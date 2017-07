Un año atrás Miguel Larregina se defendía en OPI y hace 4 meses denunciamos que en YCRT la SIGEN hizo una auditoría incompleta

07/07 – 15:45 – La decisión del Juez Rodríguez es el corolario de algo que se venía insinuando desde hace un año, luego que el Interventor Omar Zeidán, realizara la denuncia penal contra Julio de Vido y otros actores de YCRT-Planificación que hoy avanza en contra de los imputados. OPI, además de seguir desde hace varios años el derrotero de la corrupción K, en YCRT, Usina termoeléctrica y UTN, a principio de 2016 publicó la denuncia del interventor, en marzo de 2016 una entrevista a Miguel Angel Larregina y posteriormente una investigación en dos informes, sobre compras, contrataciones e inversiones denunciadas que fueron obviadas por la SIGEN.

El Juez Luis Rodríguez se hizo eco del pedido del Fiscal Carlos Stornelli para que indague, detenga y desafuere a Julio de Vido y 23 actores más, en la causa “De Vido Julio y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos“, iniciada por el Interventor de YCRT Omar Zeidán y publicada por OPI a principio del año 2016.

Dentro de quienes se encuentran procesados y cuya detención se pidió, está Miguel Ángel Larregina, Contador Público, quien cumplía funciones en el Dpto Compras en al ciudad de Buenos Aires, junto a Marta Pérez, otra de las involucradas en la denuncia, junto a Baratta, Jaime Álvarez, Atanasio Pérez Ozuna y otros que solicitaron eximición de prisión.

En tiempos de dar a conocer la denuncia de Zeidán, OPI hizo una entrevista a Miguel Larregina, quien en una nota del 17 de mayo de 2016, hizo su descargo sobre las acusaciones realizadas por el Interventor y en un párrafo de esa entrevista el ex funcionario de YCRT dijo: “Yo creo que la actual Auditoría es “dirigida”, porque al cabo de 30 años de trabajo y experiencia, uno sabe lo que es una Auditoría y aquí se vislumbra un acuerdo político; es más fácil apuntar hacia la persona que está en Buenos Aires, que a cualquier otra” y confirmó “Por esto mismo, yo presenté una serie de documentación en el Juzgado del Dr Luis Rodríguez para que la Justicia lo determine”.

El lector podrá repasar la nota en este título: “Larregina acusó a Zeidán de hacer una “Auditoría dirigida” cancelar obligaciones de De Vido y encubrir a Pérez Ozuna”, donde Larregina confirma la realización de una denuncia ante el Juez Claudio Bonadío tras considerar que la SIGEN actuó de manera dirigida y omitiendo irregularidades, con un fin político y persecutorio, inclusive apuntando a “perejiles” entre los que se incluyó el propio contador.

Posteriormente, un año después más precisamente el 22 de febrero de 2017, en OPI publicamos el primero de dos informes donde constan las irregularidades en las que habría incurrido la SIGEN, al realizar una auditoría incompleta en YCRT y la termousina.

“La SIGEN habría realizado una auditoría incompleta en YCRT/Usina por ser responsable del descontrol kirchnerista</strong>”, es el primer informe donde OPI le realizó una entrevista al Ingeniero Industrial Fernando Scaglia, de larga trayectoria profesional, quien trabajó durante trece años, hasta fines del año 1.988 (Gob. Radical) como Gerente de Abastecimientos y Comercial en la Ex – YCF. El profesional, casi en paralelo con Larregina, nos relató y aportó documentación sobre las denuncias practicadas en relación con la SIGEN, entendiendo que se vulneró el concepto integral de la Auditoría, dado que ha realizado el análisis de la información sobre un muestreo de los Expedientes y no sobre la totalidad, con el resultado de haber dejado de lado muchos información sensible. “Yo le he enviado notas al diputado Eduardo Costa, al Secretario de Minería Lic. Daniel Meilán y al Subsecretario de Desarrollo Minero Ing. Capello para informarle sobre la problemática de Río Turbio”, le confirmó Scaglia a OPI a la vez que observó con gran preocupación “Al Ing. Ángel Garabello no lo incluyen con nombre y apellido en las denuncias realizadas por el Interventor de YCRT por dos razones, una por que está protegido por la Secretaría de Minería y la segunda es que no pueden destruir al único Ing. en Minas que se haga cargo de la misma” y acotó “la empresa a contra mano de su historia no está profesionalizada en ninguna de las áreas y se encuentra bajo la Intervención del Sr. Zeidán sin ninguna capacidad ni experiencia empresaria, solamente arribado ahí a través de una componenda política que no se sabe hasta dónde llega o el alcance de la misma”, indicó en esa nota.

El 8 de marzo de 2017, pusimos en portada una nueva nota titulada: “YCRT: Expedientes de contrataciones, compras e inversiones denunciados antes la OA que no fueron auditados por la SIGEN” y teniendo delante nuestro la documentación probatoria, detallamos los expedientes que fueron denunciados por la Oficina Anticorrupción en la Justicia Nacional en lo criminal y Correccional Federal de la CABA, dando origen a la CAUSA Nº 9.155/16, que se encuentra en trámite ante el JUZGADO NACIONAL en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Javier Matías Arzubi Calvo.

Allí el lector encontrará las licitaciones sospechadas, las compras sobrefacturadas y de manera resumida todo lo que se indica, debería ser objeto de investigación y que en los informes de la SIGEN dejaron de lado. Todo esto, claro está, preludiaba a una decisión judicial que ahora entra en otra etapa de definición política, saca a la luz la enorme corrupción desplegada durante los 12 años del kirchnerismo, tanto en YCRT y usina termoeléctrica como la UTN, organismos que hoy están bajo la lupa de la investigación por la desaparición de cientos de millones de pesos, bajo la dirección general del segundo responsable por debajo de CFK y quien fuera el cerebro de la asociación encargada de cometer delitos desde el poder en la década ganada: Julio De Vido. (Agencia OPI Santa Cruz)