La mayoría votó en contra; el kirchnerismo y sus aliados de izquierda por la corrupción, la indecencia y la inmoralidad

27/07 – 10:15 – Vuelvo a un concepto que ya desarrollé con anterioridad: la grieta no es ideológica, es moral. Lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados es la verdadera grieta. Es un abismo claro y profundo, que separa, no a quienes piensan distinto, sino a quienes creen que no se debe castigar a los corruptos, los sostienen, los justifican y los apañan y a quienes creen que sí. El gobierno aporta lo suyo desde la incompetencia, la soberbia y la inutilidad para gobernar. El kirchnerismo, es cómplice por comisión y la izquierda sucumbió con el libro de la autoayuda política debajo del brazo. Ayer se cayeron las caretas y la grieta hoy es clara: sabemos quién está de cada lado. Los indignos y sus cómplices en una vereda y otros que al menos tienen la decencia de apostar a algo mejor, enfrente. (Por Rubén Lasagno)

No quiero abundar en opiniones que expresé antes de hoy y estaban todas orientadas a analizar de manera preventiva lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, es un fenómeno políticamente interesante para ver en perspectiva porque nos permite situarnos claramente en un lado de la grieta, esa que como ya dije, no es ideológica, sino moral.

Ayer la mayoría, más allá de los reproches y desacuerdos que podamos tener con todos o muchos de ellos, ganamos quienes perdimos. Y si bien suena como un contrasentido, no lo es tanto. En realidad en la Cámara de diputado, que no tiene nada de honorable, hubo mayoría de legisladores que rechazaron seguir siendo cómplice de la impunidad y el delito, representado cabalmente en la figura de Julio de Vido. La minoría, que seguramente así permanecerán y en las próximas elecciones serán reducidas aún más, optó por apañar, acompañar, aceptar, encubrir, blindar y respaldar a lo peor de la política nacional: el kirchnerismo.

Cristina Fernández, que según el Juez Bonadío está libre porque no encuentra méritos que lo haga pensar que puede interferir en las causas (¿?) bajó la orden a los suyos y sus acompañantes. Hubo quienes levantaron las manos autoprotegiéndose junto a De Vido, como fue el kircherismo duro, los gatafloristas de la izquierda que se abstuvieron, con lo cual ni siquiera tuvieron lo que se debe tener y votar para decir que no, cometiendo un pecado doble: ser cómplices y cobardes y los ausentes sin o con aviso, los travestidos de demócratas que saben sacarle el cuerpo cuando las papas queman y no deberían tener nunca un voto más de su electorado, porque, como reza el dicho Dios escupe a los tibios. Acá, además de escupirlos, hay que retirarles el voto en cada boleta donde emerjan sus narices.

Es decir, que ayer tuvimos oportunidad de ver claramente, de manera palpable, concreta y práctica los que apuestan algo por cambiar hacia un país mejor, con un poco de esperanza y pretensión de elevar la dignidad de la política (al menos de lo poco que aún queda de ella) y los que se niegan a hacerlo. De los cómplices, como es el sector kirchnerista, nadie esperaba algo mejor. Del peronismo tampoco, fueron los cómplices funcionales y muchos, como en el caso de los gobernadores que mandaron a votar a favor de Don Julio, favorecidos directo de los millones de pesos que repartió el subjefe de la banda. A la izquierda se le cayó la careta y habrá que ver si en las PASO, logra el 1,5% necesario, teniendo en cuenta que su crecimiento electoral estuvo ligado exclusivamente al desencanto del electorado de los partidos tradicionales. Eran, de alguna manera, un reducto inexplorado por el votante medio, que en muchos casos por cuestiones ideológicas y otros por mero prejuicio, no votaba a sus propuestas. Después del 2000, cuando la corrupción comenzó a carcomer a mayor velocidad lo que se había iniciado con éxito en los ´90 de la mano de Carlos Menem, muchos volcaron sus votos hacia ese nicho de locos que en muchos casos ponían de sus bolsillos para defender sus ideas. Eran idealistas pero su loca coherencia los hacía potables, ante el fracaso concurrente de todos los modelos políticos que iban pasando y dejando su estela de corrupción y desencanto.

En la década ganada para los kirchnerista, la izquierda creció aún más y mucha gente los miró con simpatía y ganaron espacios impensados, treparon en el Congreso e impusieron una línea bastante coherente a veces no tan compatible con el pensamiento político de mucho, pero con basamento en la cruzada agonal que llevaban adelante, claro, desde el discurso.

Ayer precipitaron al fondo de la grieta, décadas de esfuerzos por mostrarse distintos. Me permito señalar que desde ahora volverán a quedarse con sus propios votos, es decir, con quienes están convencidos que ayer actuaron bien.

Concurrieron a sostener al paradigma de la corrupción nacional, el hombre que junto con Cristina Fernández, Néstor Kirchner, su familia y los cómplices funcionales de la década perdida para la Argentina, constituye la imagen viva del delito en la función pública. Con argumentos retorcidos y buscando la quinta pata al gato, cuando en realidad se trataba de expulsar por indigno a un indigno, perdieron la oportunidad de desmarcarse del simbolismo retro que representa la corporación política, tantas veces repudiada, cuando en los ´90 se unía para privatizar a favor de los amigos capitalistas o durante el kirchnerismo para estatizar, también para sus amigos capitalistas.

