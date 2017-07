Confirmado: Nación se hará cargo del aumento docente. La pregunta del millón es ¿Quién gobierna Santa Cruz?

12/07 – 10:30 – Rigurosamente ajustado a lo que venimos señalando en distintas notas de análisis, el conflicto docente vira indefectiblemente hacia su solución de la mano del gobierno nacional. Así lo establecieron en la reunión de ayer. Tanto Bullrich como Frigerio no pudieron sacarle a los representantes de ADOSAC, el compromiso de volver a las aulas sin hablar de salarios lo cual fue el germen principal de este conflicto. El gobierno provincial balconea peligrosamente esta vía de solución, con plata en el tesoro provincial, aumento de su posibilidad de maniobra financiera de campaña, pero generando una distorsión institucional que le podría costar muy caro a la gobernadora y no resultarle gratis a Macri. (Por Rubén Lasagno)

Ya se me dificulta contabilizar las veces que en nuestros informes adelanté lo que iba a ocurrir con el conflicto docente: Nación, terminaría haciéndose cargo, no solo de los sueldos docentes, sino también del aumento postergado y nunca cedido ni acordado por Alicia Kirchner, aunque debemos advertir que nada se dijo qué pasará y quién abonará el aumento equivalente al sector de jubilados docentes; detalle no menor a tener en cuenta para evitar otro conflicto en puerta.Lo que no está acordado y nadie sabe decir quién lo pagará, es el aumento que sufrirán las jubilaciones del sector docente, cuando la recomposición salarial de los activos se realice. ¿Lo pagará Nación? ¿Alguien le dijo a Bullrich que Alicia no podrá un peso para ese fin?.

Para sintetizar la idea de este conflicto, podemos decir que el único obstáculo que se interpone entre los docentes y la resolución del problema, se llama Alicia Kirchner. Frigerio lo sabe, maldice y re-maldice en privado, se acuerda de la familia de la gobernadora con sus colaboradores, pero aprieta los dientes y vuelve a intentarlo, porque como dijo Sergio Berensztein, no tiene otra salida; la extorsión K está dando un resultado fenomenal.

Ayer, en la mesa de acuerdos convocada por Nación a docentes y provincia, con ausencia de las autoridades del CPE (lo cual explica de antemano la nula predisposición a hablar de temas de la Educación), Santa Cruz actuó de “convidado de piedra” a la jornada, porque está visto, resulta ser la piedra en el zapato para el macrismo, quien pretende resolver cuanto antes el problema del dictado de clases en Santa Cruz y no lo consigue por la intransigencia de la gobernadora, quien niega paritarias salariales al sector docente, pretendiendo que los maestros vuelvan a las aulas y olviden el por qué del inicio de este conflicto: la recomposición salarial.

A finales del año anterior advertíamos lo que iba a suceder en el 2017 y en los primeros días de marzo previmos el desarrollo de lo que posteriormente ocurrió: el gobierno no solo no acordó un aumento, sino que dejó de pagar, demoró los sueldos, pagó con topes, tarde y a cuenta gotas para llevar el conflicto al límite y lograr que al final, los docentes estuvieran reclamando, no ya un aumento, sino que les paguen en tiempo y forma.

Alicia Kirchner, en su amplia necedad y corto criterio, creyó que de esa manera lograría romper el paro y si los docentes volvían a sus aulas, el tema del aumento salarial quedaría relegado al año que viene y por supuesto, la ADOSAC, al menos en lo que va del 2017 no podría volver a convocar a nadie para adherir ni siquiera a 24 horas de protesta. El problema de la gobernadora es no haber previsto la contundencia de la medida y la decisión sindical de no ceder a pesar de los aprietes, descuentos y amenazas.

En este aspecto el gobierno nacional apoya al gobierno provincial y por eso ayer, les pidieron a los docentes “un gesto”, mientras se resuelve el tema financiero, para que vuelvan a dar clases. La Ministro Secretaria de Santa Cruz dijo “nosotros queremos discutir salarios con los chicos en las aulas”, algo parecido a lo que logró la gobernadora de Buenos Aires, solo que allí primó el diálogo y la decisión de acordar un aumento; aquí en Santa Cruz, Alicia Kirchner no quiere saber nada de mover el salario docente, ni del resto de la administración pública, sosteniendo que “la provincia está quebrada”. Pues si no da nada, tampoco obtendrá nada; es más que obvio el silogismo ¿No probó con dialogar y buscarle una salida distinta?. No, claro.

