Los que encubrieron a De Vido, son los mismos que callan, toleran y aprueban el genocidio de Maduro

01/08 – 17:00 – Y sigue la grieta… y ojalá nunca se cierre si eso significa caer todos adentro del mismo pozo de indignidad, corrupción, silencio, cinismo, complicidad y deshumanización de la política en pos de falsas ideologías o lo que es peor, intereses de hipócritas travestidos de políticos que pretenden concurrir a un punto del discurso supuestamente progresistas que no tiene derecha ni izquierda, tiene cómplices y detractores. Muchos (no todos) de quienes avalaron a Julio de Vido, hacen “respetuoso” silencio sobre los aberrantes crímenes de Nicolás Maduro, un energúmeno genocida ensalzado desde Argentina por estúpidos ladriprogresistas que nunca se animarían a vivir en la Venezuela de Chávez y el colectivero. (Por Rubén Lasagno)

Una de las principales críticas que se le hizo siempre a la izquierda progre de la Argentina (por parte de la “derecha”), es estar poblada de bastardos ideológicos que hablan del comunismo, pero serían incapaces de vivir en la Rusia de Putín, en la Cuba de Castro y mucho menos en la China de Xi Jinping , reclaman el “fin del capitalismo” pero usufructúan sus beneficios, preludian con discursos fáciles la estatización de cuanto capital productivo ande suelto por ahí y promueven un “mundo socializado” donde todos seamos los dueños de todo pero de nada y todos vivan del Estado, como si para que un Estado se sostenga no necesitara de los capitales privados para desarrollarse. Fíjese el lector lo que pasa en Santa Cruz (no porque sea un modelo de izquierda, sino de ladriprogresistas) donde el capital privado es mínimo, la industria inexistente, las multinacionales no dejan ni un peso, lo que hay se lo roban y el aparato estatal inflado por los sucesivos gobiernos provinciales y municipales, se hace insostenible porque no hay de dónde sacar una moneda para pagar ni siquiera los sueldos.

El Frente para la Victoria (alias Peronismo) y una parte de la izquierda nacional, no han sido capaces de levantar la voz en contra del genocidio de hermanos venezolanos, por parte de dictador y criminal Nicolás Maduro que lleva masacrados 250 compatriotas por oponerse a su gobierno y salir a la calle a pedir por comida, libertad y dignidad. La excepción fue el Frente de Izquierda que contiene al PO y la Izquierda Socialista, quienes, si bien con De Vido plantearon una retorcida visión para extenderle el salvoconducto, en este caso se han manifestado abiertamente en la calle en contra de estos actos aberrantes que ocurren en Venezuela.

Solo el domingo, en medio de la fracasadas y patéticas elecciones truchas ordenadas por el genocida, sin aceptación popular ni concurrencia a las urnas de la mayoría de los venezolanos, asesinaron a 16 compatriotas de su país, mientras cientos de miles escapan por la frontera colombiana como mostró Lanata en PPT.

A los gobiernos de América Latina se les cayó la careta, ya lo dijimos en nuestra nota anterior, cuando Maduro “solo llevaba 20 muertos” y a los defensores de los Derechos Humanos de nuestro país no se les movía un pelo y el Papa lo recibía para darle su bendición. Por suerte, hay un sector ideológico que preserva la coherencia y reconoce que Maduro tiene de “izquierda” tanto como el kirchnerismo.

Hoy, cinco meses después, Maduro mató desde las azoteas de los edificios con fracotiradores munidos de fusiles 223, en la calle usando escopetas con balas de guerra calibre 12, aplastando con tanquetas o con sus pandilleros para-policiales montados de a dos, como verdaderos sicarios que son, en motos, los llamados “colectivos chavistas”, asesinos a sueldos que matan por encargo del gobierno, nada más y nada menos que 150 personas, ciudadanos venezolanos, hombres mujeres y niños de 13 y 14 años, que sigue masacrando cobardemente, sin que a nadie se le mueva un pelo.

En la cadena del ánimo y la alegría K, propiedad del multiestafador del Estado nacional, Cristóbal López, C5N/Radio 10 o Del Plata de Ferreira, entre otros medios que ayudamos a sostener los habitantes de Santa Cruz, lacras que se dicen periodistas, sostienen que Maduro es una víctima. No se les cae la cara de vergüenza porque son los mismos que cuando despejan la panamericana con los encapuchados de Quebracho, hablan de “represión”.

Verdaderos impresentables, justificadores a destajo y corruptos comunicadores, al igual que los políticos cómplices de países como el nuestro, alimentan a genocidas como Maduro que mata gratuitamente, mientras los “hermanos latinoamericanos” dan la espalda a los crímenes de hoy pero siguen colgados de la mística setentista porque garpa y permite reacondicionar un discurso vintage, adaptarlo a la realidad cotidiana y aparecer como víctimas de una Dictadura que transcurrió hace 35 años, pretendiendo que hoy, todos los Argentinos, les debemos algo.

