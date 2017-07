“Peti” y “Turrón”, los ídolos de “El Polaquito”, el chico de 12 años que confiesa robos y crímenes

17/07 – 11:30 – Uno fue asesinado cuando tenía 17 y ya era acusado de varios asesinatos. El otro está preso, está a punto de cumplir 18 y sus padres acaban de ser condenados.

Con la naturalidad que un chico de 12 años podría contar una anécdota de vacaciones junto a su mejor amigo, “El Polaquito” detalló la historia violenta que tuvo con otro ladrón mayor que él, con el que habían robado una camioneta. Recordó que le “tenían que dar su parte” cuando él mismo llevó el vehículo al barrio de Villa Soldati, a entregarlo.

“Una vez me cagaron. Yo le di un tiro en el cuello. Me quiso cagar mi plata”, recordó. Y siguió: “Vendimos la camioneta a 50 mil pesos, 25 para cada uno. Cuando íbamos bajando la escalera me agarró y entonces le disparé con una BersaThunder con regulación automática”.

“El Polaquito” no sorprendió pero sí conmocionó con su relato, obtenido para un informe de Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata, que emite El Trece, sobre el acusado del robo del jardín de infantes N°14 Villa Caraza. Y lamentablemente no sorprendió porque no es la primera (tampoco será última) historia de un menor relacionada al delito.

Este chico tiene 12 años y en su ideal de futuro no hay mucho por fuera de la delincuencia. El mismo se encargó de dejarlo claro. “Yo soy el nuevo ‘Peti'”, dijo durante la entrevista. Peti ya murió, tenía 17 años cuando alcanzado por tres balazos en mayo del año pasado. Para “El Polaquito” es un referente, así como también ese menor que lo “quiso cagar”.

En esa anécdota se refiere a Maxi “Turrón”, que en septiembre cumplirá 18 años y ya es señalado por la Justicia como el autor material del crimen de un policía. Por ese hecho fueron condenados sus padres, acusados de “incentivar a su hijo a robar” y ser parte de una banda de enorme prontuario.

El veredicto fue leído el viernes pasado por el Tribunal Oral N° 3 de Lomas de Zamora. Jésica “La Rubia” González (33), mamá de “Turrón”, fue sentenciada a siete años de cárcel. Podrá cumplir la pena en su casa, ya que está embarazada y tiene otros cinco hijos.

A su ex marido, César Gustavo “Papilo” Aguilera (35), lo condenaron a nueve años de prisión y se retiró esposado de los tribunales. No será su primera experiencia tras las rejas: cuando su hijo mató a Alifraco, él estaba detenido en Olmos por una causa de piratería del asfalto.

El trágico final de “Peti”, el chico que no podía parar de matar

“Peti” había tenido que desaparecer de su territorio, donde se manejaba como pez en el agua. Había asesinado a un joven y estaban buscando venganza. Entonces se guareció en lo de su novia, en la manzana 12 de la Villa 15, en Ciudad Oculta, barrio porteño de Villa Lugano. Fue allí donde cuatro encapuchados se lo cruzaron. No le dieron ninguna oportunidad. Lo acribillaron de tres balazos con armas calibre 9 milímetros.

Eran las dos de la madrugada cuando Leandro entró en estado desesperante al Hospital Santojanni. Lo operaron, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según una investigación preliminar de la División Homicidios de la Policía Federal, lo asesinaron en el marco de un compleja trama de venganza.

Unos días antes de su muerte (el 26 de abril de 2016), un chico del barrio había sido agredido de varios disparos. Todos señalaron a “Peti” como el tirador y no se lo perdonaron. “Fueron a buscarlo directo para matarlo. El andaba con una bandita, pero solía robarle a ‘transas’ y consumidores. El problema es que robaba adentro de la misma villa y ahí no se aceptan ‘turrones’: en cuanto uno se hace el loco o el ‘malandra’ lo bajan enseguida”, contó a Clarín una fuente del caso.

Leandro llevaba pocos meses escondido en Villa Lugano. Los investigadores tenían lista una orden de allanamiento y sabían que sobre él pesaba un pedido de captura de la Justicia de Lomas de Zamora. ¿El motivo? El 2 de enero pasado había baleado a dos jóvenes para robarles, en Carlos Pellegrini y Warnes, Villa Jardín. Uno se salvó. Pero el otro, Jhonatan Palacios (16), murió.

Además del crimen de Palacios, “Peti” también estaba acusado de matar a Julio Acosta (20), un amigo suyo. Ese hecho sucedió el 6 de julio de 2014. Leandro tenía entonces solo 15 años. Acosta fue baleado en su propia casa, también en Villa Jardín.

En Villa Jardín, a “Peti” le tenían terror. Los vecinos preferían no cruzárselo, evitaban cualquier discusión, sabían que era pistolero, lo tildaban de “rastrero”. Y él era desconfiado, retraído, pero actuaba sin culpas ni remordimiento.

A mediados de 2014 (y solo en ese año) ya acumulaba más de 14 causas judiciales por tenencia y abuso de armas, lesiones graves, robos y, la más compleja, homicidio. Apenas días antes de matar a Acosta, había estado preso dos veces y se había escapado en forma consecutiva de tres institutos de menores. Siempre volvía al barrio.

“Turrón”, otro chico peligroso

Maxi “Turrón” (17) está detenido, acusado de matar a un policía e investigado por otros 14 delitos –entre los que hay seis homicidios más, robos, abuso de armas y asociación ilícita–.

La causa judicial que se inició en 2015 sobre este criminal precoz e indomable –a partir del asesinato del agente de la Federal Ezequiel Alifraco (33), en Villa Diamante (Lanús), durante un asalto– dejó ver el árbol genealógico delictual que, en algún punto, explica su prontuario.

Tras decenas de escuchas, la Justicia detuvo a la madre del chico y le agregó una acusación más al expediente del padre (que ya cumple condena por robo con armas en un penal bonaerense) por “instigar y determinar” a su hijo a cometer delitos.

Una de las tantas veces que “Turrón” cayó, su madre dijo que lo había entregado a la Policía. Pero su mentira se descubrió pronto. El 3 de septiembre de 2015, el chico cayó preso. También están detenidos sus dos temibles laderos: “Bebu” y “Musambe ” Gumucio.

El adolescente, que en el momento del crimen tenía 15 años, mantenía conversaciones cotidianas con su papá mientras estaba prófugo. En las charlas telefónicas, “Papilo” le daba consejos sobre cómo planificar un robo y hasta se encargaba de conseguirle “mano de obra” para sus golpes.

“Esperá que están por salir un par de pibes y algo va a pintar, Maxi. Y tampoco te vas a ir a regalar con guachos que después te mandan en cana”, le advertía a su hijo en uno de los diálogos. (Clarín)