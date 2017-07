Argentina presentó papeles en EE.UU. para emitir deuda por US$ 12.500 millones

14/07 – 11:00 – El Gobierno hizo un pedido oficial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Argentina hizo ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) una presentación para emitir títulos de deuda por hasta US$ 12.500 millones, según un documento del organismo citado por Reuters.

La presentación sigue a una resolución del Ministerio de Finanzas del 14 de junio, que estipula que la registración puede ser usada en futuras emisiones de deuda pública. Sin embargo, el Gobierno no aclaró si planea emitir deuda próximamente.

Durante el año, el Gobierno emitió deuda en moneda extranjera por más de US$ 10.000 millones y para cumplir con sus objetivos de financiamiento para este año le resta colocar entre US$ 5.300 millones y US$ 5.500 millones.

El mes pasado, el Gobierno colocó deuda a 100 años por US$ 2.750 millones al 7,9%, un día antes de que se conociera la decisión del MSCI de dejar a la Argentina en la categoría de “mercado fronterizo” en vez de subirla a “emergente”.

Por su parte, ayer la provincia de Buenos Aires colocó un bono por 500 millones de euros a una tasa del 5,5% no ampliable, informó IFR, un servicio de información financiera de Reuters.

Deutsche Bank, HSBC y Santander fueron los encargados conjuntos de la colocación, que tuvo una calificación de B3/B y cuyos ingresos serán destinados a financiar proyectos sociales, de infraestructura y a mejorar el perfil de la deuda. (Clarín)