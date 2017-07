La foto de OPI que recorre el mundo

20/07 – 18:00 – A partir de una foto que el cronista de OPI expone en la Muestra Anual de Fotoperiodismo de Argra, la imagen de un hombre vestido de saco y corbata tratando de mover desesperadamente cubiertas encendidas, en medio de una manifestación sindical frente a la Legislatura provincial, se replicó en múltiples medio nacionales e internacionales, incluyendo El País, de España.

“La verdad estoy emocionado, no imaginaba en ese momento que todo esto tendría tanta trascendencia”, le dijo a OPI Víctor Juárez, el hombre que en la foto aparece vestido de saco y corbata, entre un denso humo negro y con gesto de desesperación empuña un madero tratando de correr las llamas que están próximos a los nichos donde se alojan los caños de gas que proveen de ese combustible a la Cámara de Diputados.

La fotografía fue tomada por el fotógrafo de OPI, Francisco Muñoz, el día 26 de mayo de 2016 frente a la legislatura provincia, en momentos en que en el interior sesionaban los diputados y afuera, la Mesa de Unidad Sindical protestaba realizando quema de cubiertas y el fuego estaba muy próximo a las ventilaciones donde se comunican con las calderas del edificio y cercanos a los nichos de gas. Francisco, como socio de ARGRA expone en la Muestra Anual de Fotoperiodismo, edición XXVIII, inaugurada el viernes 14 de julio en el Palais de Glace en Capital Federal, donde tras una preselección entre todos los trabajos recibidos de las producciones del año 2016 de todos los expositores del país, fue seleccionada esta instantánea que retrata todo el vértigo de la situación que se vivía en ese momento en Santa Cruz.

Como no podía ser de otra manera fuimos en busca del actor circunstancial de la postal, para interiorizarnos de lo que estaba haciendo en aquel momento en que fue retratado por Francisco frente a la legislatura “Yo estoy a cargo de la seguridad de la Cámara y mi trabajo es ver que los que están adentro del edificio estén seguros y en aquel momento, el fuego que habían realizado los manifestantes estaba prácticamente pegado a los nichos de gas, con lo cual decidí salir y con esa madera que tengo en las manos trataba de correr las cubiertas incendiadas para alejarla de los nichos de gas, mientras me llovían piedras de todo tipo y forma”, relató Víctor quien agregó “me daba bronca, porque las piedras me pegaban y lo que yo hacía no era solo para cuidar la integridad de los que estaban adentro, sino también iba en beneficio de quienes estaban afuera protestando, dado que si eso volaba, ahí no nos salvábamos ninguno. Era una verdadera bomba y parecía que nadie se daba cuenta del peligro que existía para la vida de todos los que estábamos allí”, recordó.

El custodio rememoró el momento y ante el peligro inminente de que pudiera producirse una tragedia, decidió salir a la calle (a pesar de la hostilidad que había afuera) hasta tanto se aprestaran las mangueras para apagar el incendio “hice lo que debía hacer; es mi trabajo”, dijo.

La fotografía que tanto llamó la atención y fue seleccionada por el jurado de Argra, tiene detalles muy particulares, porque si bien se muestra acción y no compone un cuadro “tranquilo y relajante”, precisamente, lo que la hace especial es la composición extravagante que tiene el fotograma, mostrando un hombre vestido de saco y corbata, con un palo en la mano en medio de un humo denso, lo cual está descontextualizado de las imágenes que normalmente observamos cuando vemos un piquete, una manifestación o un conflicto callejero derivado de reclamos sociales.

Tal vez no llamaría la atención o no calificaría como pieza artística, si el sujeto que se mostrara en la foto estuviera vestido con vaquero, cargando una mochila y encapuchado. Ese es más o menos el estereotipo del reclamante callejero que puja y protesta por derechos o trabajo realizando piquetes, donde es normal ver cubiertas encendidas y enormes fogatas, enturbiando todo los alrededores del lugar. Pero un hombre vestido con ropa de oficina, le pone un marco distinto, exótico y extraño a esta instantánea que está siendo replicada y exhibida en distintos medios del país y el mundo. (Agencia OPI Santa Cruz)