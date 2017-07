Acto político del FPV: del Boxing Club en el 2010 al SUM de UPCN en el 2017

20/07 – 15:30 – Pasaron muchas cosas en Santa Cruz, pero algo dejó de pasar: el Frente para la Victoria no puede reunir más de 200 militantes y en su mayoría, obligados a asistir al acto de lanzamiento del maquillado FPV, ahora renombrado “Unidos por Santa Cruz”, quienes acaban de convocar a un reducido espacio que, correlativamente, se condice con el achicamiento de las capacidades electorales y el poder del otrora poderoso partido que fundó Néstor y destruyó Cristina (Por Rubén Lasagno)

El sábado 22 de julio el Frente para la Victoria, ahora renombrado “Unidos por Santa Cruz”, hace su lanzamiento oficial de campaña y para tal fin desde la dirigencia del partido se convoca a la militancia a asistir al acto desde las 18:00hs de ese día, en calle Chile 58 donde se encuentra ubicada la sede de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación).

El dato no es menor, analizado el contexto político-social actual de la provincia y las consecuencias que tuvo la salida del poder del Frente para la Victoria a nivel nacional, con la derrota electoral del 2015. El hecho objetivo es que el oficialismo ha ido decayendo en número e importancia, equiparable a la pérdida de representatividad y altura política de sus candidatos. Podemos disentir o estar en contra de Néstor Kirchner, su forma de conducir la política y hasta de comportarse políticamente, pero lo que no se puede poner en duda es, a partir de su desaparición, el liderazgo que perdió su invención partidaria de la mano de su esposa, al punto, que personajes de cuarto o quinto orden, que solo rellenaban listas en otros momentos, hoy son los “líderes” del denominado hoy “Unidos por Santa Cruz”, personas que no pueden convocar a nadie, porque además de faltarle trayectoria y conducción, no poseen plafón, consenso ni aceptación interna (dentro de su partido) y externa (en el ámbito social).

Para el día sábado, Pablo Grasso, uno de los convocantes, junto con Ana María Ianni, les ha exigido a los punteros del partido que lleven no menos de 30 personas cada uno al acto. Cabe aclarar que en el SUM de UPCN no entran más de 200 personas, es un lugar ciertamente reducido, adaptable a un evento de tipo educativo, jornada o actividad recreativa, pero bastante escaso si se trata de realizar una convocatoria partidaria pre-eleccionaria.

La debacle partidaria del FPV se puede mensurar trazando una línea de tiempo entre aquella convocatoria realizada por Néstor en el año 2010, con vistas a la campaña 2011 y pocos días antes de su muerte, cuando el estadio del Boxing Club en Río Gallegos, fue colmado por miles de militantes traídos de distintos puntos de la provincia, con gran presencia de las remeras naranjas de los bellonistas (Javier Belloni Intendente de El Calafate) y la que se prepara para este sábado en un recinto acotado, pequeño, muy reducido para estos eventos y lejos de la magnificencia y ostentación de aquellos viejos actos políticos.

Pocos, malos y sin discurso

El FPV/PJ/Unión por Santa Cruz, lleva como precandidatos a senadores a Ana María Ianni y Pablo Grasso, la de precandidatos a diputados va con Juan Vázquez, Lorena Yerera y Daniel Castellon.

Independientemente de los desconocidos que pueblan el listado, los más conocidos no dejan en la memoria colectiva de la provincia, un gran recuerdo de gestión en su paso por los lugares donde cumplieron políticamente en nombre del partido que representan.

Pablo Grasso ha sido desde concejal a intendente interino y actual funcionario del IDUV, atravesado por denuncias de corrupción, autoritarismo y aprietes de los militantes, además de estar enrolado en la primera línea de aquellos golpeadores a los caceroleros en abril del 2002. Ana María Ianni, de El Calafate, ha sido una diputada gris del FPV quien pasó por su gestión sin pena ni gloria y no se le conocen proyectos válidos para la provincia, como tampoco se ha destacado como líder político. Juan Vázquez, Intendente de Gobernador Gregores, hace su campaña criticando la inacción del gobierno nacional por las vicisitudes que pasó su localidad en la última nevada, pero cuidándose de recordar que su partido gobierna Santa Cruz desde hace 27 años y los últimos 12 fue parte del eje “Nación-provincia-municipio”.

Más o menos parecido a Vázquez, Ianni dijo en Río Turbio “En vez de cuidar los intereses santacruceños el Gobierno Nacional busca la manera de abrir exportaciones en desmedro de nuestra industria que podría estar favorecida si el Yacimiento estuviera a full trabajando y una Mega Usina aportando energía a la provincia y al resto del país”. Lo que evitó decir Ianni es que su partido, el kirchnerismo, fue el inventor, el motor de todo eso y en 12 años solo se dedicó a saquear, anular el yacimiento y facturar con los sobreprecios de la usina a través de la UTN e YCRT. Esto y no otra cosa, es hoy el problema de por qué nada funciona en la cuenca carbonífera, más allá de los problemas y complicidades que haya en el gobierno nacional actualmente.

Por todo esto y más el agregado de lo que ya conocemos como la debacle institucional del Frente para la Victoria/kirchnerismo, hace que personajes ignotos se arroguen representatividad y el lanzamiento de la campaña deban hacerlo en un salón de fiestas. (Agencia OPI Santa Cruz)