Manzanares: las balas pican cerca pero no dan en el blanco principal

18/07 – 11:15 – La detención del contador Víctor Manzanares tiene el mismo impacto objetivo en Santa Cruz que tuvo la de Lázaro Báez. Es tal vez la persona que con mayor precisión (pero no el único) sabe y ha llevado a cabo el ocultamiento de bienes, la ruta del lavado de activos y el direccionamiento de los fondos de la familia Kirchner, porque, precisamente, es y ha sido desde hace muchos años, su contador de confianza y apoderado, como el Escribano Albornoz es la pata legal en el armado de sus sociedades y empresas del clan. Sin embargo, analizando toda la película y sin quedarnos en la foto, no se entiende cómo Manzanares es detenido por “entorpecer la investigación” y Cristina, Máximo y Florencia, sus jefes y mandantes, no. (Por Rubén Lasagno)

Hace muchos meses, cuando surgió la noticia que Cristina Fernández, sus hijos y Báez usufructuaban cientos de miles de pesos mensuales por la renta del alquiler que les daban sus inmuebles, realicé una nota apuntado a este objetivo; allí me preguntaba ¿Cómo puede ser que alguien a quien se le han inhibido y embargado todos los bienes, se le permita gozar del beneficio que da la renta de los bienes inhibidos? Y refería un ejemplo algo grotesco pero que, precisamente, ayudaba a entender esta parodia. Yo decía entonces “es como si yo robo un auto, lo pongo a trabajar de remis, la justicia me descubre, me detiene por el robo pero permite que mi familia y yo vivamos de las ganancias que produce el remis en la calle”.

Ahora bien, demás está decir, porque lo venimos remarcando desde hace muchos años, que Víctor Manzanares es un eslabón importantísimo en la cadena de complicidad financiera de Néstor, Cristina y sus hijos. Detrás del contador se encolumnan figuras menores en trascendencia, pero no menos importante en el ilícito, como es el caso de Carlos Sancho, ex vice y gobernador de la provincia, un todo terreno de Néstor Kirchner y Osvaldo Sanfelice, alguien a quien la opinión pública nacional ha conocido sobradamente.

Víctor Manzanares fue detenido por “entorpecer la justicia” debido a que armó una ingeniería contable paralela para hacerse de los alquileres de la familia Kirchner, quienes por inhibición de bienes no podía usufructuar las ganancias producidas por esos inmuebles, como en mi ejemplo del remis. La decisión de Bonadío es clara, precisa y contundente. No se puede discutir. Lo que sí pongo en duda y no logro una respuesta lógica es ¿Cómo puede detener al empleado y dejae en libertad a los jefes de la banda?.

Por más poderes que tuviera Manzanares, todo lo ejecutado por el contador ha sido y es ordenado por cristina Fernández y Máximo Kirchner. Anoche, personalmente estuve reunido con gente muy vinculadas al entorno de negocios del clan (por años) y alguien que conoció de cerca este entramado dijo “las balas pican cerca pero la puntería es tan mala que no logran dar en el blanco”, como metáfora para indicar que detienen a todo el entorno de la ex presidenta, pero no a Cristina y a sus hijos que son los mentores, mandantes y ejecutores de las órdenes de quienes son sus empleados o testaferros.

Empleado fiel

En septiembre del 2009 OPI lograba retratar al juez Santiago Lozada y al Contador Víctor Manzanarez en una confitería céntrica de esta ciudad, compartiendo una mesa, en el marco del cierre de la causa por enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner, trámite que aceleró el entonces juez amigo del poder. Allí quedó inmortalizada la relación entre estos dos hombres funcionales a la familia presidencial.En nuestra nota titulada “Síntesis”, se reflejaba toda la connotación política de la imagen.

El 12 de mayo de 2012 OPI informó que Víctor Manzanares llegó a la casa de Calle Mascarello en Río Gallegos, donde la ex presidenta lo había convocado. Manzanares arribó allí en su Audi4 almorzó con CFK, estuvo 2 horas en el interior de la propiedad y se fue de allí sin hacer declaraciones.

El día 17 de agosto de 2012, OPI informaba la reunión de CFK con su contador Manzanares y Albronoz y lograba la foto de los profesionales saliendo del encuentro en calle Mascarello. En la nota anunciábamos “Cristina Fernández de Kirchner, abandonó de urgencia la Casa Rosada y el Tango 01 decoló de aeroparque a las 12:30, a las 14:30 arribó al aeropuerto de Río Gallegos, 14:55 Cristina llegó a su casa de calle Mascarello y 16:40hs estacionó frente al inmueble, una Toyota Hilux doble cabina, azul SRV 4×4 de la cual bajaron el Contador Víctor Manzanares y el escribano Leandro Albornoz, quienes mantuvieron una reunión con la presidenta por más de una hora. A las 17:50 hs, tal como lo registra el documento fotográfico obtenido por nuestro cronista, tanto el contador como el escribano se retiraron de la casa, portando sendos attaché y en total silencio, pero con menos apuro que con el cual llegaron”.

Víctor Manzanares tiene una larga historia de servicio para los Kirchner. Desde el ocultamiento de bienes y dinero en la Sucesión de Néstor Kirchner; la falsificación de las firmas en los libros societarios en Hotesur y los Sauces; la articulación y desvío de los fondos en la ruta del dinero con las empresas hoteleras; el ocultamiento de los 6 millones de CFK sin declarar o los llamativos movimientos de caja de la ex presidenta y Florencia en el 2016; el cobro y las inversiones de los dividendos de la renta inmobiliaria de los Kirchner y en todos los casos, estos negocios giraron desde la sede que se ubica en calle Roca al 900 de esta capital donde funciona como fachada la “Inmobiliaria Sancho-Sanfelice”, primer reducto de “trabajo” de Máximo Kirchner, cuando Néstor decidió sacarlo de la pasividad de la Play y otras cosas que lo estaban desviando a su hijo mayor y meterlo de lleno en los negocios de la familia y crearle el juguete político llamado “la Cámpora”.

A pesar de ello, él, su hermana y su madre están libres, Máximo es diputado, Cristina vuelve a ser candidata y Florencia sigue con sus sueños cinéfilos. Alrededor suyo, caen otros actores. Hasta ahora, las balas pican cerca. O los jueces son malos tiradores o son cómplices de la impunidad del poder. ¿Será justicia o se hará justicia (en algún momento)?. (Agencia OPI Santa Cruz)