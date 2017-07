Entre lo políticamente correcto y el “si te engancharon, hacete cargo”

26/07 – 12:30 – El affaire Prades, tiene otros capítulos. La UCR de la cual su presidente Eduardo Costa es el principal sospechado de haberle tendido “la cama” con el video a Facundo Prades, tardó en salir al cruce de los hechos y cuando lo hizo se sacó el sayo de encima. Por su parte Carlos Prades, padre del primer actor en el video, lejos de dejarse ganar por las emociones y las posturas irreductible, hizo lo que correspondía políticamente. (Por Rubén Lasagno)

Luego del bochornoso e inexplicable video donde Facundo Prades, intendente de Caleta Olivia, aparece tirando una mochila en un departamento de hotel a la cual le ponen fajos de dinero adentro, hubo grillitos en el aire Radical de Santa Cruz. La UCR, institucionalmente el Partido que contiene a Prades, dejó pasar más de 36 horas para sacar un comunicado y horas antes, el sector enfrentado políticamente a Eduardo Costa (Presidente de la UCR) y a la cual pertenece Facundo Prades, se expresó a través del precandidato a senador, Carlos Prades, su padre.

Los tiempos de reacción no son irrelevantes. Primero, porque en el video aparece implicado un hombre que está en uno de los sectores disidentes del radicalismo y el presidente de la UCR, es sobre quien apuntan los principales cañones como motor de esa operación en contra del caletense. Y la interpretación política que se hace es que “pegándole” al hijo, (Facundo) se impacta por elevación al padre (Carlos), quien hoy por hoy, además de dividirle el voto a Costa, amenaza seriamente su hegemonía.

Dicho esto, el primero en manifestarse fue el propio precandidato a senador, quien eligió las palabras justas dejándose el espacio suficiente para que su hijo se defienda de lo que hizo y ganar el aire necesario para no enturbiar su campaña.

Carlos Prades dijo al respecto”Como a todos los caletenses, no me gustó lo que vi, por lo que espero que esto se pueda aclarar en la justicia porque yo personalmente sigo creyendo en la independencia de los poderes del Estado“.

La mejor y más atinada alusión al tema, la puso Prades cuando expresó “Espero que la justicia actúe rápidamente, Facundo es un hombre que tiene una responsabilidad institucional, tiene cuarenta años, es un hombre y debe responder por sus actos”, traducido: él (Facundo) sabe lo que hace, es grande, asumió un rol del que debe responsabilizarse y la justicia tiene la obligación de aclararlo; dejando a salvo su vínculo familiar y político, Carlos Prades no se siente afectado por las acciones del Intendente, que si bien pertenece a su sector, es un eslabón más del conjunto de actores que están en ese segmento de oposición interna de la UCR. Nótese que Prades (padre) en ningún momento carga contra supuestos culpables ni abre la caja de pandora, que implicaría utilizar el discurso para atacar a sus detractores. Aquí se evidencia la experiencia política de quien conduce la facción independentista de la UCR provincial.En la estrategia de quienes publicaron el video, estaba la idea de que en defensa de su hijo, Carlos Prades se iba a inmolar políticamente. No contaban con su astucia.

Hoy, muchas horas después de conocido los hechos, la UCR, cuyo presidente es Eduardo Costa, emite un comunicado que tiene otro perfil. Es más político, en términos de expresión y pretende despegarse rápidamente de cualquier complicación que pudiera acarrearle el hecho, por la enorme ola que se creó alrededor de este suceso, que se trata de una “cama” o una “operación” salida del riñón mismo del empresario radica; pero a su vez, aprovecha para atacar al sector que tiene enfrente y explicarle al votante que dentro del paritdo hay “buenos (ellos) y malos (los otros).

En una parte del texto dice “La UCR jamás será cómplice de un acto delictivo, ni permitirá que se encubra a los responsables de trabajar contra los vecinos” y agrega una aclaración innecesaria y de discurso banal al decir: “una de nuestras principales banderas es trabajar junto al pueblo, con honestidad y entrega, buscando siempre lo mejor para la comunidad”. En términos de interpretación del discurso, es lisa y llanamente un despegue institucional, dejado en claro que si hay “delincuentes” dentro de la UCR, el partido no lo permite ni los encubre, porque ellos son buenos, justos y trabajan para el pueblo.

Sigue diciendo “Estamos trabajando en toda la provincia para transformar Santa Cruz y cambiar la vida de nuestros vecinos. Por todo eso no podemos quedarnos callados ante las denuncias que salpican a miembros de nuestro partido, y pedimos la urgente intervención de la Justicia para que investigue y esclarezca en forma inmediata este episodio”. Este párrafo es el adecuado. Sacándole la frase hasta el primer punto, que sobra, por cuanto responde a un consigna de campaña, el resto se ajusta a lo políticamente correcto.

