Manzanares se comparó con Mandela y dijo que lo trataron como un terrorista y un delincuente. Mandela y terrorista, no es

28/07 – 11:00 – La impunidad no solo se vislumbra en la falta de consecuencia que tienen las acciones de los hombres, sino también en las palabras; a veces, tan o más nocivas o sesgadas que las propias acciones emprendidas. Es el caso de Víctor Manzanares, alguien consiente (¿consciente?) de la comisión de un ilícito, se enoja porque debe pagar las consecuencia. (Por Rubén Lasagno)

Hay un dicho que reza: “No cometas el crimen si no puedes pagar la condena”; lamentablemente no es el caso de Víctor Manzanares, el contador de Río Gallegos que sirvió incondicionalmente a la familia Kirchner, el clan político integralmente más corrupto que haya gobernado el país, donde el padre, la madre y los hijos, todos por igual, usaron la función pública, los dineros públicos y la posición de poder para manipular, robar, desviar, lavar y apropiarse de capitales durante 12 años en los que solo imperaba su ley.

Manzanares, entonces, no produce un acting, cuando dice “sentirse orgulloso como contador de los Kirchner”. Él se cree inocente porque nunca tuvo duda de que sus patrones lo mandaban a hacer lo correcto. La impunidad, como única vía de resolución de sus acciones, es lo conocido por él desde que se formó profesionalmente y luego vivió abocado a brindarle sus servicios al clan top que distorsionó la economía, la política y la propia ley.

El contador también se cree un “perseguido político”, cuando en realidad lo persigue el Código Penal. Se quejó por las condiciones de su detención y dijo “es una situación muy difícil la que vivo. No soy Nelson Mandela pero pasé a comprender lo que le tocó a él vivir. Nunca me imaginé estar atrás de las rejas. Fui tratado como un delincuente, como un terrorista“.

Para poner las cosas en su lugar, “el Polo”, como le dicen sus amigos en Río Gallegos, debería que bajar la vara de las comparaciones. Está claro que no es Mandela. Uno fue un libertario, que lo encarcelaron por sus ideas y él por ser un eslabón técnico de delito de evasión, lavado de dinero y cuanto robo al Estado hizo la familia Kirchner. Por lo tanto que “comprenda lo que le tocó vivir a Mandela”, es una exageración sin sentido de quien pretende entronizar su “calvario” para no reconocer que está allí por haber perpetrado un delito. A propósito, cuando se queja por haber sido tratado como un “terrorista o un delincuente”, está claro que terrorista no es, delincuente, sí. Por lo tanto, bienvenido a la realidad; así tratan a quienes cometen delitos y deben pagar por ellos. Esa es la norma, la excepción a la regla es la que le enseñaron los Kirchner.

Luego confesó estar “viviendo una pesadilla“, dijo, claro está, que es inocente y agregó “jamás en mi vida fui acusado ni cometí ningún delito” y creo que ahí está el punto. Precisamente para entender esto debemos volver al inicio de esta nota, donde explicábamos cómo Manzanares formado, crecido y desarrollado en la impunidad, no conoció la ley, solo en el aspecto formal pero evadiéndola institucionalmente como norma. Obvio, siempre tuvo el amparo de los Kirchner, del poder; la magnanimidad de sus patrones, quienes le aseguraban “que nunca pasaría nada”, pero como todo lo que sube baja y lo que empieza termina, quien vive en el delito, cuando pierde poder, debe pagar la condena. En este aspecto en la Argentina se hace un muy buen precio a los corruptos, pero algo deberá cambiar, creo. Y Manzanares, ciertamente dice la verdad: “jamás en mi vida fui acusado de ningún delito”. Yo agregaría, hasta hoy. Antes estaba blindado y ahora (no estoy muy seguro, lo confieso), creo que el cascarón empezó a romperse.

Otras de las quejas de Manzanares fue por la forma en que lo trasladaron lo cual, por fuentes próxima al contador, en OPI advertimos antes de que fuera llevado a Buenos Aires:”se me hizo pasar frente a todos mis vecinos, y ante los fotógrafos haciéndome sentir como un terrorista y cuando arribé a Buenos Aires se me disfrazó con casco, chaleco, bajé muy lento por las escaleras ante el permanente flash de los camarógrafos y ante la burla de muchos“, dijo “el Polo”.

Hace años en el barrio simplificábamos el sentimiento de quien perdía, en dos términos reducidos “lola” (por lo lamento) y “agua y ajo” (por aguantarse y a joderse). Esto pasa cuando uno comete un delito. Por lo general el delincuente “inteligente” y precavido, de alguna manera, se prepara por si, algún día, debe pasar por trances como éste. El delincuente concebido como tal y quien se acepta en su intimidad cometiendo una infamia en contra de la ley, siempre tiene un plan B. En general traza una alternativa, ya sea de defensa judicial o dialéctica, para recubrir su crimen y zafar en cierta forma de la vergüenza pública, cuando todo se acabe; aún cuando nadie le crea.

Los impune, quienes han vivido en una burbuja, pensando que el delito lo cometían otros y ellos trabajaban por el bien común, ayudando al poder a ser cada día mejor y en definitiva estaban haciendo un aporte a la Patria, cuando se caen del pedestal de barro construido a sus pies, despiertan y reaccionan como Manzanares, como Lázaro Báez, como López o Jaime. No lo pueden creer. Ellos siempre pensaron que “eso” le sucedía a otros, pero nunca asumieron que en los riesgos de sus acciones, estaba la posibilidad de perder la libertad y terminar igual o peor que “El Chapo” Guzmán.

Pero, a no desesperar Manzanares, Alicia Kirchner le sigue guardando el puestito en la provincia como síndico en el Banco Santa Cruz y siempre hay un Freiler o un Ballesteros (ambos jueces de la Sala I de la Cámara) a mano para que resuelvan devolverlo a la vida de ensueños que le habían hecho vivir los Kirchner a quien está orgulloso de “servirlos”.

Claro, habrá que ver si estos jueces, como Manzanares, no ven acercarse el horizonte de su futuro más rápido de lo previsto, por la misma causa que “El Polo” se lamenta en estos días. De cuánta impunidad hagan gala estos jueces, como “el Polo”, dependerá que el contador siga en el mundo surrealista de la cárcel o vuelva al mundo (que, según él), le corresponde vivir, por cuanto no siente haber cometido jamás, un delito. (Agencia OPI Santa Cruz)