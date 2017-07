Macri, antes de la votación sobre De Vido: “Hoy se define quiénes estamos de un lado y quiénes están del otro”

26/07 – 10:00 – Horas antes de que se defina la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados, el presidente Mauricio Macri aseguró que la sesión de este miércoles servirá para poner de manifiesto “quiénes quieren que la impunidad continúe”.

“Hoy los argentinos deben estar atentos sobre qué votan los diputados que los representan. Si votan a favor de la impunidad o si votan por una Argentina en la que seamos todos iguales ante la ley”, aseguró el Presidente. Y agregó: “Hoy se define con claridad quiénes estamos de un lado y quiénes están del otro”.

El dictamen impulsado por Cambiemos para expulsar de la Cámara al ex ministro kirchnerista no tiene el aval necesario para ser aprobado en el recinto. Sin embargo, el oficialismo apunta a exponer a los dirigentes que sean funcionales a la estrategia del ex funcionario, ya sea votando en contra, absteniéndose o incluso faltando a la sesión. El macrismo necesita conseguir el voto de 2/3 de los presentes.

El jefe de Estado resaltó que los argentinos llegarán a las elecciones legislativas “con la menor inflación en siete años” y en un momento donde el país empezó a caminar “en la dirección correcta”. No obstante, admitió que tiene en claro que el crecimiento económico todavía no llegó a muchos argentinos.

En diálogo con radio Nacional Tucumán, el mandatario confirmó que no tiene previsto reunirse con el gobernador Juan Manzur durante la visita que realizará este mediodía a la provincia norteña: “Desde que empezó la campaña, se dedicó a agredir y a criticar lo que antes elogiaba; cuando vuelva a comportarse de forma respetuosa, volveremos a trabajar en forma conjunta”. (Infobae)