Otro de los adelantos que hicimos en nuestros análisis, es que el gobierno nacional es rehén de Santa Cruz, al punto que ayer decidió hacerse cargo de crear un fondo especial para aportar al aumento docente. Debemos decir que ésta y no otra (mover el salario del sector) es la única herramienta que destrabaría el conflicto. Solo que Alicia Kirchner no la va a ejercer, porque está decidida a no hacerlo.

Bullrich y Frigerio, desesperados y rehenes de la posición irreductible de la gobernadora que no ha mostrado números ni mucho menos, accederán, entonces a pagar lo que es obligación de Kirchner y de esta manera “el encapsulamiento del conflicto docente”, objetivo de Macri, se cumplirá. Así, es posible, que si se ponen de acuerdo en los porcentajes de aumento, vuelvan las clases, pero el daño residual político e institucional que dejará al gobierno del FPV/PJ y a la provincia es innegable.

Como primera medida, los demás gremios actuarán inmediatamente sobre la experiencia del sector docente y presionarán en conjunto a la gobernadora para lograr un aumento salarial equivalente. La gobernadora, claro está, se los negará y el conflicto, que hasta ese momento mantenía vacías las escuelas por falta de maestros, tendrá maestros y alumnos, pero no podrán funcionar porque porteros, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento etc estarán en huelga, dado que pertenecen a ATE. Ergo: nada se habrá solucionado, porque en vez de resolver la cuestión integral, se trata de poner parches.

El otro paso que dará Alicia Kirchner, entonces, es tirarle en la mesa a Frigerio este nuevo problema y acá nace el nuevo dilema ¿Se hará cargo Nación de todos los aumentos salariales de Santa Cruz?. Como rehén político que es, Mauricio Macri, posiblemente le asigne a Santa Cruz una partida presupuestaria extra anual multimillonaria para ese objeto. Si es así, Alicia habrá ganado una vez más, porque su caja estará ampliamente descomprimida y los más de 800 millones que tiene en la timba financiera le seguirán aportando intereses y podrá engordar su caja política, agregando ñoquis, asesores, dándose viáticos por cualquier cosa, inventando gastos, sobrefacturando servicios, obras etc.

Pero la gobernadora no tiene todas las de ganar. Si ese es el panorama, comenzará a caminal por el filo de una navaja, políticamente hablando. La sociedad en su conjunto comenzará a preguntarse para qué está en la gobernación provincial, si quien gobierna es Mauricio Macri a través de la billetera?. La gobernadora habrá destrozado la institucionalidad y la autonomía de Santa Cruz y avalará entre gallos y medianoche una virtual intervención financiera de “Cambiemos”, lo que políticamente se traduce en una sola frase: “Incapacidad para gobernar un Estado provincial”.

Esto le acarreará una consecuencia política inmediata: el FPV/PJ no podrá hacer la campaña que espera en la provincia, al menos sin enfrentar el escarnio popular y sufrir situaciones como las de Pablo Grasso esta semana, cuando fue echado del barrio Madres en Lucha, en Río Gallegos. Pensemos ¿Qué puede prometer un candidato si en este momento su máxima autoridad partidaria no puede con su magra gestión? ¿Va a hablar de institucionalidad, cuando debe entregar el comando a un gobierno nacional de signo opositor? ¿hablará le inversiones, cuando a la provincia no le alcanza ni para pagar salarios? ¿Prometerá revertir la historia que se encargaron ellos mismos de escribir en 30 años de delirio, corrupción y mentiras permanentes? ¿Podrán prometer un futuro, demostrando el presente que tenemos como producto de esas mismas promesas echas en campañas anteriores?.

El gobierno nacional, por su parte, tampoco saldrá indemne de esta cruzada de salvataje financiero-político a Santa Cruz. Las demás provincias, están mirando con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos. Hay gobernadores que le caerán a Macri en su oficina, cuando sepan que la provincia ghetto del kirchnerismo, donde se apoltrona lo peor de la clase política de la última década, quienes destrozaron la Argentina y le complicaron la gobernabilidad a “Cambiemos”, son, en definitiva, las más beneficiadas con los favores del presidente desde que asumió el poder.

Nadie la tiene fácil, pero mucho menos la gobernadora, que si todo lo resuelve Nación pierde su razón de ser el cargo que ostenta y el presidente, que si ayuda aún más a su enemigo político declarado, enviará un mensaje confuso y ambiguo, no solo a los demás gobernadores, sino a la sociedad en su conjunto, que ya ve con desconfianza el extraño aporte que hace a la resurrección del monstruo político renombrado, quien vuelve a competir electoralmente, cuando, en realidad, tendría que estar detrás de las rejas. (Agencia OPI Santa Cruz)