueron aliados del kirchnerismo:

* Frente Cívico por Santiago, que suma 6 diputados. “No hay una posición tomada todavía. Lo estudiaremos cuando ingrese el pedido de desafuero. El desafuero de un diputado no es menor y no se puede tomar a la ligera”, argumentaron en ese espacio.

* Peronismo para la Victoria. Tiene 5 legisladores. “Estamos contra los fueros, pero vamos a decidir cuando exista el pedido”, dijo su jefe, Leonardo Grosso.

* Frente de la Concordia Misionero, cuenta con 3 miembros. Ayer dijeron que aún deben fijar posición. Lo lidera el ex gobernador Maurice Closs.

* Juntos por Argentina. Presidido por Darío Giustozzi suma 4 diputados.

* El monobloque de Sandro Guzmán.

* El bloque Brigadier Bustos, que encabeza Ramón Bernabey y tiene dos integrantes.

En el pelotón de “indefinidos” también se encuentran los diputados Héctor Daer y Omar Plaini (ahora está cerca del frente Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner). Ninguno de los dos contestó ayer la consulta de este diario.

Tampoco adoptaron una posición pública los dos diputados del Movimiento Popular Neuquino, los tres del puntano Compromiso Federal (participan del frente electoral de Cristina Kirchner) y la bloquista sanjuanina Graciela Caselles.

El oficialismo empezó a hacer cuentas luego de que el fiscal Federal Carlos Stornelli pidiera, el martes, el desafuero de De Vido al juez Luis Rodríguez.

El objetivo es proceder a indagar y detener al ex ministro, quien está imputado por presunta malversación y administración fraudulenta de más de $ 26.000 millones, fondos que debían destinarse a la reconversión de la mina de carbón de Río Turbio.

Si el juez Rodríguez le da curso al pedido del fiscal Stornelli, ahí se necesitará el voto a favor de dos tercios de los diputados presentes.

En caso de avanzar el pedido del fiscal, en Diputados había dudas ayer de cuándo podría ocurrir.

Es que la segunda quincena de este mes habrá feria judicial y el Congreso entrará en el receso invernal. A principios de agosto, los legisladores estarían enfocados en la campaña electoral por las PASO (son el 13 de agosto).

Pese a las declaraciones de Recalde sobre que su bloque no daría los dos tercios, había ayer incertidumbre puertas adentro del FpV sobre que es lo que podría ocurrir en caso de que llegue el pedido de desafuero.

Ayer entre algunos diputados K se hablaba de que sería difícil sostener a De Vido en caso de que el pedido de desafuero estuviera “bien fundamentado” y en “medio de la campaña electoral.

Algunos iban más allá y planteaban, incluso, la posibilidad de que De Vido presentase su renuncia ante un eventual pedido judicial de desafuero. Un caso con final abierto. (Clarín)