Julio De Vido se defendió por escrito: “Soy víctima de una persecución meticulosamente organizada”

19/07 – 11:00 – El diputado y ex ministro K no concurrió a la comisión que debate su expulsión de Diputados. Además, le apuntó a Carrió y a Macri.

Julio De Vido decidió no concurrir esta mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Diputados, donde la alianza oficialista Cambiemos busca avanzar en la idea de “excluir” del Cuerpo Legislativo al ex ministro de Planificación Federal, con el argumento de supuesta “inhabilidad moral”.

El actual diputado del Frente para la Victoria decidió enviar su descargo por escrito para la reunión que comenzó pasadas las 11, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara Baja.

De Vido, quien fue convocado a dicha sesión, argumentó que es “víctima de una de las persecuciones más sistemática, injusta y meticulosamente organizada”. Y denunció que sus fueros han sido “violentados semana a semana sin que mediara un solo reclamo” de su parte.

El texto está dirigido a Francisco Uriondo, secretario de Asuntos Constitucionales, con copia a Emilio Monzó, presidente de la Cámara.

El ex funcionario kirchnerista además cargó duro contra Elisa Carrió, quien días tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli de indagatoria para De Vido y el posterior debate sobre el desafuero y la detención del ex ministro kirchnerista, se preguntó: “¿Este hombre irá a declarar o lo matarán antes que declare?”.

“Pido desde ya se rechace y se tenga por no escrita cualquier petición que presente o haya presentado en mi contra la Diputada María Elisa Avelina Carrió, por cuanto la he denunciado en sede penal , el día 12 de julio del corriente”, señaló en el escrito.

Además, remarcó que las “manifestaciones injuriosas” de la principal aliada de Cambiemos, “son de tal inocultable gravedad institucional y legal, como los temas que se pretenden tratar hoy en esta Comisión y cobran especial relevancia cuando se atiende al contexto político e institucional en el que nos encontramos”.

Respecto a la discusión sobre la “inhabilidad moral” presentada por otros legisladores contra De Vido, el ex funcionario kirchnerista apunta a la presión por parte del Gobierno y “los medios monopólicos” contra el Poder Judicial.

“Quiero señalar que nunca he sido condenado por delito alguno, que ninguno de los temas que me imputan se relacionan con comportamientos funcionales propios del desempeño del cargo de Ministro que ejercí desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015 y tratan en general, sobre el conocimiento que pude o no haber tenido o sobre la sospecha de comportamientos disfuncionales de otros funcionarios o en cuestiones relacionadas con decisiones políticas sobre temas complejos, que están lejos de haber sido completamente investigadas o aclaradas”, sostiene al defender su gestión al frente de Planificación.

Además, le apunta al presidente Mauricio Macri, al sostener que las imputaciones contra su persona “es ridícula al lado de los Panamá Papers, del escándalo del Correo Argentino, del Blanqueo de capitales abarcativo a los familiares de los funcionarios; Fly Bondi, Avianca, etcétera”.

Y concluye desafiando a sus pares en el parlamento que “cacarean” amparados en sus fueros “para no encarar las demandas que presenté y presentaré”.

“Si alguna inhabilidad moral o funcional pudiera imputárseme por mi desempeño como Ministro del Poder Ejecutivo Nacional, lo será con sentencia firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, entre tanto exijo el mismo respeto que a mis pares”, sentencia en su defensa. (Clarín)