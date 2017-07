Para la mayoría, las PASO no sirven y el sistema electoral no es confiable

19/07 – 10:00 – Según los datos de una encuesta realizada por la ONG Transparencia Electoral, un tercio de los bonaerenses cree “muy probable” que se cometa fraude; la mayor parte de los detractores de las primarias votan a Cambiemos

La mayoría de los bonaerenses cree que las PASO son inútiles, que deberían dejar de ser obligatorias, pero de todas formas participaría si fueran optativas. Además, también para la mayoría, las próximas elecciones provinciales no serán transparentes.

Ésas son las principales conclusiones de un estudio elaborado la semana pasada por Transparencia Electoral, una ONG dedicada a analizar los sistemas electorales de la Argentina y la región.

Las respuestas relacionadas con las PASO parecen un reflejo del debate que surgió en las últimas semanas como consecuencia de que la mayoría de los partidos definieron a dedo a sus candidatos y, por lo tanto, las internas servirán como una gran encuesta nacional financiada por el Estado. La tendencia es particularmente clara en Buenos Aires, donde sólo el Frente Justicialista tendrá más de una lista de candidatos.

Más de la mitad de los consultados por Transparencia Electoral, el 58,4 por ciento, cree que las PASO deberían dejar de ser obligatorias, y el 36,5%, que no tendrían que modificarse. El 5,1% restante dijo no saber o prefirió no contestar.

Un dato adicional: los detractores de la obligatoriedad de las primarias son mayoría ( 71,9%) entre quienes en el ballottage de 2015 votaron a Mauricio Macri. También lo son entre los votantes de Daniel Scioli, aunque en menor proporción (40,6%).

Las cifras son similares cuando la pregunta es por la utilidad de las PASO. Para el 60,8 por ciento, las internas no son útiles, mientras que el 32,7 por ciento considera que sí lo son. Una vez más, la mirada negativa prevalece entre los votantes de Macri: el 73,6% cree que no sirven. Entre quienes votaron a Scioli el porcentaje baja a 37,6%.

Pese al rechazo mayoritario a las primarias, el 65,9 por ciento de los encuestados contestó que si esas elecciones fueran optativas iría a votar. El 25% dijo que no participaría.

“La poca predisposición de los partidos políticos a competir ha provocado que la ciudadanía cuestione las PASO”, evaluó ante LA NACION el director de Transparencia Electoral, Leandro Querido. Además, opinó: “El desafío no es derogarlas, ése es el camino fácil. Se debe trabajar en un esquema de incentivos para que los partidos políticos asuman un compromiso con la competencia electoral”.

El bloque del estudio dedicado a la transparencia arroja conclusiones llamativas. Para más de un tercio de los consultados las próximas elecciones bonaerenses serán poco transparentes (29,7%) o nada transparentes (6,9%). Para el 26,1 por ciento serán “algo” transparentes y para el 20,7%, muy transparentes.

La sombra del fraude

En la misma línea, la mayoría considera que en la provincia de Buenos Aires el fraude es “muy probable” (30,8%) o “algo probable” (39,9%). Representan el 70,7 del total. Los porcentajes crecen cuando la pregunta es por el escenario en todo el país. El 34,3% opinó que el fraude es “muy probable” y el 39,1% lo consideró “algo probable” a nivel nacional. Suman el 73,4% de los encuestados.

Vinculado con esto último, poco más de un tercio de los entrevistados (31,2%) dijo que no confía en que su voto será contabilizado correctamente. La mayoría (50,5%), en cambio, contestó que sí.

Sin embargo, sólo el 16 por ciento dijo haber observado algún tipo de irregularidad en el lugar en el que votó. La mayoría, un 73,2% del total, no detectó ningún tipo de maniobra o comportamiento sospechoso.

Una mayoría contundente, el 72%, describió el robo de boletas como una falta muy grave, mientras que el 15,7% lo consideró algo grave. Optó por “poco grave” el 5,5% y por “nada grave”, el 3%. El 3,4 por ciento restante eligió no contestar. “Queda claro que para los electores robar boletas no es una «avivada», sino una falta muy grave”, celebró Querido.

El Frente para la Victoria aparece como el más perjudicado en el reparto de supuestas responsabilidades ante prácticas fraudulentas. La mayoría de los consultados, el 44,2%, vinculó al kirchnerismo con las “malas prácticas electorales”. Cambiemos quedó segundo, señalado por el 37%. El PJ fue señalado por el 3,6%. Por la positiva, Cambiemos aparece como la fuerza más vinculada con el “juego limpio” electoral (40,6%), mientras que el FPV figura segundo, con 28 puntos, y el Frente Renovador, tercero, con 11.

La encuesta de Transparencia se hizo el jueves pasado sobre la base de 800 consultas telefónicas en la provincia de Buenos Aires. El estudio tiene un error muestral de +/-3,46% para un nivel de confianza de 95%. (La Nación)