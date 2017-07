ADOSAC en paritarias estériles, ATE de huelga, Salud y Judiciales siguen de paro

25/07 – 14.30 – No hay nada nuevo bajo el sol de Santa Cruz. Los sindicatos reciclan sus reclamos y el gobierno provincial parece depender solo de la ayuda nacional. Hace unas horas comenzó la paritaria docente, sin embargo, no hay perspectivas de que la situación vaya a cambiar y/o mejorar. Todo depende de Nación. Las clases no comenzarán en la provincia porque las intenciones del gobierno provincial es doblegar al gremio e imponerle una derrota sindical. “Cambiemos” está atrapado en la telaraña política y en la extorsión K.

ATE Santa Cruz decidió realizar un paro total de actividades en la administración pública provincial por 72 hs los días martes, miércoles y jueves, pidiendo pago de haberes, aumento salarial y aguinaldo. APROSA (Asociación de Profesionales Médicos de Santa Cruz) inicia mañana miércoles y hasta el jueves un paro de 48 horas reclamando paritarias salariales, aguinaldo, devolución de las cuotas sindicales, equipamiento y personal en todos los hospitales de la provincia. Viales están de paro y piquete, pidiendo pago de salarios, paritarias salariales y cronograma para el pago de aguinaldo. Judiciales, siguen de paro por más de 100 días, persisten en la carpa frente al STJ y piden salarios, aguinaldos y paritarias abiertas. Jubilados siguen en casa de gobierno, apostados pidiendo cronograma de pago de aguinaldo y salarios.

ADOSAC se encuentra en estos momentos sentada en paritarias con autoridades del Consejo Provincial de Educación, luego de un cuarto intermedio donde se retiraron tras el rechazo del 4% en negro sobre salarios que propuso el gobierno provincial. El día domingo los docentes en Congreso decidieron otras 120 horas de paro con la salvedad de rever la medida si la propuesta salarial del gobierno era superadora y en blanco, superadora de la última que hizo en la mesa de acuerdos.

Tal como se presenta el panorama gremial en la provincia, no hay posibilidades de lograr una normalización de las clases, ni tampoco que los demás sindicatos vuelvan a sus tareas, por cuanto todo depende del pago completo de sueldos, aguinaldos y un acuerdo sobre aumento salarial, algo que Alicia Kirchner no contempla dentro de las posibilidades dentro de este año ni del que viene. El propio Ministro Rogelio Frigerio lo dijo claramente cuando afirmó que la gobernadora tiene decidido no dar aumento a ningún sector.

Con este anuncio, Santa Cruz se “compra” un largo conflicto que nadie sabe dónde y cuándo terminará. La situación actual de conflicto que se vive en la provincia, no tendrá solución si no hay una decisión política de pagar sueldos en tiempo y forma y actualizar los salarios.

Santa Cruz es una de las provincias con salarios más atrasados en el país. El poder adquisitivo cayó a niveles extraordinarios. Muchos de los trabajadores de la administración pública central, especialmente los agrupados en ATE, UPCN y ApAP limitan con sus ingresos en la línea de pobreza y muchos está por debajo de los 12 mil pesos que marca esa frontera. Aún así, excepto ATE, UPCN y APAP no reclaman; su dirigencia no representa a nadie más que al gobierno y por tal motivo han perdido afiliados en manos de ATE pero también han pedido credibilidad y confianza en los sectores que representan.

Si hoy se arreglara el conflicto docente, cosa excepcional por muchos factores que el gobierno se niega a resolver, las clases no se iniciarían porque a pesar de llevar más de 100 días sin actividad, el gobierno no se ocupó de acondicionar ningún establecimiento, falta agua, gas, sanitarios, calefacción, filtraciones, ventanas rotas, techos semi-derrumbados, humedad, falta de insumos y en general condiciones edilicias deplorables en muchas escuelas, producto de la falta de mantenimiento.

Aún si los maestros volvieran a las clases y las escuelas estuvieran hoy en pleno funcionamiento, el personal de limpieza, mantenimiento y portería pertenece a ATE, el segundo sindicato más importante dentro del área de Educación y al no tener resuelto su problema salarial, los paros arreciarían, dejando sin clases a los niños.

Como se ve, el problema de Santa Cruz es estructural y tiene como eje al gobierno de la provincia. Solo la gobernadora con decisión política y fondos, puede sacar a todos de este círculo vicioso donde hemos caído. Finalmente, este caos impacta en todos los sectores. El económico, el financiero y el comercial.

Nación sigue enviando fondos que abultan la deuda de la provincia y no traen soluciones de fondo. Alicia cada vez necesita más, porque las reservas de fondos que le quedan, a partir del financiamiento de la Educación que le hace Macri, las destina exclusivamente a la campaña política de la ex presidenta.

Santa Cruz se ha transformado en una aspiradora gigante de fondos, pero nada alcanzará porque el orden de prioridades de Alicia Kirchner está muy lejos de lo exigido por los gremios. Nadie sabe qué va a pasar en Santa Cruz, lo único seguro es que la falta de voluntad, gestión y capacidad política, arrastra a toda una población a la pérdida literal de un año lectivo, productivo y comercial. Hay una administración que no lo ve así y Santa Cruz sufre hoy, tal vez el retraso más elocuente de su historia y quienes deben sacar a la provincia del naufragio, son los mismos que la hundieron. (Agencia OPI Santa Cruz)