Permaco SRL del “Bochi” Sanfelice, se adjudicó “Techo digno” en El Calafate con 28% más que el monto original de la obra

28/07 – 17:30 – Y no podía ser de otra manera. Lo advertimos en una nota el mes de diciembre de 2016. Todo era cuestión de esperar la oportunidad. Hoy, siete meses después, Permaco SRL, la “Austral Construcciones” de Alicia Kirchner, empresa constructora K creada por Osvaldo “el Bochi” Sanfelice construye 45 viviendas del plan “Techo Digno” en El Calafate a un precio superior al fijado inicialmente en tres licitaciones anteriores. Como lo dijimos, entonces, lo recordamos ahora: Nación manda los fondos, Alicia los recibe, Grasso los distribuye y nadie los controla. El modelo K de la obra pública, permanece vigente. La plata sigue cayendo en manos de empresas del clan.

El 1º de febrero de 2017 el IDUV (Instituto de la Viviendas) provincial a cargo de Pablo Grasso lanzó el llamado a licitación para las unidades habitaciones del programa nacional “Techo Digno”. El presupuesto total asignado $ 250.560.000 pesos.

45 Viviendas se construirán en El Calafate, otras 66 en Pico Truncado, 50 en Las Heras, 25 en Piedra Buena, 18 en Puerto Santa Cruz, 15 en Gobernador Gregores, 4 en Fitz Roy y otras 4 en Tres Lagos.

De todas las aperturas de sobres de licitaciones para Santa Cruz, quedaron desiertas dos de ellas. La (LP Nº2/IDUV/2017) de 66 viviendas en Pico Truncado y las 45 en El Calafate (LP Nº5/IDUV/2017), que se sometieron a un nuevo llamado. En el caso de El Calafate hubo tres llamados a licitación más y la última, con un monto aumentado en 28% más que el original, fue adjudicado a una empresa amiga de la gobernadora y del kirchnerismo en particular: Permaco SRL.

Para las 55 viviendas en Las Heras (LP Nº3/IDUV/2017) ofertó Proyecto Fueguino por un monto $ 56.175.662,57. Para 4 viviendas en Fitz Roy (LP Nº4/IDUV/2017) la constructora MAGDA ofertó 4.451.004.32 y ARISPE $ 4.453.731,61 .

Para las 25 viviendas en Piedra Buena (LP Nº6/IDUV/2017) ARISPE ofertó un monto de obra de $ 27.949.939,52; por las 18 viviendas para Puerto Santa Cruz (LP Nº7/IDUV/2017) ofertó Stella Maris Carrizo por $ 20.148.925,18; las 15 viviendas para Gobernador Gregores (LP Nº8/IDUV/2017)tuvieron oferta de ACRI Construcciones $ 16.812.000 y por las 4 viviendas para Tres Lagos (LP Nº9/IDUV/2017) MAGDALON ofertó $ 4.452.118,06 y ARISPE $4.453.731,61

Al ser declarada “Desierta” las licitaciones de las viviendas en El Calafate, luego que la empresa INCRO SA se presentara pero fuera rechazada “por no cumplimentar con todos los requisitos exigidos en el Pliego” intervino de manera directa del titular del IDUV Pablo Grasso, quien declaró que las empresas en zona norte tienen grandes problemas de logística y por tal motivo tuvo que realizar el cuarto llamado a licitación en El Calafate pero esta vez llevando el monto de $ 50.334.720 a $ 64.097.270, es decir, casi 14 millones de pesos más, algo así como el 28% más.

Con este nuevo presupuesto hubo varias empresas que volvieron a relicitar, pero la mejor posicionada para el gobierno provincial, en este caso a través de las consideraciones del Presidente del IDUV, fue la empresa Permaco SRL.

¿Será digno el techo?

La empresa Permaco SRL, es la que oportunamente se dio en llamar “La Austral Construcciones de Alicia Kirchner”, por sus vinculaciones con el actual gobierno kirchnerista de Santa Cruz y en nuestra nota del 13 de septiembre de 2013, en OPI señalamos cómo se había constituido esta constructora de la mano de Osvaldo “el bochi” Sanfelicce.

PERMACO S.R.L. (30-70824130-6), fue inscripta en personería Jurídica el 27 de febrero de 2003 con domicilio en calle Bartolomé Mitre 256 de esta capital y ha sido una de las firmas fuertemente cuestionadas, no solo por su pertenencia al poder, sino porque, además, ha incumplido contratos y licitaciones, no ha terminado obras o lo ha hecho mal. Es decir, respondió al paradigma de las empresas de la “década ganada”, donde cobraban y no hacían la obra o la hacían con deficiencia en los materiales o en la construcción. Permaco SRL es la primera empresa en construir uno de los primeros edificios “Inteligentes” de Río Gallegos. La foto, tomada por OPI, resalta que la moderna construcción se llama “Permaco I” y en un tiempo alojaba ejecutivos de Austral Construcciones, entre otros allegados al poder K. La comercialización de esta renta la manejó, como es costumbre “Inmobiliaria Sancho-Sanfelicce”.