Uno por uno

Aquí van los nombres de los que votaron, los que no votaron y los que se escaparon.

Votos afirmativos: Samanta Acerenza (Unión PRO); Gabriela Albornoz (UCR); Gilberto Alegre (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Ricardo Alfonsín (UCR); Horacio Alonso (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Eduardo Amadeo (Unión PRO); Brenda Austin (UCR); Elva Balbo (Unión PRO); Héctor Baldassi (Unión PRO); Karina Banfi (UCR); Mario Barletta (UCR); Miguel Bazze (UCR); Sixto Bermejo (Trabajo y Dignidad); Ramón Bernabey (BG Juan B. Bustos); Alicia Besada (Unión PRO); Gustavo Bevilacqua (Frente Unidos por una Nueva Argentina); Hermes Binner (Partido Socialista); Luis Borsani (UCR); Diego Bossio (Justicialista); María Brezzo (UNA); Eduardo Brizuela Del Moral (Frente Cívico y Social de Catamarca); Juan Brugge (UNA); Sergio Buil (Unión PRO); María Burgos (UCR); Eduardo Cáceres (Unión PRO); Agustín Calleri (UNA); Graciela Camaño (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Elisa Carrió (Coalición Cívica); Ana Carrizo (UCR); María Carrizo (UCR); Juan Casañas (Del Bicentenario); Franco Caviglia (Juntos por Argentina); Alicia Ciciliani (Partido Socialista); Eduardo Conesa (Unión PRO); Ana Copes (Partido Demócrata Progresista); Eduardo Costa (Unión Cívica Radical); Graciela Cousinet (Libres del Sur); María Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos); Jorge D’Agostino (UCR); Néstor David (Justicialista); José De Mendiguren (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Julián Dindart (Unión Cívica Radical); Victoria Donda (Libres del Sur); Guillermo Durand Cornejo (Unión PRO); Lucila Duré (Partido Socialista); Alejandro Echegaray (UCR); María Ehcosor (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Facundo Garretón (Unión PRO); Yanina Gayol (Unión PRO); Patricia Giménez (Unión Cívica Radical); Rubén Darío Giustozzi (Juntos por Argentina); Horacio Goicoechea (UCR); Álvaro González (Unión PRO); Alejandro Grandinetti (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Héctor Gutiérrez (Unión Cívica Radical); Andrés Guzmán (BG Juan B. Bustos); Sandro Guzmán (Frente Norte); Martín Hernández (Unión Cívica Radical); Anabella Hers Cabral (Unión PRO); Stella Huczak (Unión PRO); Evita Isa (Justicialista); Myrian Juárez (Frente Cívico y Social de Catamarca); Pablo Kosiner (Justicialista); Daniel Kroneberger (UCR); Elia Lagoria (Trabajo y Dignidad); Luciano Laspina (Unión PRO); Daniel Lipotevzky (Unión PRO); Mónica Litza (Federal Unidos por una Nueva Argentina); María Lopardo (Unión PRO); Leandro López Koenig (Unión PRO); Silvia Lospennato (Unión PRO); Martín Maquieyra (Unión PRO); Hugo Marcucci (Unión Cívica Radical); Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica); Ana Martínez (Unión PRO); Silvia Martínez (UCR); Soledad Martínez (Unión PRO); Sergio Massa (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Vanesa Massetani (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Federico Masso (Libres del Sur); Nicolás Massot (Unión PRO); Diego Mestre (UCR); Karina Molina (Unión PRO); Marcelo Monfort (UCR); Mariana Morales (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Cecilia Moreau (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Miguel Nanni (UCR); Adriana Nazario (UNA); Mario Negri (UCR); José Núñez (Unión PRO); Héctor Olivares (UCR); Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos); Marcela Passo (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Luis Pastori (UCR); José Patiño (Unión PRO); Raúl Pérez (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Luis Petri (UCR); Carla Pitiot (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Claudio Poggi (Avanzar San Luis); Pedro Pretto (Unión PRO); Julio Raffo (Diálogo y Trabajo); José Riccardo (UCR); Olga Rista (UCR); Carlos Roma (Unión PRO); Héctor Roquel (UCR); Blanca Rossi (UNA); Claudia Rucci (UNA); Adrián San Martín (Movimiento Popular Neuquino; Fernando Sánchez (Coalición Cívica); Gisela Scaglia (Unión PRO); Cornelia Schmidt-Liermann (Unión PRO); María Schwindt (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Carlos Selva (Federal Unidos por una Nueva Argentina); María Semhan (UCR); Alejandro Snopek (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Felipe Solá (Federal Unidos por Una Nueva Argentina); Marcelo Sorgente (Unión PRO); Ricardo Spinozzi (Unión PRO); Margarita Stolbizer (GEN); Alicia Terada (Coalición Cívica); Susana Toledo (UCR); Pablo Tonelli (Unión PRO); Pablo Torello (Unión PRO); Francisco Torroba (UCR); Gabriela Troiano (Partido Socialista); Mirta Tundis (Federal Unidos por Una Nueva Argentina); Paula Urroz (Unión PRO); Gustavo Valdéz (UCR); María Vega (Coalición Cívica); Orieta Vera González (Coalición Cívica); Juan Villalonga (Unión PRO); María Inés Villar Molina (Movimiento Popular Neuquino); María Villavicencio (Del Bicentenario); Marcelo Wechsler (Unión PRO); Sergio Wisky (Unión PRO); Waldo Wolff (Unión PRO); Alex Ziegler (Libertad, Valores y Cambios).

