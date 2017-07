El contador pedirá por video salir en libertad

26/07 – 10:10 – Manzanares declarará desde Marcos Paz ante la Cámara Federal

Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner que está preso desde la semana pasada, le pedirá mañana a la Cámara Federal que lo libere. Lo hará vía videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz.

La audiencia fue fijada para mañana a las 13, informaron fuentes judiciales. La pidió el defensor de Manzanares, Carlos Beraldi, que es también el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner. Los camaristas que escucharán a Manzanares son Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que además de ser los jueces de feria integran la Sala I, que tiene el caso Los Sauces. Fue en el marco de esa causa que Claudio Bonadio dispuso la detención de Manzanares.

Según Bonadio, Manzanares buscó entorpecer la investigación y eludir la acción de la Justicia cuando les indicó a los inquilinos de inmuebles de los Kirchner que les pagaran los alquileres en una cuenta a nombre del ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho. De acuerdo con Bonadio, lo hizo para eludir la intervención judicial.

Según la defensa de Manzanares, la decisión del juez Claudio Bonadio de detenerlo fue una maniobra de persecución y hostigamiento. La obra de un “ignorante”, agregó. La defensa denunció la decisión de Bonadio como “ilegal” y pidió que el juez fuera investigado por haberla dispuesto.

Beraldi alegó que es Bonadio quien “obstruye la Justicia” porque retiene un expediente en el que ya se declaró incompetente. Dijo que los cobros fueron bancarizados en la cuenta de Sancho, apoderado de Florencia y Máximo Kirchner, y que eso demuestra que no se buscó desviarlos ni ocultarlos.

El trámite de la excarcelación de Manzanares empezó ante el propio Bonadio, que rechazó el pedido con el argumento de que el contador conspiraba contra la intervención, que tiene como fin -dijo el juez la semana pasada- “desentrañar el enjambre jurídico creado por los imputados y determinar las transacciones comerciales que corresponden con los actos de lavado de activos de origen ilícito, lograr recuperar el dinero espurio y hacer cesar que los encausados se enriquezcan”. Bonadio consideró además que Manzanares no podía seguir libre en Santa Cruz por sus vínculos en la provincia: con la gobernadora Alicia Kirchner; el ex gobernador Carlos Sancho, a cuyas cuentas fueron derivados los alquileres, y con el ex secretario Legal y técnico Carlos Zannini, actual director del Banco de Santa Cruz, donde el contador preso es síndico.

Si bien mañana escucharán a Manzanares Ballestero y Freiler, es probable que la decisión se tome la semana próxima, cuando ya haya regresado el tercer juez de la Sala, Leopoldo Bruglia. (La Nación)