En el mes de septiembre de 2013, OPI hizo un informa titulado “Osvaldo San Felice el hombre de la Bolsa” y en una parte del texto se expresaba lo siguiente:

“….Ya para entonces, “el bochi” estaba lanzado a la inversión diversificada y recaló, junto a su socio Carlos Sancho, quien pasó brevemente por el agitado ejecutivo provincial, en el negocio inmobiliario. Metido de lleno en la fabulosa renta que le daba la tierra, formó la empresa Permaco SRL, que se constituiría en una de las firmas que acapararía la obra pública local, junto con otras constructoras como Rodalsa, Acri y la propia Austral Construcciones.

La diadema del negocio lo conformó la construcción del edificio llamado Permaco I, que muchos sostienen fue construido por orden y financiamiento del propio Kirchner, sobre calle Mitre, en el radio céntrico de esta capital y cuyo valor de construcción supera los 2.000 dólares el m2.

Con terminaciones de gran categoría y detalles de avanzada, el Permaco I constituyó el primer “edificio inteligente” de la ciudad; ahora van por el Permaco II, en zona de la ría. Con carpintería exterior aluminizada peltre, doble vidriado hermético laminado solar cool, baños con hidromasajes, Putting green, gimnasio, sala de lectura y rélax ,Wi Fi y preferentemente ubicado, la inmobiliaria de los socios K, hizo pingües negocios que luego reinvirtieron en casas, departamentos y cabañas en distintos lugares de esta ciudad, el interior y fuera de la provincia.

De esta manera San Felice se transformó para Néstor Kirchner en otro de sus hombres de máxima confianza, al punto de cederle el manejo de muchas inversiones, algunas de las cuales aún no se tienen conocimiento, pero fundamentalmente, le confió el acompañamiento de su hijo Máximo, quien “aprendió del negocio, al lado del bochi”, confió un amigo común.

Este agente inmobiliario conformó varias sociedades, desde el 2007 en adelante; la administración del Alto Calafate, Hotesur SA, Los Sauces SA, la constitución de Alpat (Alcalis de la Patagonia), casi un nexo clave entre Néstor y Cristóbal López y el manejo de dinero en efectivo, tal como lo refirió Quiroga, el Gerente de Epsur-Misahar, quien en PPT no dudó en ubicar a San Felicce como la persona que trajo 7 millones de dólares y fueron contados en una mesa”.

Permaco SRL, propiedad de Andrés Gustavo Mamani, íntimo amigo de Sanfelice, ha recibido en obras de menor porte unos 120 millones de dólares y siempre bajo la misma modalidad en que en esta oportunidad se hizo en El Calafate: por ser la ¨Única oferta”. Un hecho, casi de manual que potenció Alicia Kirchner, razón por lo cual no nos puede sustraer a la idea de equipararla con la “Austral Construcciones” en este caso de Alicia, para poner de ejemplo a la paradigmática constructora de Lázaro que acaparaba toda la obra pública.

Diferente nombre, iguales mañas

Todos suponíamos que “Cambiemos” ajustaría la mira en la obra pública que le cedía a Santa Cruz, teniendo en cuenta los antecedentes de sobreprecio, cartelización de las empresas y manipulación de las licitaciones; pero no fue así. Permaco SRL, es la prueba palpable de que nadie controla desde Nación o bien no le interesa controlar nada. Pero no es la única: ACRI, por ejemplo, es otra empresa del poder K que sigue en juego actualmente, siendo destinataria de la danza de millones, a pesar de todo.

En diciembre de 2016 Juan Cruz Sanz publicó una nota en Infobae donde daba cuenta que en el año 2013, el municipio de Olavarría le quitó Permaco SRL la concesión de la obra de ampliación del Hospital “Héctor Cura”. La obra tuvo que ser terminada por empresas locales, ya que Permaco SRL no cumplió con los plazos. En Adrogué ocurrió casi el mismo problema, en la construcción del Profesorado 41, solo que en ese caso, la empresa santacruceña decidió no seguir al no estar conforme con los montos finales.

En 2013, la gestión del kirchnerista, Raúl Cantín (FPV), hizo participe a Permaco SRL de obras financiadas por Planificación por 91 millones de pesos para 250 viviendas. Los contratos se pagaron, se impulsaron gastos adicionales pero solo se terminó poco más del 30% de las obras, según una investigación del sitio santacruceño Winfo. El representante técnico de Permaco, Hugo Sebastián Reynarez, fue directivo de la constructora Rodalsa, otra de las empresas que funcionaron como satélites de las empresas de Báez y de relación íntima con José López, el ex secretario de Obras públicas, detenido en el penal de Ezeiza.

Permaco SRL, a empresa de Mamani también participó de la licitación para la construcción de los carteles de anuncio de obras del entonces Ministerio de Planificación Julio De Vido, que tuvieron un stencil de la cara de Cristina Kirchner, con la frase “Aquí también la Nación crece”. Por esos carteles, Permaco ofertó 15 millones de pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)