Votos negativos: Norma Abdala de Matarazzo (Frente Cívico por Santiago); Alejandro Abraham (Frente para la Victoria); María Cristina Álvarez Rodríguez (FpV); Berta Arenas (Compromiso Federal); Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Gustavo Arrieta (FpV); Jorge Barreto (FpV); Luis Basterra (FpV); Ivana Bianchi (Compromiso Federal); María Cristina Britez (FpV); Juan Cabandié (FpV); Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria); Guillermo Carmona (FpV); Analuz Carol (FpV); Nilda Carrizo (FpV); Carlos Castagneto (FpV); Sandra Castro (FpV); José Ciampini (FpV); Luis Cigogna (FpV); Marcos Cleri (FpV); Héctor Daer (Bloque de los Trabajadores); Eduardo De Pedro (FpV); Lucila De Ponti (FpV); Julio De Vido (FpV); Edgardo Depetri (FpV); Juliana Di Tullio (FpV); Juan Carlos Diaz Roig (FpV); Ramón Domínguez (Compromiso Federal); Claudio Doñate (FpV); Gabriela Estevez (FpV); Eduardo Fabiani (Juntos por Argentina); Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria); Francisco Furlan (FpV); Ana Gaillard (FpV); Miriam Gallardo (FpV); María Teresa García (FpV); Nilda Garré (FpV); Lautaro Gervasoni (FpV); José Luis Gioja (FpV); Mauricio Gómez Bull (FpV); Nathalia González Seligra (PTS-Frente de Izquierda); Adrián Grana (FpV); Dulce Granados (FpV); Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria); María Isabel Guerin (FpV); Carlos Heller (Solidario Sí); José Herrera (Frente Cívico por Santiago); Luis Beder Herrera (Justicialista); Silvia Horne (Peronismo para la Victoria); Juan Manuel Huss (FpV); Santiago Igon (FpV); Manuel Juárez (Frente Cívico por Santiago); Axel Kicillof (FpV); Máximo Kirchner (FpV); Carlos Kunkel (FpV); Andrés Larroque (FpV); Ana María Llanos Massa (FpV); Pablo López (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Inés Lotto (FpV); Teresita Madera (Justicialista); Norman Darío Martínez (FpV); María Lucila Masin (FpV); Liliana Mazure (FpV); Mayra Mendoza (FpV); Sandra Mendoza (FpV); Verónica Mercado (FpV); Pedro Miranda (Justicialista); Carlos Moreno (FpV); Graciela Navarro (Frente Cívico por Santiago); Cristina Oliva (Frente Cívico por Santiago); José Orellana (Primero Tucumán); Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago); Juan Manuel Pedrini (FpV); Juan Manuel Pereyra (Concertación FORJA); Martín Pérez (FpV); Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo); Analía Rach Quiroga (FpV); Alejandro Ramos (FpV); María Fernanda Raverta (FpV); Héctor Recalde (FpV); Matías Rodríguez (FpV); Rodrigo Rodríguez (FpV); José Ruiz Aragón (FpV); Walter Santillán (FpV); Eduardo Seminara (FpV); Julio Solanas (FpV); Mirta Soraire (FpV); María Emilia Soria (FpV); Soledad Sosa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Luis Rodolfo Tailhade (FpV); Héctor Tentor (Justicialista); Néstor Tomassi (Justicialista); Ramón Tovares (FpV); Luana Volnovich (FpV).

Abstenciones: Silvina Frana (FpV-PJ); Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista-Frente de Izquierda) y Sergio Ziliotto (Justicialista).

Ausentes: Luis María Bardeggia (FpV-PJ); Graciela Casellas (Partido Bloquista de San Juan); Maurice Closs (Bloque del Frente de la Concordia Misionera); Verónica Couly (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Daniel Di Stéfano (FpV-PJ); Gustavo Fernández Mendía (Justicialista); Jorge Franco (Bloque del Frente de la Concordia Misionera); Josefina González (FpV-PJ); Marco Lavagna (Federal Unidos por una Nueva Argentina); Oscar Macías (Justicialista); Gustavo Martínez Campos (Justicialista); Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular); Juan Facundo Moyano (Federal Unidos por una Nueva Argentina); María Florencia Peñalozzi (Compromiso por San Juan); Silvia Risko (Bloque del Frente de la Concordia Misionero); Alberto Roberti (Justicialista); Oscar Romero (Justicialista); Carlos Rubín (Justicialista); Guillermo Snopek (Justicialista) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos). (Agencia OPI Santa Cruz)