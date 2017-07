“No nos asustan”, respondió Massa al kirchnerismo por las escuchas

11/07 – 11:30 – En los diálogos revelados anteanoche, la ex presidenta le había ordenado a Parrilli “embocar” al actual líder del frente 1País

Por: María Belén Álvarez Echazú

Los precandidatos a senadores por el frente 1 País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer , salieron al cruce por los nuevos audios entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli , en los que la ex presidenta le ordena al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia “embocar a Massa”.

“No nos asustaron cuando le frenamos el sueño de «Cristina eterna» [por la re-reelección] ni ahora”, replicó el líder del Frente Renovador, al responder a la filtración de las escuchas, difundidas anteanoche en el programa Periodismo para todos.

Massa recordó también el cierre de la campaña para las elecciones legislativas de 2013. “La lógica del daño la viví en carne propia cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa […] Con esas cosas no asustan a nadie”, dijo.

Stolbizer, en tanto, reclamó que se investiguen los alcances de las declaraciones de Cristina sobre ella y su socio político, quienes enfrentarán a la ex presidenta y al ex canciller Jorge Taiana, entre otros candidatos, en la elección de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

“El reconocimiento de habernos «armado» causas y buscar «embocar» a Massa debe ser investigado. Está claro que molestamos”, alertó la diputada, en su cuenta de Twitter. “Cuidado con los intentos de desviar la atención. Que no nos quieran entretener con De Vido para seguir salvando a Cristina Kirchner”, agregó.

En la filtración de los audios se escucha que la ex presidenta, en el diálogo con Parrilli se refiere a la líder de GEN. “Viste que la Stolbizer está loca con lo que dice, aparte metió la pata con la última denuncia mal. Es mala, mala hija de puta. El que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Hay que embocarlo también a ese hijo de puta”, se escucha en la conversación.

“Esos insultos hablan peor de quien los dice que de quien los recibe”, dijo la diputada Stolbizer, en medio de un recorrido por las ciudades de Pergamino, Junín y Chacabuco.

En los audios se la pudo escuchar a la ex jefa de Estado preocupada por las investigaciones contra su hija, Florencia Kirchner. “¿Corrupción en un expediente sucesorio?”, preguntó Cristina Kirchner. Al respecto Stolbizer respondió: “En la Justicia ya se comprobó que no me equivoqué y que la caja de seguridad de Florencia exhibía cantidad de dólares que nunca pudo justificar”.

Massa dijo que le dio “tristeza” escuchar los audios y destacó que a sus hijos les “causaron impresión” las palabras de la ex presidenta. “Me parece que la Argentina necesita dirigentes que estén pensando en resolver los problemas de hoy y no en ver cómo destruyen al otro”, indicó. Con tono de campaña, remarcó: “En el pasado de la Argentina tiene que quedar la idea de la destrucción del que piensa distinto”.

En los diálogos con Parrilli se pudo escuchar a la ex presidenta contra Gregorio Dalbón, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, entre otros. Por último admitió que su “peor causa” es la de Nisman y volvió a señalar la existencia de funcionarios “presionables”. (La Nación)