La Izquierda salva a De Vido y sufre el síndrome de “la gata Flora”

25/07 – 11:00 – Se aproxima el pedido de expulsión de Julio de Vido como diputado y a juzgar por los posicionamientos de los bloques, no les alcanzan los votos para dar los dos tercios necesarios para lograrlo. El problema es que el FPV con suficiente poder aún dentro del Congreso, blindó sistemáticamente a su financista, porque, obviamente, son cómplices y de alguna manera se entiende su actitud desvergonzada. Lo que no se entiende es la actitud del Partido Obrero o de Pablo Michelis o Néstor Pitrola que pretendiendo una excusa de autoprotección y señalar a Cambiemos como igual de corruptos, rehúsan sacar de la Cámara a la cara visible del gobierno más corrupto de la historia del país.(Por Rubén Lasagno)

Ninguna mujer `puede estar “medio embarazada”, ningún ser humano vive “medio muerto” y ningún partido de izquierda debería (obvio que pueden) ser flexibles a la corrupción, combatirla en el discurso y avalarla en las acciones, cuando se trata de extirpar un cáncer político como Julio De Vido de la Cámara de “representantes”; sin embargo, algo así ocurrirá el miércoles cuando la izquierda más dura colabore para que el jerarca K mantenga su banca y no sea expulsado como diputado, cargo al que llegó por el voto cautivo de un kirchnerismo hambriento de fueros para protegerse de algún atisbo de justicia que rara vez aparece en la Argentina actual.

Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista ya a dicho que se abstendrá, lo cual es un voto para la impunidad. Los dos diputados del Parto Obrero Pablo López, Soledad Sosa, la legisladora del PTS Nathalia González Seligra ya han dicho que van a votar en contra de la expulsión de De Vido, porque lo consideran “una maniobra hipócrita” de Cambiemos y el Frente Renovador y advierten del riesgo que sea un “precedente” que se use contra la izquierda (¿?). Hasta hoy, personalmente, pensé que la izquierda estaba lejos de los resguardos que toma el kirchnerismo para protegerse de la justicia. Muy llamativo este “voto en defensa propia”, de un sector que critica a todos los partidos políticos, hace de la moralidad una bandera y termina apoyando, encubriendo y blindando junto con el Frente para la Victoria, al ícono de la corrupción de la década pasada, al mismo nivel que Carlos Menem que está condenado y sigue en carrera gracias a los beneficios otorgado por sus “compañeritos” del senado, independientemente del color político que lo rodee.

Podemos entender que los cinco diputados del denominado “Movimiento Evita” encubran a De Vido, por cuanto responden a Randazzo, por estas horas mostrándose como una “opción peronista” a la alternativa que formó CFK por obra y gracias de Cambiemos, con el nombre de “Unidad Ciudadana”, lo cual es el mismo FPV disfrazado y todos sabemos que Randazzo y Cristina son lo mismo; no por nada estuvieron compartiendo corrupción y anuncios truchos durante 8 años. Ahora el ex ministro pretende florecer cono rosa impoluta en un peronismo sin alma, pero sabe que después de las PASO va a estar prendido de las polleras de su jefa. Que estos tipos encubran a De Vido, se justifica por el linaje político que comparten, pero que lo haga quienes se cansan de cacarear contra la corrupción K, levantando el dedo acusador y hoy que pueden expulsar la enfermedad, reculen asustados de que algún día “puedan venir por ellos” (¿?), es realmente lamentable, pero, busquemos el lado bueno a todo esto: permite despejar la niebla política que se cierne sobre algunos que dicen ser lo que en realidad no son.

El Partido Obrero intentó dar una explicación que por larga, tediosa y embrollada, se la abandona antes de la mitad. En esto hay una sola posición: o se está con Dios o con el diablo. Pretender que no se va a combatir el diablo de hoy porque hay otro diablo en danza y entonces si matamos a éste pero no al otro, mañana el que queda vivo va a venir a llevarnos (metafóricamente es más o menos el mismo planteo retorcido que hacen en la explicación) es “cháchara”. Uno no nace encubridor, se hace encubridor; uno no se hace de convicciones, nace con ellas.

Si seguimos la teoría de la izquierda, podemos inferir que solo cuando ellos gobiernen existirán condiciones óptimas para echar a los corruptos, una concepción bastante egocéntrica y soberbia que termina en un mamarracho ideológico reducido a esta premisa: queremos liberarnos de los corruptos, pero no vamos a ceder mientras otros corruptos lo pidan; ergo: nunca.

Teniendo en cuenta el bajo caudal de votos que tiene la izquierda en el país, posiblemente en las próximas elecciones gane un Massa o el Peronismo y hasta la propia CFK, es posible (todo es posible en este país) y todos los nombrados más arriba, aplicando el mismo principio que aplican hoy, seguirán avalando que no se eche a los corruptos, porque a su entender, es una maniobra de los corruptos que están. Dicho así, solo cuando ellos sean gobierno no habrá más corruptos?. Ahora, dudo que así sea.

Lo cierto de todo esto es que Julio de Vido tiene el respaldo suficiente como para ponerse a salvo. Argentina es un país de oportunidades en la política. Si no las tenés te la inventan y si no te la inventan te la regalan sectores que sufren el síndrome de la “gata Flora”. El inconformismo político puede llevarnos a esto. Puedo entender a quienes están descreídos de todo, puedo entender a quienes dudan de todo, no puedo entender a quienes hablan todo el tiempo de sanear la política y cuando tienen la oportunidad de empezar, descubren que no es bueno demostrar tantas convicciones porque ser muy honesto puede jugarles en contra a futuro. Una vergüenza más de la clase política nacional que, como sostengo desde hace mucho tiempo y a riesgo de caer en una generalización banal: son todos iguales. Ni izquierda, ni centro, ni derecha, es una corporación con matices y sin más ideología que sus propios intereses partidarios y personales.

El día jueves hay que recordar a quienes el miércoles hayan blindado a Julio de Vido. No hacer interpretaciones filosóficas ni elucubrar teorías retorcidas; simplemente sentarse ante los nombres de los diputados, leerlos uno por uno, internalizarlo, aprender a qué partido pertenecen y saber en las próximas elecciones a quien nunca le pondríamos un voto.

Hoy la corrupción es central. Hay que empezar a combatirla de hecho y si los que hoy nos gobiernan son corruptos, también a ellos hay que caerles encima. No porque estos lo sean, aceptar indignamente que quienes lo fueron sigan su camino. Para salir de todo esto, Argentina debe usar una vara alta, no nivelar para abajo. No se necesita ser macrista ni masista, ni de izquierda ni de derecha para expulsar el cáncer del cuerpo social. Quien no quiera la cura, es parte de la enfermedad. A los que quieran seguir enfermos y arrastrarnos con ellos al padecimiento, debemos recordarlos siempre y ejercitar la memoria cada vez que se acerque una campaña. Es la única manera de curarnos en salud. (Agencia OPI Santa Cruz)