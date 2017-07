A los vigiladores de Austral Construcciones SA les deben tres meses de sueldos y aguinaldo

19/07 – 15:15 – Así lo expresó a OPI una fuente de la ex empresa constructora embargada, que en este momento controla la familia del detenido Lázaro Báez, testaferro de la familia Kirchner. El empleado describió la crítica situación por la que atraviesan 28 vigiladores quienes tienen a su cargo la custodia de los bienes pertenecientes al patrimonio de Austral Construcciones, las casas, canteras y maquinarias, todo bajo orden judicial.

Austral Construcciones SA, empresa embargada por orden judicial, mantiene al personal de vigilancia, encargados de custodiar el patrimonio que perteneció a Lázaro Baéz y hoy controlan esposa e hijos.

OPI accedió al testimonio de uno de los empleados vigiladores, cuyo nombre vamos a mencionar como Mauricio S. debido a la reserva solicitada por el denunciante quien aseguró “si saben quién cuenta lo que pasa ahí o te amenazan o te echan”. El hombre, nos mostró documentación y exhibió un par de videos y otros audios, donde distintos actores de la empresa, dan “órdenes de servicio”, asignan tareas y en otros casos se muestra de la forma en que pagan y aprietan al personal para que no exijan ni protesten ante el retraso en los pagos y la sobrecarga de horas de trabajo.

Mauricio S denunció que Austral Construcciones SA les está debiendo en este momento tres meses de sueldos y el aguinaldo; “esta es una situación insostenible, no tenemos cómo mantenernos y nos dicen que aguantemos o vamos a quedar en la calle”, indicó el empleado.

Los vigiladores son 28 personas que se encuentran repartidos entre las localidades de Río Gallegos, Río Turbio, Cdte Luis Piedrabuena y El Calafate, entre los lugares donde más personal hay destacado e indicó el trabajador, que el objetivo asignado es cuidar casas, canteras, cabañas, materiales, maquinarias de algunos obradores donde aún hay algunas maquinarias como en Laguna Grande, paraje entre Piedra Buena y Tres Lagos.

Los turnos son de 12 horas de 07:00 a 19:00hs rotativos con un franco y los organiza el jefe de Seguridad Daniel Contreras con dos supervisores “Cuando le preguntás cuándo vas a cobrar se les ponen los pelos de punta porque cuidan a la familia y te ningunean o te aprietan, si insistís, ahí nomás te amenazan de que te rajan”, describió Mauricio S.

El trabajador señaló que Contreras se hizo cargo de la vigilancia, luego que Segundo Videla junto a un grupo de colaboradores fuera echado por Lázaro Báez desde la cárcel de Ezeiza, después de comprobar irregularidades en el manejo de plata y afirmó que esto generó un cortocicuito dentro del seno familiar.

“Lazaro ordenó que se vaya (Segundo) Videla jefe de seguridad que ponía la cara por nosotros – dijo Mauricio S – Daniel Contreras Jefe de seguridad actual de Austral, le cuida el culo a doña Norma (Calismonti) y a nosotros nos deja en banda” remarcó.

El relato del empleado de Austral incluyó los problemas familiares que le trajo aparejado a Lázaro, la decisión de alejar a Videla del histórico cargo de custodia que mantuvo durante varios años. El trabajador aseguró que la relación de amistad de Leandro Báez con Videla quien prestó servicio por casi 15 años para el detenido, hizo que al ser despedido por Lázaro, Leandro, quien se encarga actualmente de las estancias, lo tomara para trabajar con él, junto con ocho personas más, en la vigilancia de los campos. Esta decisión del hijo de Lázaro lo enfrentó con sus padres.

“Leandro puso una seguridad paralela en las estancias – prosiguió – Si bien los campos no se cuidan más como antes, el control hoy está a cargo de Videla, muy amigo de Leo, quien lo volvió a tomar después que lo echara su padre y esto trajo un problema familiar y generó un revuelo tremendo, al punto que hoy Marcos Müller, marido de Luciana (Báez) no se hablan con Leandro, desde que cambiaron el jefe de seguridad”.