Si el comunicado de la UCR hubiera parado allí, podríamos dejar pasar por alto el hecho de haber “reaccionado” 36 horas después, pero no; el escriba del radicalismo provincial, rápido de pluma y con poco tino político remarcó “La corrupción en todas sus formas debe ser combatida y erradicada, porque los fondos que se desvían son los mismos que necesitamos para que haya agua, servicios en las ciudades y medicamentos en los hospitales de Santa Cruz”. Una obviedad aclarar que la corrupción debe ser erradicada y combatida. Cuando acierta a decir que los fondos que se desvían son los mismos que se necesitan para las obras, en realidad el metamensaje es: “la plata que aparece en el video, les está faltando a los vecinos de Caleta. ¡Ojo! ténganlo en cuenta en las próximas elecciones y voten a los que estamos de este lado de la UCR que somos re-honestos”.

Y se van a la banquina cuando el exaltado constructor del mensaje, le pone énfasis al teclado de su compu y encomillando y acentuando el rasgo determinante con un signo de admiración, destaca “la UCR no será jamás cómplice, escudo ni refugio de los que saquean al pueblo. ¡Esta denuncia debe ser esclarecida en forma inmediata!”.

La UCR pide la actuación de la justicia para aclarar el tema, pero dá por sentado que la plata que aparece allí es del municipio, cuando en realidad eso está por verse. No es para defender a Prades, es para ser coherente con el discurso. Si se pide intervención de la justicia, no se puede prejuzgar. Lo que es innegable, es lo irregular, oscuro y trucho del acto en el que interviene Prades; sin embargo, si como dice el partido se deben remitir a la justicia, es contradictorio que se apunte en el mensaje con tanta seguridad de que esa “plata le falta al pueblo” o acaso la UCR conoce datos e información que le hace presumir con mayor anticipación que la justicia, de que ese dinero es de un ilícito municipal?. Si es así, no debe decirlo en un comunicado, tiene que ir a la justicia porque de no hacerlo es cómplice, aún, cuando se desgrane en lindas palabras como que no será escudo ni refugio de saqueadores, una frase que a todas luces carga políticamente contra Facundo Prades, con claras intenciones de neutralizarlo y por propiedad transitiva, llegar a su padre y al grupo de disidentes que le pelean la interna a Costa.

Concluyendo: la UCR hace bien en marcar posición como partido; hace mal en adjetivar, prejuzgar y promover campaña del sector interno enfrentado al sospechado Prades. El partido hace bien en manifestarse para desvincular su responsabilidad, hace mal no realizar la denuncia ante la justicia. El sector de Eduardo Costa, tiene la obligación de poner a salvo al partido, pero también explicar por qué un hombre del ala de su sector, colaborador del senador Freddy Martínez, es quien aparece como denunciante en el video que se generó hace casi un año atrás. Todos deben explicar algo, nadie se puede abstraer totalmente de la responsabilidad que les cabe. Aún falta saber qué pasó con los chinos en Pico Truncado, aparentemente los mismos involucrados en los negociados con Prades y la posible complicidad del Intendente Fernández, del ala costista.

Lo triste de todo esto y acá pongo mi total subjetividad al servicio de esta nota, es que ninguno hace nada en realidad por la verdad. Quienes son responsables-culpables, tratan de argumentar para salvar su pellejo. Los que lo atacan y fueron parte del armado de esta operación, se suben al carro del triunfo y lo liman para lograr el desgaste en el menor tiempo posible. El FPV, saca su propia tajada, apareciendo como blancas palomitas asustándose por lo que ven en el video y con el Concejal Calicate (FPV) hablando como Carmelita Descalza. Facundo Prades, curado en soberbia, por estas horas comprende el mensaje de la política y tal vez entienda que sacar pecho a lo Superman y decir lo que los demás quieren oír, no siempre es suficiente; nadie puede creerse un redentor y hay que cuidarse de la tecnología y de las traiciones, que en política, están a la orden del día.

El affaire Prades recién empieza. Algunos dicen que hay otro video dando vueltas por allí; pero a estas alturas no agregará nada nuevo. El impacto inicial fue suficientemente devastador para entender que Facundo Prades es como todos los demás políticos, pero no es suficiente para afectar la credibilidad de su padre ni el sector al que pertenece.

Si la operación vino del sector del FPV, dudo que vayan a ganar algo en las elecciones próximas, porque esto no le agrega ni quita nada al desmembrado partido oficialista; si vino del lado de Costa, dudo la eficacia electoral que pueda tener este hecho. Ante las sospechas de que está su mano detrás de todo esto, me animaría a prevenir que se verá reforzado el caudal de votos de la fórmula Prades-Fadul, por un hecho absolutamente objetivo: la justicia no llegará a descubrir nada, uno de los principales actores es de Costa y el comunicado de la UCR actúa como un panfleto partidario, más que como un pedido de justicia y aclaración de lo sucedido. Ante esto, el electorado va a dejar de lado a los sospechosos, por cuanto Facundo Prades, hoy, no es un blanco electoral. En la práctica, estas acciones solo ensucian pero no destruyen. No olvidemos que los santacruceños tenemos “memoria corta”. Repasemos la historia y el resultado de las elecciones.

En esto también, lo operadores de cualquier sector que hayan actuado, le erraron feo a la selección del blanco y mostraron muy poco sentido de la oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)