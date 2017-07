Confirmado: Alicia Kirchner pedirá co-gobernar Santa Cruz con Mauricio Macri

14/07 – 16:15 – Lo que en el título parece ser una expresión sesgada o podría interpretarse como intencionada o una ironía, es en realidad una práctica en los hechos, si se confirma lo que pretende hacer el gobierno provincial y puso de manifiesto el segundo a cargo del área de Educación de Santa Cruz. Ismael Enrique confirmó que Alicia Kirchner pedirá una “ampliación de fondos” a Nación, para cumplir con el aumento de sueldos a todos los estatales. Se cumple paso a paso, nuestros análisis previos sobre la situación política y social. (Por Rubén Lasagno)

De acuerdo a información que trascendió ayer por medios aliados al gobierno, Ismael Enrique, segundo en el CPE dijo que deben “discutir con Nación” porque se les complica la situación gremial, si aceptan un aumento sectorial para el sector docente y no para el resto. Yo preguntaría ¿Y qué van a hacer? ¿Entonces no van a aceptar los fondos para Educación,aludiendo a que se les va a desmadrar el resto?. No creo que sea así, por lo tanto queda solo la otra opción que vamos a describir.

“Tenemos que ver la posibilidad de que exista una ampliación de fondos para un aumento integral y el sostenimiento es fundamental. Con los fondos que recibimos para pagar el aguinaldo hubo mucha confusión, porque recibimos 200 millones anuales y fue una única vez y después debemos ver cómo sosteníamos eso”, dijo Enrique quien agregó “Se ha charlado la posibilidad de que pudieran ofertar algo para discutir aumento, pero ahí llegamos. Hay que ver qué tipo de aumento, de qué forma, cómo, cuánto, cómo vendrían los fondos, si son directos o no y son muchas cuestiones”.

Pasando en limpio

Lo que plantea el gobierno a través de Enrique es que así como el gobierno nacional manda fondos para arreglar el conflicto docente, deberá enviar fondos para resolver el aumento del resto de los sectores y además mantenerlo en el tiempo, es decir, pagarlo siempre y consecutivamente de aquí a 2019 y además agregarle a eso los respectivos aguinaldos.

Esto lo señalamos al menos en dos notas anteriores y la última fue el día 12 de julio donde plantemos que si Nación debía hacerse cargo de pagarle a los docentes ¿Qué hacía en funciones el actual gobierno provincial?. Más aún, vaticinamos que los demás gremios cargarían contra Alicia para pedirle el mismo tratamiento. Eso no ocurrió y en razón de ello el gobierno tomó la idea e hizo una simulación junto con ATE para recrear, de alguna manera, ese panorama con el fin de extorsionar a Nación para que les cubra las necesidades de pago y aumento salarial del sector estatal.

La pregunta es ¿Alicia Kirchner pide un cogobierno de Santa Cruz con Mauricio Macri?, porque en la práctica, si la provincia debe derivarle al gobierno nacional el sostenimiento salarial de sus empleados, el presidente han pactado un cogobierno con la mandataria santacruceña o bien Alicia debiera hacer un paso al costado y dejarle a Macri la posibilidad de seguir con la administración de Santa Cruz. Hasta donde yo sé, a Mauricio Macri no se lo votó para que gobierne la provincia.

Puesta en escena

El kirchnerismo es tan previsible, que verdaderamente llama la atención no tengan el mínimo pudor en buscar la forma de hacer algo distinto a lo analizado y se advierte ocurrirá, con tanta anticipación, que nos impulsa a pecar de adivino amateur.

Luego del análisis donde destacamos el fenómeno rebote que iba a tener en los otros gremios estatales, el pedido de un tratamiento igualitario al de los docentes por parte de Nación, es evidente que al vicegobernador o a algún otro iluminado se les ocurrió la idea de “acelerar” los tiempos y generar una “autopresión” donde se hiciera pública la decisión de los gremios de pedir que nación resuelva (también) los problema de todos los demás porque si esto no ocurre, el conflicto, lejos de resolverse se va a agravar; es decir, más caos al caos.

Pero hay un problema: ningún gremio salió a la calle a manifestarse en ese sentido. Ni la Mesa de Unidad Sindical, que condensa a los sindicatos más combativos y menos APAP o UPCN que son aliados de la gobernadora, manifestaron una posición oficial y concreta en contra de la decisión nacional de resolver el problema docente y, por lo tanto, exigir que a ellos también les aporte la solución que pretenden para cada sector.Le exigen a la gobernadora el pago de los salarios en tiempo y forma; como lo haga y de dónde saque la plata, es problema de la gobernadora.