Cuando le preguntamos si sabía el motivo por el cual no les pagaban, Mauricio S dijo “no sabemos bien, porque plata hay” y agregó “el marido de Luciana tiene un concesionario Yamaha para lo cual puso dos palos verdes, en El Calafate Carlos Franchi, testaferro de Lázaro alquila 17 departamentos como nada, mientras vive arriba en las chacras, facturan con Gomería Alem, las estaciones de servicio, venden parte de maquinarias y muchas cosas que no sabemos… pero plata hay”, señaló con seguridad el trabajador quien, cuando le preguntamos el lugar y la forma en que le realizan los pagos dijo “nos pagan en las oficinas de Austral en la autovía (Río Gallegos) y antes nos pagaban a través de una cuenta bancaria y con tarjeta de débito, ahora nos pagan en efectivo en mano y en épocas más o menos normales cobrábamos entre el 8 y el 15 de cada mes. Ahora hace casi tres meses que nos vemos un peso”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que el sindicato de vigiladores haga alguna presentación, Mauricio S lo descartó “nosotros somos un grupo de compañeros con entre 8 y 10 años de antigüedad, estamos bajo el convenio de la construcción y por eso el sindicato de Vigiladores no se mete, pero la UOCRA no nos protege porque son parte de todo esto con Báez y no nos dan bola. Por lo tanto estamos solos. Algunos compañeros han realizado juicio, pero hay pocos abogados en Santa Cruz que tomen un reclamo como el nuestro en contra de Austral”, apuntó.

“Para que tengan idea – agregó Mauricio S – hace 9 meses que ni siquiera nos llevan comida a nuestros puestos de trabajo; nos tenemos que llevar un mate y pasarla como podemos. Antes, el catering estaba a cargo de una empresa de Luciana Báez, que funcionaba detrás de la Peugeot acá en Río Gallegos de nombre Alternativa SA, pero comíamos re-mal y además, nos descontaban como si comiéramos en un restaurante cinco estrellas”, opinó.

Siguiendo con las condiciones de trabajo, Mauricio S se quejó “para Trabajo de la provincia no existimos, es más, ni siquiera existe Austral Construcciones; nunca se interesaron por saber lo que pasa aquí adentro. Nos tienen tirados en los puestos y Daniel Contreras ni siquiera se ocupa de recorrer los lugares para ver si necesitamos algo” y aseguró “Leandro está en otra cosa, se dedica a recorrer los campos donde tienen algunos animales, tienen algunos puesteros que todavía les quedan porque no les pagan nunca y de alguna manera “mantienen” el patrimonio porque están tratando que nos les quiten más bienes. Aunque parezca increíble ellos (los Báez) sueñan con volver”, dijo categórico.

Finalmente el trabajador hizo muchas descripciones de la forma en que se conduce, tanto Leandro Báez como sus jefes de seguridad. “Leo sigue andando en su supercamionetas de 1 millón de pesos, en los cuatris de 300 mil y dale que va… sigue la joda, tienen plata porque manejan efectivo de todo color, pero a la hora de pagar se hacen los boludos y si reclamás te amenazan o te rajan sin decirte nada más”, concluyó.

Datos de la realidad que de alguna manera confirman gran parte de la información aportada por el vigilado, dan cuenta que actualmente Leandro Báez vive de manera permanente en la Chacra 39, la que ocupara Lázaro para hacer las reuniones políticas y pasara a la historia por las “bóvedas” transformadas en cavas de vino. Una buena noticia en la familia la trajo Martín Báez siendo padre por segunda vez, pero el crack familiar se visualiza en la práctica con la separación de Luciana de su marido, Marcos Müller y la enemistad manifiesta de éste con Leandro.

Mauricio S no es de Santa Cruz, fue traído hace 9 años en un colectivo que recogía trabajadores en el norte del país. En este momento y debido a su crítica situación personal, laboral y familiar, está en vías de volver a su provincia; “junto unos mangos y me voy, esto no da para más. Estos son unos negreros, pero cuando me vaya se van a acordar de mi”, dijo en una velada amenaza en contra de los Báez.

La promesa fue que, cuando decida irse de Santa Cruz, nos facilitará videos y audios donde se conocerá la forma y los procedimientos utilizados por los Báez para manejar al grupo de empleados vigiladores que cuidan los bienes de la empresa embargada. (Agencia OPI Santa Cruz)