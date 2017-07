Intendente negó que haya cedido un terreno a los chinos para construcción de departamentos de alquiler

28/07 – 15:45 – El Intendente de Pico Truncado, Omar Fernández, desmintió enfáticamente y aportando la documentación municipal, a la concejal de esas localidad Hilda Nahuin, quien denunció públicamente la asignación a empresarios chinos de un terreno por parte del Ejecutivo para la radicación de un supermercado y finalmente terminó siendo un complejo de departamentos para alquilar.

A partir de la nota difundida donde la concejal de Pico Truncado Hilda Nahuin (UCR), denunció al intendente Omar Fernández, de estar incurso en una irregularidad con la asignación de un terreno fiscal de 2.500 m2 a empresarios chinos que con el objeto de poner allí un supermercado, terminaron haciendo departamentos para alquilar, el Intendente de la ciudad consultado por OPI negó terminantemente cualquier tipo de sospecha al respecto y sostuvo que va a denunciar ante la justicia a la edil, por estar incursa en el delito de difamación y falsa acusación pública, siendo que – como expresó Omar Fernández – la documentación está perfectamente avalada por el Concejo Deliberante y los fondos claramente ingresados al patrimonio municipal, auditados y blanqueado en el balance correspondiente.

El Intendente resumió los acontecido, relatando los hechos de la siguiente manera: “Aquí aparecieron los chinos para poner un super, yo ante eso le dí participación a los Concejales, con la nota elevada por los ciudadanos chinos pidiendo la tierra. Esta nota fue al Concejo Deliberante y allí lo aprobaron por unanimidad, incluyendo la concejal Nahuil. Posteriormente el trámite volvió, yo promulgo la Ordenanza Nº 1674/16 y unos veinte días después saqué el Decreto de Adjudicación en venta. Debemos aclarar que la Ordenanza la sancionó por unanimidad el Concejo, con lo cual se aleja cualquier tipo de suspicacia o sospechas de irregularidad”.

Determinando con precisión las fechas en que se ejecutaron los expedientes, indicó que el 11 de mayo salió de la Municipalidad, la Ordenanza 1674, la promulgó el 27 de mayo; el 9 de junio sacó el Decreto de adjudicación y el pago se computó cuando se abrió la cuenta en Tierras, el 14 de julio, donde ingresaron los los 850 mil pesos correspondiente al pago por la venta del terreno.

Sobre la denuncia de Nahuil, quien aseguró que la plata ingresó a la cuenta tres días antes del instrumento público, Fernández admitió “Puede ser que haya sido tomado en la caja el importe y después se imputa” comprometiéndose a corroborar dicho dato y aclarando “Pero de ninguna manera constituye un delito.La plata entró por caja por depósito de la municipalidad. Si no fuera así no lo vería en el balance, el procedimiento es el mismo que si pagara cualquier vecino”, señaló el Intendente.

Le hicimos presente que la denuncia, formalmente, indica que en la obra lejos de construirse un supermercado se están construyendo departamentos de alquiler, lo cual fue negado enfáticamente por Fernández “Con las fotos de estas obras, que estamos aportando aquí, esta mujer queda desenmascarada como una mentirosa, porque fuimos filmamos y fotografiamos lo que es la obra, que consta de un tremendo supermercado con todo un depósito y enfrente, se ven unas puertas con ventana, porque los chinos montarán el supermercado y construyeron 4 locales con un baño para venta de ropas y celulares adicionales al super, los cuales, seguramente, piensan ofrecerle a algún comerciante que quiera instalarse ahí”, aclaró indicando que el municipio tiene al día los planos de obras particulares, los permisos de obras y las inspecciones.

Luego cargó contra la concejal Nahuin acusándola de no respetar al Concejo Deliberante y “cree que Maimo todavía está en la intendencia”, dijo refiriéndose al anterior jefe comunal y agregó “Ella se peleó con todos los concejales, la bajaron de la presidencia y quiere cortar camino y hacer campaña, pensando que está en otra época”.

Seguidamente hizo hincapié en la transparencia de su administración puesta en duda, remarcando “Nosotros hemos sacado el presupuesto del año pasado, tengo todos los balances presentados ante el HCD, ante el Tribunal de Cuentas, nos auditaron, tengo la planta del personal pasada a planta permanente, pago aguinaldo, lo llevo prolijito, me cuido de todo” a la vez que se diferenció de lo ocurrido recientemente en Caleta Olivia, donde el Intendente Prades fue filmado recibiendo una supuesta coima de parte de empresarios chinos y dijo “la gran diferencia que tenemos nosotros con Caleta Olivia, es que acá el que da la autorización para la venta de tierras, es el Concejo Deliberante; si no es así no lo vendo” y finalmente sobre el hecho de que se trata de la misma familia de chinos involucrados en los negocios con su par de Caleta dijo “Estos chinos no se si son los mismos de Caleta o parientes, porque desembarcaron por las Heras y andan invirtiendo en zona norte; yo no juzgo a Facundo Prades, porque lo determinará la justicia, pero me dejan pegadoa mio con algo que no tiene nada que ver con nosotros y lo publican en OPI y a ustedes lo lee todo el mundo. Quiero aclarar que no tenemos nada que ver con lo que dijo la concejal Nahuin, ni con lo que pasó en Caleta” finalizó diciendo Omar Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)

