Así te mienten en campaña

17/07 – Vamos a empezar por realizar un pequeño análisis comparativo entre lo que prometen los candidatos cuando andan pidiendo el voto por los barrios y lo que hacen, cuando son elegidos. En este caso seleccionamos la cartilla de “propuestas” del actual intendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich (UCR/Cambiemos), quien lazó su candidatura al municipio en medio de un caos ciudadano durante la gestión de Raúl Cantín (FPV). El lector podrá decir cuánto de lo que prometió, cumplió y qué diferencia observa entre aquella ciudad sucia, semi destruída y una comuna que tiraba la mano para pagar salarios y ésta que es administrada hoy, por quien en el 2015 ofrecía un rosario de promesas para un mundo mejor.

Los habitantes de Río Gallegos, tenemos como imagen imborrable de la desidia, la desatención al vecino, la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público y en definitiva de la corrupción política, la imagen terminal del ex intendente Raúl Cantín, cuando dilapidaba recursos en detrimento del bienestar y la limpieza de esta capital.

La ciudad era un verdadero basural con baches inmensos, calles absolutamente destruida, cloacas rebalsadas, basura por todos lados, veredas rotas, alcantarillas tapadas y una panorama desolador en materia de infraestructura, mientras desde el municipio se abonaban a ñoquis, se sobrefacturaban decenas de miles de pesos por la pintura de un banco de plaza (que ni siquiera pintaban) y así transformaban a la capital de la provincia, en una verdadera vergüenza nacional.

Aquel tiempo pasó. Llegaron las elecciones del 2015 y entonces, se prepararon los aspirantes a intendentes. Entre ellos lo hizo un hombre que reincidía en su postulación, Roberto Giubetich (UCR), alguien muy consustanciado con la actividad ejecutiva de la Municipalidad, porque fue en todos los periodos de Héctor Roquel (UCR) como Intendente, su mano derecha como Secretario de Gobierno, de Obras y Servicios y en general, manejaba y conocía a la perfección no solo la cuestión administrativa, sino los problemas de la ciudad, sus necesidades insatisfechas, la grave situación de los barrios, las inundaciones los días de lluvia, el problema de la basura, su disposición, el grave problema sanitario que se desata con conflictos prolongados, etc.

Como es de manual, Giubetich acudió a la promesa de campaña, sacando a relucir una verdadera “biblia” política que lo ponía como el hombre que profundizaría el gran cambio necesario para transformar a Río Gallegos en otra cosa y sacarla del pozo en que entonces se encontraba. Claro, el votante medio, antes que nada, pretendía sacarse de encima al oficialismo imperante y mediando ese estado de necesidad, el candidato de entonces, hoy intendente, imprimió una cartilla que el lector podrá ver en las imágenes, con una serie de postulados que llamaba como el dulce a las moscas a votarlo a quien, se proponía como el gran componedor de todos los males de Río Gallegos, o al menos para sacarla de la emergencia sanitaria y social que por aquellos días arreciaba en esta localidad.

Promesas, verdades y mentiras

En la campaña del 2016, el candidato por “Cambiemos” Roberto Giubetich repartía una cartilla que tenía como enunciado “Solucionar el problema de los vecinos con los vecinos” y presentaba “un proyecto de transformación” contemplaba “La recuperación del espacio público y de la presencia del municipio” planteando tres desafíos que ofrecía aceptar al votante:

El primer ítems proponía: “Aceptá el desafío por la ciudad” y enumeraba lo que de ser elegido iba a lograr hacer:

– “Una ciudad limpia, saludable, segura y transitable”

– “Una ciudad sin basura, sin baches, sin inundaciones, sin mascotas deambulando”

– “Una ciudad con el municipio PRESENTE en los espacios públicos: plazas, parques y paseos.

– “Un municipio con respuesta, atención ágil y dinámica”

– “Una ciudad con el municipio al servicio de la comunidad: dispensarios de atención primaria de la salud, centros culturales y gimnasios.

El segundo ítems proponía: “Aceptá el desafío por el Empelado municipal” y aquí producía el anuncio de lo que haría cuando llegara al municipio, teniendo en cuenta las falencias del empleado municipal:

– “Provisión de herramientas y equipamientos”

– “Posibilidades de capacitación para su desarrollo”

– “Respeto por el salario”

– “Reconocimiento por su capacidad y compromiso

En el tercer ítems proponía. “Aceptá el desafío por los vecinos” y allí enumeraba los beneficios sociales que traería con su gestión:

– Niños y niñas: garantizar sus derechos, fomentar sus valores para la conviviencia y reforzar su formación.

– Adolescentes y jóvenes: generar alternativas, ofertas deportivas, culturales, de entretenimiento y de formación para potenciar sus capacidades.

– Adultos: mayor participación en la construcción colectiva y en el control de gestión

– Adultos mayores: Beneficios y contención

Dichos y hechos

Pasaron 17 meses desde que Roberto Giubetich es intendente de Río Gallegos. Desde el inicio de su gestión no pudo pagar los sueldos sin asistencia financiera de Nación, mantiene un conflicto con el SOEM que recrudeció los últimos días por aumentos salarial, mejores condiciones de trabajo, provisión de herramientas y pago de aguinaldos. Hoy el gremio mantiene un paro general por tiempo indeterminado con quema de cubiertas que ennegrece la capital. Las calles son un verdadero basural; no se recogen los residuos, persiste y va en aumento la cantidad de perros que deambulan por las calles, constituyendo un peligro para los peatones; el índice de accidentología vial no solo no ha disminuido, sino que ha crecido; las calles nunca se han reparado, no se ha repavimentado, nos hay maquinaria viales; el vaciadero sigue siendo un foco de contaminación ambiental en el ejido urbano, las cloacas fluyen anegando las calles con olor nauseabundo que perdura desde hace meses, los papeles, los nylon y las bolsas de residuos que no se recogen lucen rotas por los perros, desparramadas en las veredas, las calles no se limpian y los días de lluvias se tornan cada vez más graves las inundaciones que arrecian en la ciudad ya sea por la falta de planificación, el asentamiento de barrios de manera ilegal y fundamentalmente la falta de obras y servicios desde hace decenas de años.

Para el 2019 habrá una nueva campaña política donde aparecerán otros o los mismos (que es lo peor) diciendo lo que harán, que nunca hicieron ni piensan hacer o lo que es peor: no saben cómo hacerlo.

Mientras no existan mecanismos legales rápidos y eficientes que permitan destituir a los mentirosos, impunes e inhábiles o corruptos y solo debamos sentarnos a esperar cuatro años para removerlos del cargo mediante el voto, estaremos como estamos y seguiremos así eternamente, a merced de los mercenarios de la democracia que invocan una realidad virtual en sus discursos y nos someten a la realidad fáctica de su mendacidad. Lo vemos en el municipio, en la provincia y lo vemos en la Nación.

Alguna vez, un ex presidente afiebrado, el mismo que nos dijo que apostar al dólar era perder plata, asumió que Argentina está condenada al éxito. No dijo, claro, en qué milenio ocurriría. (Agencia OPI Santa Cruz)