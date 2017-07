A la madrugada Infantería desalojó al docentes del Consejo Provincial de Educación

11/07 – 10:15 – Por orden de la jueza Dra Rosana Suárez del Juzgado de Instrucción Nº 3, la policía procedió esta madrugada al desalojo de los docentes que permanecían dentro del edificio del Consejo Provincial de Educación (CPE) en espera de respuestas a lo solicitado al gobierno provincial. La titular del organismo previo a esa acción había recibido la visita de padres que la invitaron a salir y se negó. En Buenos Aires el gobierno nacional convocó a una reunión a la que Velázquez, posiblemente, no viajaría.

Luego de 6 días en que los docentes mantuvieran ocupado el edificio del Consejo Provincial de Educación, esta madrugada (04:30) un grupo de Infantería de la Policía provincial actuó bajo las órdenes de la jueza Rosana Suárez y procedió a desalojar a 8 personas que se encontraban en vigilia en los pasillos del edificio.

Si bien no hubo detenidos, los docentes desalojados señalaron que hubo acciones intimidatorias muy graves por parte de la policía, que hicieron un disparo en el interior del inmueble y encañonaron con la escopeta a un compañero que pretendía permanecer allí.

El gobierno provincial emitió un parte de prensa donde señala “El procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido a los protocolos de seguridad, al apego de la Ley de Seguridad Pública, efectivizando con todos los medios necesarios la liberación de los accesos, garantizando la integridad física de total del personal que se encontraba en el interior del Consejo de Provincial de Educación, y la seguridad de los manifestantes sin que haya ningún tipo de detención ni heridos”.

Ayer un grupo de padres llegó al CPE, ingresó a la oficina de la presidencia y le ofreció a Cecilia Velázquez acompañarla la exterior del edificio y garantizarle la seguridad, si es que al funcionaria temía salir de allí por la presencia del sector docente. Las fuentes, le aseguraron a OPI que la presidenta del CPE se negó, junto con su segundo en el cargo Ismael Enrique, a abandonar el edificio, argumentando que estaban allí “para preservar el patrimonio”.

Las mismas fuentes admiten que ante los dichos de la funcionaria, queda claro que Velázquez no estaba allí obligada por la situación, sino por decisión propia. Sin embargo, los docentes coinciden que la acción de la representante del CPE estaba orientada a generar una victimización para lograr quebrar el reclamo.

El momento en que el gobierno decidió desalojar a los docentes, no es el mejor escenario teniendo en cuenta que está en marcha una reunión conciliatoria en Buenos Aires, convocada por el Ministro Esteban Bullrich, con quien ayer la dirigencia de ADOSAC mantuvo un primer encuentro y hoy (en teoría) esperan a Cecilia Velázquez y otros funcionarios provinciales, para debatir en una mesa de acuerdo, la salida de este conflicto.

Fuentes gremiales le aseguraron a OPI que el sentido de la oportunidad no es lo que mejor maneja el gobierno de la provincia, ya que en momentos en que la delicada situación docente se negocia con el Ministro Bullrich, acá en Río Gallegos se generan las condiciones para condimentar el conflicto y potenciar las protestas.

Fuentes del gobierno nacional recabadas por OPI, indican que dentro del ministerio de Bullrich y de Frigerio “ya están cansados de la actitud de Alicia Kirchner y su gabinete” al que no dudaron en calificar de “ineptos” y lejos de cualquier actitud constructiva en el conflicto docente.

Si no viaja a Buenos Aires la titular del CPE, es casi una obviedad pensar que el conflicto no se va a resolver y si viaja y no lleva mandato para discutir salarios, el análisis que se puede hacer hacia delante es que las clases en Santa Cruz ni siquiera están cerca de empezar en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)