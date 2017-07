En una escucha, Cristina Kirchner insulta a Sergio Massa y le pide a Parrilli: “Hay que embocarlo”

10/07 – 10:40 – El programa de Jorge Lanata reveló esta noche los audios de conversaciones entre la ex presidenta y su principal colaborador plagadas de insultos. “Pelotudo e hijo de puta”, lo más repetido.

“Soy yo, Cristina, pelotudo”. El diálogo ya tristemente célebre entre la ex presidenta Cristina Kirchner y su colaborador Oscar Parrilli hoy tuvo nuevos capítulos. El insulto, ahora se sabe, no solo es usado por la ex mandataria con quien fue su último jefe de los espías, sino que es un latiguillo que usa ante cualquier persona que le genere incomodidad. Pero, sobre todo, se destaca una frase: “Hay que embocarlo al hijo de puta de Massa”.

Los diputados Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Diana Conti y hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron blanco de esos insultos, al que ahora también se agrega el “hijo de puta”, como forma coloquial de dirigirse a los otros. Así se conoció en la noche del domingo en el programa Periodismo Para Todos (PPT), que emite El Trece, en el regreso de Jorge Lanata.

El periodista difundió una escucha judicial que está incluida en un expediente, donde Cristina trata a quien hace las veces de su mayordomo varias veces como “pelotudo”, aunque también utiliza esa palabra, y otras más fuertes, contra kirchneristas, opositores y funcionarios. En las escuchas, también, se destaca la preocupación por su hija, Florencia, y una curiosa definición sobre los millones de dólares que encontraron en su caja fuerte: “No trabajo nunca ¿y?”.

Las conversaciones

Parrilli: Quién habla?

Cristina: Soy yo, Cristina, pelotudo

Cristina sobre Diana Conti

Cristina Kirchner: Escuchame, llamala a Diana, pero bien, sin enojarte, porque ahí la tonta dijo “No, con estos jueces y estos fiscales, Cristina puede terminar presa, porque son presionables”. Decile que se cuide, que no sea pelotuda.

Oscar Parrilli: Que no diga eso…

CFK: Que no sea pelotuda. Que no podemos naturalizar eso.

Sobre Florencia Kirchner y sus millones

OP: Mañana, si salgo por la radio…

CFK: Te van a preguntar sobre Florencia seguro, también.

OP: Yo ya hablé sobre eso.

CFK: La verdad… que quieran encontrar corrupción de un gobierno en un expediente sucesorio… y que a la chica le digan que nunca trabajó. Y buenos, sí ¿cuál es el problema? (Daniel) Hadad era movilero y terminó vendiéndole a Cristóbal López por no sé cuántas decenas de millones de dólares. ¿Y cómo empezó (Héctor) Magnetto?

Sobre Nisman

CFK: ¿Para vos, cuál fue la causa más grave, la acusación más grave que tuve, a ver si coincidimos?

OP: Y… la de Nisman.

CFK: Ah, bueno. Todos coincidimos y también pidió el embargo.

Parrilli, otra vez “pelotudo”

OP: Hola.

CFK: Te acordás que mañana tengo la mediación con Feinmann a las 12, no?

OP: Ahh, sí.

CFK: Te habías olvidado. Sos pelotudo.

Sobre Margarita Stolbizer y Sergio Massa

CFK: Viste que la Stolbizer está loca ahora… Metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de puta.

OP: Mala hija de puta

CFK: Y el que le manda a hacer eso es Sergio Massa.

OP: Sí, yo no tengo dudas de eso.

CFK: Hay que embocarlo también a ese hijo de puta.

A Patricia Bullrich

CFK: El vuelo tiene que llegar 21.20. Hablá con la pelotuda esa de (Patricia) Bullrich y que ni se le ocurra mandar a todos los pelotudos que manda ella.

OP: No. Le voy a decir que no vamos a llevar gente.

Sobre Telefe

OP: Ayer me enteré que Telefe está a la venta y sabés quien anda atrás? Turner.

CFK: Va a tomar Estados Unidos el manejo de los medios de comunicación en la Argentina, punto. Ya está.

OP: Claro.

CFK: Lo prefiero. Y lo prefiero.

Florencia Kirchner y el cacerolazo

CFK: ¿Le están dando más bola a lo de Florencia que al cacerolazo?

OP: No. Divide cacerolazo y después un poco de las monjitas a indagatoria, Florencia y que la Cámara ratificó a Bonadio y demás.

CFK: Y de Lázaro Báez qué dice?

OP: No, de Lázaro Báez que ratificaron el procesamiento, creo.

Sobre Gregorio Dalbón

CFK: ¿Qué te parece lo de Dalbón, bien?

OP: Dalbón, su imagen no es muy buena.

CFK: Sí, es lo que necesitamos.

OP: Sabés qué? Sirve porque saca la atención de vos, ahora hablan de Dalbón, no de vos.

CFK: ¿Y lo de Florencia cómo lo trataron entonces, Oscar?

OP: No, pero es el ensañamiento. ¿Me entendés? Decir tiene 4 millones de dólares… Ayer, lamentablemente perdió Boca.

CFK: Disculpame, yo me pongo muy contenta cuando pierde Boca. Ya lo sé, pero se le terminó la fiesta también a “Mauri”. (Clarín)