En el cementerio de Río Gallegos se roban las coronas fúnebres y los ataúdes. El municipio le encontró la vuelta y busca negociarlas legalmente

27/07 – 13:15 – En calidad de recursos e ingenio, el Intendente Roberto Giubetich está a la vanguardia. Desde hace mucho, inclusive antes de su administración, se denuncian robos de coronas y ataúdes en el cementerio local. Muchas de ellas luego las venden “recicladas” en funerarias de la ciudad. Y así nació un “nicho” (nunca mejor dicho) de oportunidad: legalizar el ilícito y de esa manera contribuir a que “la muni” tenga un ingreso extra y que los chorros, sean considerados “recicladores oficiales”.

Para quienes no conocen el caso, vamos a resumir en pocos renglones lo que sucede en el cementerio municipal de Río Gallegos, el mismo donde el ex presidente Néstor Kirchner, tiene un fastuoso monumento que emerge como si colocamos el obelisco de la 9 de Julio en medio de un pueblito rural del chaco profundo.

Desde hace tiempo, digamos que desde la administración de Héctor Roquel (UCR) y antes también, se viene denunciando (off de record) un negocio de la muerte. Muchos empleados municipales, sin aportar pruebas claro está, han contado que las coronas de flores que dejan los familiares en las tumbas, son quitadas de allí, desarmadas y luego vendidas a las florerías locales, que nuevamente las revisten y sacan a la venta. Claro que por esto, los autores del delito, perciben una módica suma de dinero. Los empleados dicen que ellos no son, que son particulares, pero nada de esto puede ocurrir dentro de la necrópolis sin el consentimiento de los encargados del sector. Pero hay algo peor.

Otros han denunciado hasta el hartazgo, que cuando se ordena la incineración de un cuerpo, los manipuladores del horno crematorio del cementerio local, despojan al cuerpo del cajón de madera, retiran de su interior el recubrimiento de cinc y lo creman vendiendo luego el cofre para su reutilización, en las funerarias locales.

Todo esto ha sido parte de un “folclore” urbano, casi convertido en leyenda, el cual siempre estuvo a salvo de ser noticia porque faltaban las pruebas firmes, fotos, videos o el testimonio y las denuncias concretas con nombre y apellido.

Todo se destapó a partir de un conflicto sindical de los municipales, quejas de algunos deudos y particularmente porque había una veintena de ataúdes apilados, con cuerpos que no podían ser cremados por cuanto el horno pirolítico no funciona. Las quejas no se hicieron esperar. Comenzaron a aparecer los “gargantas profundas”, en general empleados desatendidos, contrariados o abandonados en su labor y sin apoyo explícito de las autoridades o enfrentados con ella, quienes hicieron circular fotos y videos en las redes sociales, hasta que el tema llegó a oídos de una mujer quien contó en un medio local, que su padre había sido cremado sin el cajón que les había costado 42 mil pesos, le devolvieron las cenizas en una urna y del cofre ni noticias. Hasta que un ex empleado del cementerio local, contó cuál era la modalidad y dónde residía el negocio.

Después el tema derivó en una lucha interna entre el sindicato y el Ejecutivo por una serie de reclamos, desde falta de herramientas, baños, insumos y comodidades, hasta limpieza etc, pero lo que quedó de sustancia, fue la corrupción acordada entre empleados municipales y soportada con la complicidad de los funcionarios municipales y el desentendimiento (no desconocimiento) de cada intendente que pasó por la gestión.

Ante el escándalo, que luego derivó en denuncias de apertura de nichos, reventas y hasta venta de nichos y ubicaciones de tumbas dentro del cementerio, al Intendente y su equipo se les ocurrió una idea: buscarle la forma legal para que las coronas fúnebres puedan ser recicladas y devueltas al mercado comercial; es decir, sea reutilizables. Eso sí, siempre con la autorización de los deudos, una aclaración realmente innecesaria a la ya desopilante idea que se le ocurrió al gobierno municipal. Una de las excusas es “no tirarlas en el vaciadero”, sin embargo los testimonios aseguran que en el basural solo van algunos aros y alambres irrecuperables. Los armazones más firmes, se apilan a la espera de ser sacados del cementerio y vendidos en el mercado local.

Municipio Autopartes inc.

Otro de los problemas que hay en el municipio local (nada nuevo, como los del cementerio) es que en el corralón de secuestro, donde permanecen cientos de vehículos que fueron retenidos por diversas infracciones en la vía pública, a la espera de que los propietarios paguen las multas o los liberen finalizando los trámites administrativos correspondientes. Estos vehículos son virtualmente desguazados y sus partes vendidas como repuestos en la ciudad.

Desde hace tiempo hay denuncias de venta de autopartes, estéreos, ruedas, piezas mecánicas y pocos días atrás denunciaron que a un auto le habían extraído el motor completo, con todo lo que ellos implica por el peso y la logística que se necesita implementar para lograr ese objetivo. Tal vez al Intendente y su equipo de gobierno, se le ocurra, entonces, poner una comercializadora de repuestos y autopartes municipal, como forma de legalizar los robos de la propiedad privada que nadie se encarga de preservar y de esa manera, se sacaría otro problema de encima. (Agencia OPI Santa Cruz)