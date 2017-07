Último intento para frenar el juicio de Ciccone: el socio de Boudou recusó a todos los jueces

17/07 – 10:00 – Es por la “celeridad” que le imprimió el Tribunal Oral Federal 4 al proceso previo al debate oral. Nuñez Carmona acusa de parcialidad a los magistrados.

Por: Nicolás Pizzi

Un último intento para intentar frenar lo que ya parece inevitable. El socio del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, recusó hoy a los tres jueces del Tribunal Oral Federal 4, a cargo del caso Ciccone. Los acusó de “parcialidad” luego de que los magistrados habilitaron la feria judicial para resolver los últimos planteos y rechazaron todos los pedidos de su defensa. El planteo, en lo concreto, busca demorar el comienzo del juicio oral, pero todo indica que el debate comenzará en plena campaña electoral.

La defensa de Nuñez Carmona, a cargo del abogado Matias Molinero, cuestionó la celeridad que le imprimió el TOF 4 al proceso. Según la presentación, la causa fue elevada el 26 de mayo, y los jueces citaron a juicio el 1 de junio, es decir 72 horas hábiles después, pese a que el expediente tiene 41 cuerpos.

El socio de Boudou ya había pedido la nulidad de esa decisión, aunque el planteo fue rechazado a mediados de junio. La defensa del vicepresidente también intentó, sin éxito, cambiar de tribunal.

El 27 de junio, ante los pedidos de la Oficina Anticorrupción y del fiscal Marcelo Colombo, el TOF 4 -integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez- concedió la última prórroga de diez días hábiles para que las partes ofrezcan nueva prueba. Ese plazo se venció esta mañana.

En esa misma resolución, el tribunal habilitó la feria judicial de invierno para “continuar con el trámite del expediente”. Se estima que luego del receso de invierno los jueces podrían poner la fecha del comienzo del juicio oral.

Cuando los recursos perecían agotados, la defensa de Nuñez Carmona optó por la recusación de todos los integrantes del TOF 4. “Mi defendido siente un temor de parcialidad de los integrantes de ese Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, quienes a su modo de ver han actuado de manera apresurada, inédita, en comparación con las demás causas que tramitan o tramitaron por ante el mismo, violando las propias normas del procedimiento (verbigracia artículo 354 del ritual), para cumplir con un mandato del Poder Ejecutivo nacional, que pretende utilizar como elemento de campaña el enjuiciamiento de uno de sus consortes de causa, el ex Vicepresidente de la Nación, el Lic. Amado Boudou”, destaca la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

El abogado del socio de Boudou reclamó además que lleve a cabo un informe “que permita conocer en cuántos otras causas de similares características (en cuanto a complejidad y situación procesal de los imputados) ese Tribunal Oral ha convocado a juicio a las partes dentro de las 72 horas de recibido el expediente, y también en cuantas ha habilitado la feria judicial, debiendo destacarse los motivos de la habilitación”.

En el debate oral se determinará si Boudou, procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es culpable o no por haberse quedado, a través de testaferros, con la imprenta de seguridad que hacía los billetes de curso legal en el país.

El Gobierno espera que el juicio oral por Ciccone arranque durante la campaña electoral. Algo similar ocurre con el segundo juicio por la tragedia de Once, donde está acusado el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Ambos casos están en manos del TOF 4, que no tiene una agenda cargada hasta fin de año. (Infobae)