Ellos encuentran diferencias entre los crímenes de entonces y los Maduro. Aquellos eran atroces, estos son justos. Los jóvenes libertarios de los 70 eran mártires, los que en Venezuela resisten al régimen criminal chavista, son subversivos de la derecha destituyente que buscan derrocar a un gobierno “puesto allí por las urnas”, como dijo el multimillonario, relator del FPV y evasor, Víctor Hugo Morales.

Los mismos que se rasgan las vestiduras por los escudos de las tortugas ninja argentinas, despejando la 9 de Julio, en los más de 40 cortes de calles que hacen los grupos de manifestantes en la ciudad de Buenos Aires y condenan la “represión salvaje” del gobierno nacional, justifican el genocidio venezolano, a veces enarbolando un discurso pro-Maduro y otras veces con su silencio. Y esta no es una defensa de Macri, es aclarar con la vara de la realidad, lo disímil de las interpretaciones de estos operadores y oportunistas políticos.

Son los mismos que en la última sesión de la Cámara de Diputados, se negaron expulsar a Julio de Vido. Son parte de la Omertá política; muchos viejos políticos que deberían pasar a cuarteles de inviernos y otros jóvenes viejos que llegaron para cambiar algo y sucumbieron a las mismas miserias que sus antecesores, como todos los diputruchos del FPV, incluyendo, claro está a su máximo “representante” que gasta 1,7 millones de pesos por mes, no puede explicar el blanco y habla de “la burguesía” y la pobreza del país.

Menem y De Vido son íconos de lo que es posible hacer dentro de la Omertá, pero hay muchos más. Algunos, en la última sesión, actuaron en defensa propia; piensan que mañana pueden venir por ellos. Rara forma de hacerse cargo de los actos, cuando uno encara con nobleza y honestidad una función pública.

A estos sectores nacionales que se persignan por la injusticia cometida con Milagro Sala, corrupta y facinerosa la cual no debiera salir más de prisión pero a quien le van harán precio dejándola que lidere la banda desde su casa; que no levantan el dedo acusador contra el subjefe de la asociación ilícita cuidándole su banca en la Cámara, la cual ya no tiene nada de honorable; a los que ven en Hebbe de Bonaffini una gran “demócrata” y defensora de los DDHH, mientas evita devolver los 700 millones de los sueños que compartió con Shocklender y De Vido; a quienes creen que Macri es la dictadura y Cristina Kirchner la salvación de la Patria, no les parece condenable Nicolás Maduro, un miserable genocida que está masacrando a su pueblo en las calles, solo porque el pueblo no lo quiere ver más después de transformarla en una nación hambreada y destruida como pocas en esta parte del mundo que va camino a la “cubanización” irremediable.

El domingo vimos con indignación desde adentro, el drama venezolano. Entonces, se hizo muchos más difícil comprender a los adoradores nacionales del chavismo; pero volvemos al inicio de esta nota: solo hablan y discursean desde alguna banca bien remunerada en el Congreso de la Nación, desde algún country comprado con dinero de la corrupción o pataleando como verdaderos bastardos ideológicos desde aquí, cómodos en sus trabajos, en sus bancas o en gremios y con sus necesidades satisfechas; incapaces de gritar las mismas sandeces en las calles de Venezuela, ni protestar en el centro de la Habana o vivir un día bajo el régimen chino pidiéndole por el derecho de los trabajadores.

El 20 de mayo, mientras en Venezuela las “Fuerzas bolivarianas” masacraban a mujeres y jóvenes, el fascista Luis D´Elía, excelso representante del FPV y su pensamiento troglodita, se juntaba con un puñado de impresentables en las escalinatas de la embajada de Venezuela en Buenos Aires, llamando (¿A quién?) a defender a Maduro del “golpe de la derecha” (¿?). Estaban allí Ariel Basteiro y representantes kirchnerista de ATE y CTA.

En la sesión del Congreso en el mes de abril, convocada por el oficialismo para tratar la situación de Venezuela, más allá de la ausencia de los cómplices del FPV, solo asistieron 77 legisladores, 55 menos de los que se necesitaban para dar quórum y las llamativas ausencias de Elisa Carrió, Margarita Stolbitzer y Sergio Massa.

Estamos en un mundo confuso, flácido, ideológicamente inestable, acomodaticio y de moral impalpable. Nadie o pocos se salvan. Las convicciones quedaron colgadas en un perchero del Congreso, en algún partido político, en la puerta de un sindicato, en una sede millitante o en algún cargo en la función pública. Si queremos un mundo mejor, debemos empezar por extirpar el cáncer social en países que sufren de criminales como Maduro, que es único y por tal motivo, no se entiende la cobardía de las naciones “latinoamericanas” las cuales, sobre la falacia de la “no intervención en asuntos internos”, discurso falaz y justificativo del genocidio de parte del FPV, se permita masacrar a hermanos venezolanos en las calles, encarcelando a disidentes y torturando o expulsando a la prensa que intenta relatar los hechos.

El silencio y la complicidad que muestran, es empático con el genocida; lo demás, es puro verso. (Agencia OPI Santa Cruz)