Ante esto, los “estrategas” del gobierno provincial quisieron poner su toque personalizado y decidieron pedirle a ATE que sea la “voz cantante” en la calle para dar a conocer esta situación. Por ese motivo, hace dos días Alejandro Garzón apareció dando un ultimátum “al gobierno” (pero en realidad el mensaje iba más arriba; hacia nación) advirtiendo que no habrá clases si no hay fondos para el sector. Este argumento era necesario y suficiente para acudir a la mesa de Frigerio con un planteo como éste: “Ministro, ustedes deberán ayudarnos a pagar los aumentos y aguinaldos de todo del sector público, porque ya ve: ATE nos amenaza que si a ellos no les damos el mismo tratamiento que a los docentes, van a parar y tampoco habrá clases; este conflicto no se va a terminar”.

El gobierno nacional está entre la espada y la pared. Tal lo dicho por Sergio Berensztein a OPI, debe aceptar cualquier tipo de extorsión de Alicia Kirchner, porque la amenaza política de la gobernadora fue clara y concisa: “no tenemos plata, no podemos arreglar el conflicto, por lo tanto Santa Cruz defolteará”. Nación, lejos de sincerarse y hacer la cosas de manera transparente y públicas, acuerda en la zona gris del kirchnerismo y cede a la extorsión.

Los indicios

Uno de los principales problemas que tienen hoy la mayoría de los gremios provinciales, excepto el sector docente y judicial, los partidos y particularmente el gobierno provincial, es la falta de discurso político, de coherencia y transparencia institucional.

No saben comunicar o comunican mal, tienen posicionamientos erráticos o de alianzas incomprensibles y carecen de claridad desde lo metodológico, a la hora de accionar en sentido de los intereses de sus representados. Esto genera descreimiento, ahuyenta adherentes y expone a su dirigencia, que es la primera en sufrir las consecuencias del impacto negativo que produce esta actitud en la opinión pública.

La maniobra del Ejecutivo es claramente parte de todo esto. La elección de ATE no es caprichosa. Alejandro Garzón fue a todas luces uno de los principales escollos que tuvo el kirchnerismo en tiempos anteriores a hoy, inclusive durante el 2016. Pero su acercamiento al gobierno y particularmente la alianza con Claudio Vidal (sindicalista petrolero K), lo expuso como un aliado del sector oficialista.

Vidal, amigo y socio personal de Teodoro Camino, hoy Secretario de Trabajo, amigos personal y compañero del Vicegobernador Pablo González, ideólogo de la mayoría de estas “estrategias” políticas del gobierno, se sienta en la mesa junto a Garzón en una clara posición política “anti M”, al punto de que ambos llegaron a cortar rutas en contra de YPF (nacional) o aludiendo a la incongruente exigencia de que Eduardo Costa “se sentara con Alicia Kirchner”, cuando la propia gobernadora en la mesa de Frigerio no era capaz de resolver el tema presupuestario de la provincia. Estaba más que claro que el objetivo ha sido exigir a nación lo que provincia incumple.

¿Quién entonces sino Garzón era el hombre adecuado para elevar el grito de guerra y generar las condiciones políticas?. Tan obvios son que, al otro día, el dirigente de ATE fue “convocado” por las autoridades del CPE y el propio Camino, a fin de “interiorizarse” del planteo público realizado. Jamás el gobierno respondió a una protesta y muchos menos con la amenaza explícita.

Recordemos: Alejandro Garzón pasó años en la calle sin que lo escucharan. Fue, prácticamente desde el 2004 hasta mediados del año pasado, junto con la ADOSAC, el único dirigente al que temían y lo ninguneaban para debilitarlo, llegando a procesarlo y meterlo preso. No es compatible con el accionar de un gobierno como el de Alicia, que al primer grito de ATE, los convoquen para “darles explicaciones” o “interesarse por la situación de los empleados públicos”. Demasiado rápido resultó la gobernadora en responder y no es esa su naturaleza.

Está clara la burda estrategia de Alicia; pero el problema ni siquiera es la gobernadora, es el gobierno nacional. Nosotros sabemos y ya lo dijimos, no habrá fondos que le alcancen a Santa Cruz si, como estamos viendo, Mauricio Macri sigue alimentando la corrupción instituida y alimentando al pozo negro del desfinanciamiento y la caja política de Alicia y Cristina.

El FPV necesita muchos fondos para hacer frente a las campañas y creo que Macri, lejos de preocuparse por la realidad de los trabajadores de Santa Cruz, está empeñado en ser cómplice en la vuelta de la ex presidenta y si es así, deberá pagar las consecuencias en las urnas. (Agencia OPI Santa Cruz)