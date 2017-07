Inician el proceso para apartar a De Vido de la Cámara de Diputados

17/07 – 10:00 – El oficialismo intentará aprobar pasado mañana un dictamen para expulsarlo; el massismo promueve su suspensión, aunque podría apoyar a Cambiemos; el FPV, en minoría

Por: Laura Serra

De no mediar imprevistos, pasado mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dará el primer paso para apartar del cuerpo a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, que es investigado por corrupción por la Justicia.

El oficialismo confía en que alcanzará la mayoría suficiente en la comisión para aprobar un dictamen que impulse la expulsión o la suspensión del legislador.

El interbloque de Cambiemos busca expulsar a De Vido por considerar que no es idóneo para ocupar la banca, ya que afronta cuatro procesamientos y numerosas imputaciones en la Justicia. El Frente Renovador, lidera por Sergio Massa, presentó una iniciativa para suspender al ex ministro hasta que la Justicia defina su eventual condena. Entre ambos bloques reúnen 21 de los 34 miembros de la comisión. Ni el oficialismo ni el massismo defenderán al ex ministro, ahora caído en desgracia.

El bloque kirchnerista, el único que ampara a De Vido públicamente, cuenta con 11 miembros en la comisión. El Bloque Justicialista, con dos integrantes, definirá su posición entre hoy y mañana. Cualquiera sea el dictamen que prospere, deberá girarse luego al recinto de la Cámara baja, donde se requerirán los dos tercios de los votos para expulsar o suspender al legislador kirchnerista.

Todo indica que la suerte de De Vido sufriría un fuerte revés en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay un elemento que no es menor y que escapa a la racionalidad de las matemáticas: la campaña electoral y la fuerte pelea que se entabló en los últimos días entre Cambiemos y el Frente Renovador (sobre todo en Buenos Aires) por el voto no kirchnerista.

Las últimas encuestas revelan que la candidatura de Massa a senador nacional quebró la estrategia de polarización con el kirchnerismo que había tejido el Gobierno y que los votos no kirchneristas que se vuelquen al Frente Renovador beneficiarán a la ex presidenta Cristina Kirchner en detrimento de Cambiemos.

“Massa no expresa una posición clara sobre De Vido y sobre su continuidad en la Cámara. Él fue jefe de Gabinete mientras De Vido era ministro”, azuzó el jefe de bloque de Pro, Nicolás Massot.

Hoy el diálogo está cortado entre ambos espacios y sus respectivos legisladores. Recién se verán las caras pasado mañana, en la comisión, por lo que el futuro del ex ministro se dirimirá recién allí, sin estrategias previas acordadas.

Todo anticipa un debate tumultuoso y cargado de críticas cruzadas, con la campaña electoral como telón de fondo.

“Nosotros iremos a la comisión y apoyaremos la suspensión o la expulsión de De Vido, lo que genere mayor consenso”, dijo Massa a LA NACION. Pero desafió a sus pares de Cambiemos a debatir una nueva ley de fueros para que todos los legisladores se despojen de este privilegio que los dota de inmunidad de arresto en la Justicia.

“El mensaje de la política termina siendo que los diputados de Cristina Kirchner y de [Mauricio] Macri se juntan para aumentarse «30 lucas» el sueldo, y pareciera que el Congreso se transforma en un lugar donde los fueros sirven sólo como instrumento de protección de aquellos que se tienen que escapar de la Justicia”, fustigó Massa, quien, hace diez días, hizo pública su renuncia a los fueros junto a su aliada Margarita Stolbizer (GEN).

“Las renuncias a los fueros que se comunicaron a través de los medios de comunicación son una puesta de escena demagógica”, retrucó Elisa Carrió (Cambiemos), primera candidata a diputada por la Capital. Carrió, al igual que la mayoría de los constitucionalistas, sostiene que para prescindir de estos atributos el legislador debe “pedírselo a la Cámara o renunciar a la banca”.

“Es evidente que Massa no quiere abocarse a lo urgente, que para nosotros es resolver la situación de De Vido. Por eso convocamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales; allí debatiremos todos los proyectos, y cualquiera sea la medida a adoptar, será con apego a la Constitución nacional”, enfatizó el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

“Nosotros tenemos una posición muy clara -retrucó Massa-. Hay bloques que quieren avanzar en los fueros de De Vido, pero no en los de todos. Nosotros queremos discutir los fueros de todos, no sólo los de De Vido, porque queremos que se terminen los privilegios.” (La Nación)