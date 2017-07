Un propuesta que ambos gobiernos sabían que iba a fallar ¿Qué buscan Macri y Alicia?

31/07 – 10:15 – El Congreso docente de la provincia rechazó el 4% de aumento (“en blanco”) que en la última paritaria sectorial, los voceros de la gobernadora pusieron sobre la mesa, como forma de forzar a los docentes para que vuelvan a las aulas. No es serio, luego de no haber comenzado el ciclo lectivo, que en complicidad, ambos gobiernos (nación y provincia) se propongan ningunear la Educación haciendo ofrecimientos ridículos, pretendiendo que un gremio luego de más de 100 días, entregue el conflicto por un magro, inexistente e irrisorio 4% de aumento salarial. A nadie se le ocurriría, excepto, claro, a los que nos gobiernan hoy.

La respuesta estaba “cantada”, solo que aguardamos la comunicación oficial de la ADOSAC para saber lo resuelto en el Congreso. El comunicado del gremio docente expresa “el rechazo por insuficiente” del 4% de aumento salarial, aún cuando la parodia oficial de los “negociadores” del Consejo Provincial, simples “correveidiles” de terceras líneas que no tienen decisión de ningún tipo y son meros transmisores de órdenes, haya sido “convencer” al sector docente que estaban allanados a la búsqueda de una solución seria y definitiva al conflicto.

Después de no haber comenzado el ciclo lectivo, sentarse en una mesa de negociación a ofrecer un 4% de aumento (aclarando, eso si, que es remunerativo) ya ni siquiera es de poco tacto o una insensibilidad propia de los funcionarios; entra en el campo de la imbecilidad, la provocación y es un claro desafío a seguir con el paro, pretendiendo que los costos finales de hacerles perder el año a los chicos, los van a pagar exclusivamente los docentes.

Parece mentira que ambos gobiernos, provincial y nacional, no hayan advertido que el conflicto docente de Santa Cruz sigue estancado porque no media una propuesta más o menos justa para que ambos (Estado y gremios) tengan una salida honorable. No hay provincia que haya cerrado por menos de un 20 o 25% y Buenos Aires lo hizo por el 27,4% con el sector docente, por ese motivo y no por otro, Vidal logró hacer realidad su postulado: “negociaciones con los chicos en las aulas”.

En Santa Cruz, la gobernadora quiere hacer lo mismo, pero no recuerda que el pago de haberes al sector depende de la billetera de Macri, al mismo al que sus candidatos a diputados, lo critican porque no ayuda a Santa Cruz y otras pavadas más. Alicia Kirchner no tiene entidad moral para exigir nada porque desde diciembre debó de pagar los sueldos y los aguinaldos y solo con la asistencia nacional, logró “poner al día” a los docentes, sin tener seguridad de por cuánto tiempo se sostendrá esta millonaria canilla de fondos que abrió Macri.

Aún así, el gobierno pasa de ofrecer un 3% inicial, a seguir con un 4% en negro y como ADOSAC/AMET despotricaron que el porcentaje ofrecido era “no remunerativo”, a ambos gobiernos se les pasó por la cabeza que si “blanqueaban” el insólito 4%, todo volvería a su cauce normal y los más de 100 días sin clases habrían quedado atrás.

Es evidente que en el gobierno no hay nadie con las luces suficientes como para analizar los conflictos, armar un cuadro de situación, generar alternativas y aplicar soluciones que tiendan a ser coherentes con la grave situación que, en este caso, vive la Educación en Santa Cruz.Un detalle: la suspensión de receso invernal ¿Para qué sirvió?. Solo para molestar, para recalentar la interna con el sidnicato pero aún peor, ponerse en contra a muchos padres que tenáin palnificadas sus vacaciones y la de sus hijos. No sirvió para nada y la “recuperación” de los días, fue una mentira más, de todas las que escuchamos a diario.

No llevar a una mesa de diálogo salarial un incremento por arriba del 10% es asegurarse un “no” desde el primer momento. Aún sabiendo que el gobierno nunca va a acceder a pagar un 27,4% como logró Provincia de Buenos Aires, algo más o menos superador sería tirar en la mesa un 15% en blanco sobre los sueldos básicos y comenzar a cumplir en tiempo y forma con los pagos. Esto le pondría un marco más o menos lógico a la resolución final del paro, por cuanto le permitiría al gobierno iniciar las clases, cerrar un aumento relativamente bajo en relación con las demás provincias y al gremio, más allá de la continuidad de las negociaciones, generar un cambio brusco de rumbo, readecuar su lucha y pactar una tregua volviendo a las aulas.

Pero Alicia Kirchner y el gobierno nacional no quieren esto. Ello quieren al gremio “derrotado” y en ese sentido utilizan la educación de la provincia como un “tester”, como un tubo de ensayo, sin que les mueva un pelo que los niños pierdan el año. Un hecho que pasa desapercibido pero no es menos significativo y marca el desinterés que tiene el Ejecutivo por las clases en santa Cruz, son las fechas en las que fija las reuniones paritarias. Pasa a un cuarto intermedio con intervalos de una semana, cuando el día a día es muy importante para una provincia que no ha iniciado su año lectivo.

El conflicto docente está muy lejos de resolverse si ambos gobiernos siguen persiguiendo la utopía de la rendición incondicional. Están equivocados y lo venimos apuntando desde el mes de marzo. Quieren ganar sin perder y pretenden someter en vez de consensuar. Y esto así, nunca tendrá solución.

Alicia Kirchner en lo que va del año ya recibió 1.500 millones de pesos de mano de Nación, que no están computados en el presupuesto, es decir es plata con la que no contaba a principio de año. Con el primer tramo del crédito del Banco Nación y lo que retira del “Fondo fiduciario”, Kirchner se hará de otros 500 millones de pesos; rápidamente se adelantó a comunicar que los 750 millones de pesos que recibió “son para pagar aguinaldos”. El último mes la provincia logró otro préstamo de 1.200 millones y así sigue el festival de fondos nacionales, históricamente el mayor para Santa Cruz, mucho más que los enviados por el kirchnerismo, cuando los números mostraban las “inversiones” que se sustentaban, pero en realidad venían para los bolsillos de la dama y el caballero. A esto debemos agregarle que la Educación está siendo sostenida por fondos de Nación.

Toda esta orgía de fondos descontrolados que Mauricio Macri le envía a Kirchner, van a ser pagados por las generaciones futuras y los gobiernos por venir. Aún así, nada alcanza. Increíblemente, la gobernadora no logra resolver el problema y está muy claro cuál es el inconveniente: Alicia Kirchner sostiene el aparato político-comunicacional-militante activo que necesita para “volver” su cuñada, con el ojo puesto en el 2019 y el macrismo, le es absolutamente funcional a sus propósitos. Por todo esto y no porque falta plata en la provincia, es que el conflicto docente nunca se resolverá. (Agencia OPI Santa Cruz)