Laura Alonso: “De Vido es el funcionario más investigado en la Justicia”

21/07 – 09:10 – La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) recordó que el diputado nacional “fue una pieza clave de la corrupción durante la anterior administración”.

Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción (OA) se sumó a la avanzada de Cambiemos en busca de destituir a Julio De Vido como diputado nacional. Si bien la funcionaria no pidió explícitamente la remoción del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, destacó que “fue una pieza clave de la corrupción durante la anterior administración”.

“El diputado De Vido es el funcionario más investigado en la Justicia y por la Oficina Anticorrupcion”, afirmó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Y agregó: “La cantidad de Investigaciones, procesamientos y los dos juicios orales que va a enfrentar pronto por la tragedia de Once y por la compra de chatarra ferroviaria demuestran que fue una pieza clave de la corrupción durante la anterior administración.”

Alonso recordó que “hay elementos que comprometen a De Vido” en causas como “la tragedia de Once” (en la que murieron 52 personas el 22 de febrero de 2012), “Flores” (donde fallecieron 11 personas un año antes), “Castelar” (que dejó tres víctimas fatales en 2013) “y en otras causas como la de Rio Turbio”. “Además está siendo investigado por enriquecimiento ilícito”, precisó.

“Es un avance que los Diputados estén debatiendo esto no sólo por De Vido sino por otros casos que puedan presentarse en el futuro. Las Cámaras del Congreso pueden decidir no aceptar a un legislador electo, suspenderlo o expulsarlo si la mayoría cree que esa persona no cumple con los requisitos de ética, decoro y dignidad que la Constitución Nacional exige a todo funcionario público”, concluyó la directora de la OA. (Perfil)