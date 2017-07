El hijo de Ducler reveló que Kirchner manejaba fondos de Santa Cruz en un paraíso fiscal

17/07 – 10:30 – Mostró una carta remitida en 2001 sobre una cuenta por US$ 5,5 millones en las islas Caimán

Por: Francisco Jueguen

El documento tiene la firma de Néstor Kirchner. Está fechado en Río Gallegos, el 8 de marzo de 2001. Esa nota (GOB Nº 025/2001), entregada a LA NACION por Juan Manuel Ducler -el hijo mayor del financista Aldo Ducler que murió hace más de un mes tras denunciar las maniobras de los Kirchner con los fondos de Santa Cruz-, muestra que el entonces gobernador manejaba dinero de la provincia en las islas Caimán.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. haciéndoles llegar copia de la nota, entregada a vuestros auditores, dando conformidad a los saldos de los valores de propiedad de Santa Cruz, entregados oportunamente en custodia, y en la cuenta de referencia”, comienza la nota dirigida a la financiera Mercado Abierto, donde Ducler aparecía asociado a Héctor Scasserra y Miguel Iribarne. “A ese respecto queremos anticiparles, que en las próximas semanas les haremos llegar instrucciones sobre el destino futuro de esa custodia, conforme las necesidades y las políticas que sobre esos y otros activos se tome en el seno del Gobierno”, cierra Kirchner con un saludo atento.

La cuenta referida es la Nº 25.296 en el M.A. Bank Ltd. en las Islas Caimán con fondos por US$ 5.574.320 (en bonos, pesos y dólares) pertenecientes a Santa Cruz, según un extracto bancario también aportado a este medio por el hijo de Ducler. LA NACION intentó el viernes verificar esta información con Scasserra e Iribarne, hoy socios en Arpenta pero no recibió respuesta.

Sin embargo, un importante operador financiero de aquellos tiempos recordó ante la consulta de LA NACION que era habitual que el banco M.A. Bank Ltd. trabajara con clientes institucionales “y sobre todo con bonos provinciales argentinos”. Esos son los activos, que según el extracto entregado por Ducler, tenía allí la provincia.

La fecha en la que supuestamente Kirchner avisó a Mercado Abierto que iba mover los fondos públicos no parece casual. Seis días antes, el 2 de marzo de 2001, el senado de los Estados Unidos ratificó que enviaría a la Argentina varias cajas con información sobre lavado de dinero del narcotráfico. En detalle, se enviaban extractos de las cuentas que había en el Citibank a nombre de los depositantes de Mercado Abierto, el Banco República y los dos bancos con los que triangulaban en el Caribe, el M.A. Bank y el Federal Bank.

Irónicamente, entre quienes debían controlar esos movimientos sospechosos entre banqueros y el Cartel de Juárez en la comisión de lavado argentina estaba la entonces senadora Cristina Kirchner. Era la encargada de investigar la misma financiera que utilizaba su marido y gobernador para mover los fondos públicos de Santa Cruz a través de las islas Caimán.

“Yo no sabía que Kirchner tenía cuentas ahí, sí recuerdo que cuando llegaron las cajas de Santa Cruz, Cristina estaba desesperada buscando papeles con sus asesores. Esa noche no durmió”, contó a TN Elisa Carrió, que también integró esa comisión de lavado, a fines del año pasado luego de que el periodista Nicolás Wiñazki publicara que Kirchner había triangulado con Mercado Abierto US$ 4 millones con bancos estadounidenses.

“Este es un papel que tenía mi papá en su departamento. Era el único que tenía allí”, afirmó a LA NACION Ducler hijo. “Lo tenía para demostrarle a alguna gente que la denuncia era real y que los papeles eran reales”, afirmó el hijo del financista, quien sigue teniendo dudas de lo que pasó con su padre el 1º de junio último, cuando se desvaneció en el microcentro y falleció, luego de visitar la consultora Arpenta, de sus ex socios, y días después de una denuncia sobre los Kirchner y los fondos de Santa Cruz.

“¿Cómo era la operatoria con estos fondos?”, preguntó LA NACION. “En el Grupo Mercado Abierto cada socio cumplía un rol muy específico. Mi padre era el relaciones públicas, Iribarne estaba a cargo de la mesa de dinero y lo hace hasta hoy. Además estaba a cargo de la relación con Dean Witter (banco custodio en el que fueron depositados los millonarios fondos de Santa Cruz antes de rotar por otras entidades) y del M.A. Bank. Otro nexo con Dean Witter lo manejaba Javier Portela Pico, que murió semanas atrás. Scasserra se dedicaba a los fideicomisos y los nuevos negocios”, indicó el hijo de Ducler.

Explicó que la relación con Santa Cruz tenía “un apoderado, que era Eduardo Cafaro, que estaba siempre en Mercado Abierto. Nunca fue empleado, era el asesor de la provincia. Cafaro, Portela Pico e Iribarne definían las inversiones de la provincia, de los fondos de Santa Cruz. Mi papá me dijo que Cafaro seguía vinculado hoy a Arpenta”.

Aldo Ducler volvió a tomar notoriedad cuando se supo que dos días antes de su muerte había dejado una nota en la UIF denunciando una maniobra irregular con los fondos de Santa Cruz, presuntamente utilizados por los Kirchner y la familia Eskenazi para hacerse con la compra de parte de la petrolera YPF.

“Quiero saber cuál es la relación entre Cafaro y Arpenta hoy y cuál es la relación entre Arpenta y los Eskenazi, que comparten estudio de abogados, el Estudio Liendo”, dijo Juan Manuel Ducler. “Los ex socios de papá hasta 2004 seguían vinculados a través de Cafaro con el tema Santa Cruz y con los Eskenazi también.” (La Nación)