Brasil en shock: condenan a Lula por corrupción y peligra su plan para volver al poder

13/07 – 07:00 – El juez Moro le impuso nueve años y medio de cárcel al ex presidente; seguirá libre y apelará el fallo ante un tribunal duro; tiene la intención de voto más alta para 2018

Por: Alberto Armendáriz

La operación Lava Jato golpeó ayer al mayor símbolo político de Brasil.

El juez federal Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción y lavado de dinero, en un fallo relacionado con el esquema de sobornos que existió en Petrobras, y que el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) podrá apelar en libertad ante un tribunal considerado duro.

Lula es la figura con mayor intención de voto del país y aspiraba a volver al poder en 2018. Es el primer ex presidente de Brasil condenado por corrupción y aunque la sentencia era temida, no dejó de conmocionar a la izquierda brasileña y latinoamericana. El fallo llega, además, en un momento de máxima tensión política en el país, cuando el actual jefe de Estado, Michel Temer, intenta bloquear en Diputados una denuncia contra él en el marco del escándalo de coimas del frigorífico JBS, por la que podría perder el poder en los próximas días. “No importa lo alto que se esté, la ley está por encima”, escribió en su condena Moro, al hallar culpable a Lula, de 71 años, de haber recibido un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá de la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos con Petrobras

El ex presidente siempre negó que la propiedad fuera suya; alegó que su fallecida ex esposa, Marisa Leticia, lo había reservado para la compra en 2009 pero al final desistió. Los argumentos de la defensa fueron rechazados en el juicio por el propio ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, quien no sólo afirmó que Lula era el dueño real y que le había pedido que no lo pusiera a su nombre hasta que acabaran las investigaciones de la Lava Jato, sino que también le solicitó que destruyera todos los documentos que pudieran asociarlo con el tríplex.

Además, el empresario señaló que OAS pagó por la reforma y decoración del inmueble así como por el depósito para almacenar los bienes de Lula después de que dejó el Palacio del Planalto, a fines de 2010. El valor total de los sobornos en especie ascendería a US$ 1,2 millones, pero en su largo expediente Moro indicó que esa suma era parte de “un esquema delictivo mayor, en el que el pago de coimas era rutinario”.

“El condenado recibió ventaja indebida como consecuencia de su cargo de presidente de la Repúblcia, o sea, de mandatario mayor. La responsabilidad de un presidente es enorme y, por consiguiente, también su culpabilidad cuando practica un crimen”, resaltó Moro e impuso a Lula una multa de US$ 210.000 así como la prohibición de presentarse a un cargo electivo por 19 años.

El magistrado aclaró que no dictó al prisión preventiva del ex presidente por “prudencia”, para no agitar aún más los de por sí caldeados ánimos políticos. Lula podrá apelar la decisión ante el Tribunal Regional Federal de la 4» Región, con sede en Porto Alegre. Sólo si esa cámara de casación confirmara la condena, el ex mandatario iría a la cárcel y quedaría inelegible para ser candidato en las elecciones de octubre de 2018.

Otros procesos

Además de la causa del tríplex en Guarujá, el carismático líder petista está procesado en otras cuatro acciones penales, todas involucradas en mayor o menor medida con el petrolão, por cargos que incluyen intento de obstrucción de la justicia, tráfico de influencia y asociación ilícita.

El rechazo del PT al fallo no se hizo esperar. En un comunicado afirmó que la condena representa “un ataque a la democracia y a la Constitución”. La nueva presidenta del partido, la senadora Gleisi Hoffmann, acusó al juez Moro de lanzar una persecución judicial contra el cofundador del PT y lo desafió a que si él tiene intenciones políticas, debería presentarse como candidato.

Uno de los vicepresidentes del PT, Marcio Macedo, contó que Lula recibió la noticia con “la serenidad de un inocente y la indignación de un ajusticiado”

Según todas las últimas encuestas, Lula es el precandidato mejor posicionado de cara a los comicios del próximo año, con alrededor de un 30% de las intenciones de voto.

“Lula es inocente. Por más de tres años ha sido objeto de una investigación motivada políticamente. No hay ninguna evidencia creíble de culpa”, dijo por su parte el abogado del ex jefe del Estado, Cristiano Zanin Martins, y confirmó que piensa presentar todos los recursos posibles tanto en Brasil como en el exterior, incluso ante Naciones Unidas.

“Las garras de los líderes del golpe están tratando de romper la historia de un héroe del pueblo brasileño. El pueblo brasileño sabrá rescatarlo democráticamente en 2018. Vamos a resistir”, escribió en su cuenta de Twitter la ex presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y destituida el año pasado en un traumático proceso de impeachment por manipulación de las cuentas públicas. Su juicio político permitió que su vicepresidente, Michel Temer, asumiera entonces el poder.

Al caer la noche, miles de simpatizantes de Lula salieron a las calles en varias ciudades del país para protestar. La mayor de las manifestaciones ocurrió en la Avenida Paulista, de San Pablo. En tanto, en Curitiba, algunos centenares de personas marcharon con banderas brasileñas y muñecos inflables de Lula frente al tribunal de Moro para expresar su respaldo a la decisión judicial.

Los mercados, que esperaban en cierta manera la condena de Lula, reaccionaron positivamente al ver alejarse la posibilidad de que el ex presidente vuelva al poder. La Bolsa de San Pablo subió un 1,57% y el dólar bajó un 1,35% frente al real. Los fiscales de la operación Lava Jato adelantaron que ante la corte de apelaciones buscarán una pena mayor contra Lula. (La Nación)