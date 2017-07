Una por una, las huellas de Manzanares en la historia de sospechas sobre los negocios de la familia Kirchner

18/07 – 10:00 – El ex perito contable de la Corte Alfredo Popritkin enumera los actos clave del contador desde que conoció al ex Presidente, en 1977, hasta su papel como “ideólogo” en la firma Los Sauces.

Por: Claudio Savoia

Su nombre se repite, una y mil veces, en el abanico de causas judiciales que investigan maniobras de corrupción de Néstor, Cristina y ahora también Máximo y Florencia Kirchner. El contador Víctor Manzanares, que entre sorprendido y sonriente ayer salía esposado de su estudio en Río Gallegos, tuvo y tiene un rol clave en la organización de los negocios supuestamente ilegales de la ex familia presidencial. “Con acierto, Bonadio lo señaló como el ideólogo de esos negocios”, señala Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte y titular de la organización Contadores Forenses. “Manzanares armó todos los papeles y trató de que las declaraciones juradas de Néstor y Cristina y los balances de sus empresas cierren con una apariencia de legalidad. Pero no existe el crimen perfecto”, concluye. A pedido de Clarín, Popritkin trazó una enumeración sencilla y cronológica del paso de Manzanares por los cuestionados papeles de la familia Kirchner y sus no menos cuestionados socios comerciales:

• Reconoció que estuvo ligado a Néstor Kirchner desde 1977 hasta su fallecimiento.

• Fue nombrado por el gobernador Santa Cruz, Néstor Kirchner, como síndico del Banco de la Provincia de Santa Cruz, cargo que ocupó hasta finales de 1998, cuando se privatizó.

• Continuó como síndico titular del Banco Santa Cruz S.A. en la era Eskenazi, función que le permitió coordinar las declaraciones juradas de los Kirchner, con préstamos y plazos fijos que fueron cuestionados y nunca aclarados.

• Armó el entramado societario del grupo Báez. A medida que Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo generaban utilidades (fabulosas), Manzanares se encargó de: o reducir las ganancias con facturas truchas (utilizando empresas de Bahía Blanca) o montar el mecanismo de lavado de dinero para que gran parte de las ganancias líquidas pasaran a los Kirchner través de los hoteles (con su firma Hotesur) o el alquiler de propiedades (con su firma Los Sauces).

• Se reunió con los funcionarios de la AFIP en Río Gallegos, para coordinar y hacer que “cierren” las declaraciones juradas impositivas con las patrimoniales y con los balances de Austral.

• Coordinó su accionar con el escribano Albornoz, a quien instruyó acerca de los recaudos a adoptar en las escrituraciones.

• Confeccionó las declaraciones juradas impositivas de todos.

• Confeccionó las declaraciones juradas patrimoniales como gobernador, senadora y las presentadas ante la Oficina Anticorrupción, durante las presidencias de Néstor y Cristina.

• Actuó como perito de parte por Néstor y Cristina en la causa por enriquecimiento ilícito que en su momento sobreseyó Oyarbide. Manzanares hizo la pericia contable que firmaron los tres peritos, que sirvió para dictar el veloz sobreseimiento.

• Firmó los balances de “Los Sauces S.A.”

• Antes de eso firmó y presentó un descargo en la causa, que sirvió como antecedentes de los peritos y para condicionar el resultado de la pericia contable.

• En su procesamiento, Bonadio dice que con relación a “Los Sauces S.A,” se desempeñó como contador de la misma desde la fecha de su constitución, en el año 2006, hasta el presente.

• El juez también dice que Manzanares “ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de “Los Sauces S.A.”, sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos.

• “La gestión operativa de la empresa “Los Sauces S.A,” se realiza desde marzo de 2012 en su estudio contable, sito en la calle 9 de julio 161 de la misma localidad”, afirma Bonadio. (Clarín)