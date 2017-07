El gobierno le ofreció 4% en negro, como mejor propuesta salarial a los docentes

21/07 – 21:30 – La reunión paritaria docente tuvo otro traspié, cuando esta tarde luego de venir de un cuarto intermedio, las autoridades de Educación hicieron un ofrecimiento magro, irrisorio, inexistente, que per-se fue rechazado por los paritarios docentes, quienes consideran esta actitud una provocación más del Ejecutivo y una inexistente voluntad negociadora.

Terminada la reunión paritaria entre el gobierno y los gremios docentes de ADOSAC y AMET, los representantes gremiales salieron de allí sin ningún tipo de motivación, cuando recibieron como mejor propuesta salarial de parte de las autoridades, un 4% de aumento al básico pero no remunerativo, es decir, que dicha suma no sufre aportes, por lo tanto no se computa para la jubilación y tampoco alcanza a los jubilados.

Los dirigentes de AMET rechazaron en el momento dicha propuesta y ADOSAC, si bien tiene que poner en debate las acciones a seguir, rechazó en primer lugar que el Estado insista con aportar cifras en negro, cuando, precisamente, fue una lucha docente del año 2007, terminar con el salario en negro y el presentismo en la docencia.

El Secretario general de la ADOSAC, Pedro Cormack, dijo que en principio ese porcentaje está descartado por cuanto el gobierno está hablando de cifras en negro (no bonificable) y luego, coincidió que el 4% es una cifra irrisoria, pero de todas maneras el porcentaje será puesto a consideración de las asambleas y el Congreso.

Las paritarias continúan el día martes, pero objetivamente se puede decir que tal como está planteada la situación, el conflicto docente no se retirará en el corto plazo de Santa Cruz.

Recordemos que en paritarias anteriores el gobierno les había prometido el 3%, en este caso remunerativo, pero que fue rechazado por el gremio que no tuvo ninguna otra conversación salarial hasta hoy, donde volvió a fracasar la solución del conflicto docente que lleva más 90 días.

La reunión tuvo ayer un pase a cuarto intermedio, ante la posibilidad que Nación, además de enviarle a la provincia los fondos para el pago de salarios y aguinaldos, se hiciera cargo de pagar un aumento, reclamo que dio origen al paro durante el 2017.

Cuando el CPE hizo la oferta del 4% en negro, la reunión ya no tenía más sentido y de esta manera y ante la falta de voluntad de parte del gobierno, fuentes de la ADOSAC y de la AMET dieron por sentado que el conflicto no se extinguirá y el paro continuará como hasta hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)