¡Atrincherados y resistiendo en todos los frentes!

07/07 – 10:00 – El gobierno de Santa Cruz resiste el asedio de los trabajadores que en distintos frentes le piden que pague, que aumente y que dialogue. La Presidenta del Consejo provincial de Educación, Cecilia Velázquez y su segundo en el cargo Ismael Enrique, permanecen hace más de 48 horas dentro de sus oficinas, mientras los docentes esperan en los pasillos que la funcionaria les de algún tipo de explicación sobre los descuentos realizados y le devuelvan la plata, las paritarias salariales y termine la persecución a los directivos de las escuelas. Pero el panorama de resistencia y conflicto, no termina ahí; la semana cierra con otras novedades.

Hace más de 48 horas que Cecilia Velázquez, quien la secunda en el cargo Ismael Enrique y dos personas más, permanecen dentro del edificio del Consejo Provincial de Educación, sin explicación aparente, según el grupo de docentes que permanece en la entrada al edificio dado que, señalaron a la prensa “los funcionarios están ahí porque quieren; nada ni nadie les impiden salir, no sabemos cuál es el motivo, excepto el de no dar la cara”, mientras permanecen esperando que la funcionaria o algún ministro respondan a sus inquietudes y la gobernadora dé marcha atrás con las medidas que generaron esta reacción gremial: el descuento de los días de paro, aplicado indiscriminadamente a docentes que no adhirieron a la huelga, a quienes estaban en uso de licencia médica, con carpeta o derivados, razón ésta generadora de la ocupación del CPE hasta tanto ese dinero se deposite en las cuentas de cada maestro, la baja inmediata de la Resolución del CPE donde amenaza con aplicar el Código Penal a los directivos que incumplan la orden de presentar la planilla de ausencia de docentes en paro y la apertura inmediata de paritarias salariales.

La funcionaria provincial solo habla telefónicamente con los medios asociados al gobierno provincial y allí hace el descargo por la situación que está pasando junto a Enrique “y un número de empleados y funcionarios que somos amenazados por estos docentes que nos impiden salir”, ha dicho Velázquez, quien, de ninguna manera, reconoció estar allí por decisión propia. Expresó que no se pueden alimentar, porque los manifestantes impiden el ingreso de comida y por lo tanto personas amparadas por la oscuridad, les alcanzaron una bolsa con racionamiento a través de una ventana en la parte posterior y alta del edificio. Enrique, en tanto, también por vía telefónica y redes sociales, ha denunciado que su automóvil habría sido afectado por ácido, pero hasta el momento no se conoce ninguna denuncia realizada al respecto.

Municipales

El primer viernes del mes de julio, en tanto, se presenta con una provincia y la capital Río Gallegos, especialmente, copada por el conflicto. Las demandas salariales, las protestas y los paros también se extendieron al ámbito municipal. Los empleados del municipio (SOEM) han decidido un paro total de actividad hasta el día lunes próximo, en reclamo del pago de aguinaldo. El Intendente Roberto Giubetich (UCR) estuvo destrabando ATN y ayudas financieras en Nación, pero hasta el momento no aportó una solución definitiva al pago del medio aguinaldo y el gremio en su conjunto plantó un paro que impacta directamente en la recolección domiciliaria de residuos, entre otros aspectos sanitarios de importancia. Para recalentar aún más la coyuntura, Giiubetich dijo que no hay una ley donde se indique el día en que se debe pagar el aguinaldo. La respuesta era obvia.

Sin servicios

El personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado, proveedora de luz, servicio de reparación, agua y cloacas, decidió un paro de actividades en reclamo del pago del salario del mes de junio y el aguinaldo correspondiente. La medida oficialmente comunicada a la Secretaría de Trabajo de la provincia, comenzó hoy a las cero horas y se extenderá por tiempo indeterminado, hasta que la provincia haga efectivo los haberes correspondientes.

Más carpas

Los profesionales de la Salud de la provincia, nucleados en APROSA, de paro por reivindicaciones salariales y pagos atrasados, además de exigir elevar el nivel de la salud provincial, según ellos, abandonada hace mucho tiempo pero profundizada en el año y medio de gestión de Alicia Kirchner, iniciaron una acción para instalar en todos los hospitales de Santa Cruz una carpa en el hall de cada nosocomio y están siendo acompañados por la Mesa de Unidad Sindical espaciogremial al que pertenecen los profesionales de la salud.



Jubilados denunciados

Luego de que el gobierno alertara que funcionarios y empleados de la Caja de Previsión Social fueran agredidos por parte de los jubilados los cuales llevan más de 100 días instalados en una carpa frente al edificio previsional, la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, Paola Vessvessian denunció públicamente que por la agresividad de los Jubilados Unidos, un grupo de funcionarios no pudo salir del edificio por varias horas y por tal motivo radicó una denuncia, se accionó por medio de la Fiscalía de Estado ante la Justicia y comentó que cuando los funcionarios “que permanecían secuestrados” (SIC) salieron de allí, fueron insultados, agredidos de manera muy violenta, lo cual, dijo, está registrado de videos y fotografías que acompañaron sus denuncias.

Los jubilados cumplieron 102 días de acampe frente a la CPS, prosiguen en casa de gobierno junto a la carpa docente, está tomado el CPE como lo anunciamos, se agregaron las carpas en los hospitales públicos, los Judiciales prosiguen por más de 100 días con su reclamos en carpa frente al Superior Tribunal de Justicia y si los municipios (incluyendo el de Río Gallegos) no hacen efectivo los aguinaldos, el sector de municipales se sumarán a este conflicto generalizado y permanente que hay en Santa Cruz, junto con los viales que reclaman el pago de salarios en tiempo y forma y otros sectores de la administración pública quienes ya han planteado la posibilidad de paro, a fin de exigir sueldos y aguinaldos adeudados. (Agencia OPI Santa Cruz)