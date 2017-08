Nación envió a Santa Cruz 70% más de fondos que en el 2015, cuando gobernaba CFK ¿Y dónde está la plata?

02/08 – 11:00 – La nota que aparece hoy en el diario La Opinión Austral es muy importante, no solo y especialmente por los números que muestra, sino porque se trata de un medio cuyo origen y pertenencia no se le puede adjudicar tendencia “antikirchnerista” como señala el gobierno provincial a quienes critican la gestión de Alicia Kirchner. Contrariamente al discurso de la gobernadora, Mauricio Macri es quien más fondos envió, casi el doble que Cristina y eso sin contar las ayudas extra-presupuestarias; sin embargo, la plata no le alcanza. ¿Qué dirán los gremios ahora? ¿Qué dirá el gobierno al respecto?.

Los datos son contundentes y fueron publicados por el Ministerio de Hacienda de la Nación, replicados por La Opinión Austral, medio para-oficial de Alicia Kirchner, donde se muestran los ingresos por leyes nacionales que se transfirieron a la provincia los cuales mostraron una fuerte suba en lo que va del 2017, principalmente en lo que hace a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI).

De acuerdo a esta enumeración las transferencias de Nación a provincia entre enero y julio de 2017 fue por un monto de 6.187 millones de pesos, un 35% más que para igual período del 2016 y casi un 70% más que en 2015. En cuanto a los fondos por coparticipación nacional, el monto que mejoró el porcentaje de recursos fue aún mayor, ascendiendo a un 40% más que el año pasado.

Un dato a tener en cuenta es que las transferencias que se detallan, son las correspondientes a las distintas leyes coparticipables; es decir, aquí no están incluidos el pago del 3% extra de la devolución del Pacto Fiscal, acordado entre Nación y las provincias,no están ácontabilizados los fondos de UNIRSE, el aporte de las mineras, tampoco están los acuerdos financieros que Santa Cruz llegó con el gobierno nacional ni los adelantos que llegan mensualmente a la provincia.

Más plata que la enviada por CFK

Esta enumeración que vamos a realizar a continuación, da por tierra absolutamente con el discurso de la gobernadora, quien asegura que la provincia está quebrada, que no tiene recursos y que el gobierno nacional incumple con las ayudas.

La nota de LOA de hoy es sumamente esclarecedora y simplifica la situación financiera de la provincia a una sola pregunta: ¿Qué hacen con la plata?.

En la historia de Santa Cruz, jamás llegaron tantos fondos como desde el 2016 a la fecha. Pero además de los fondos coparticipables que se incrementaron un 70%, se le deben sumar los fondos extrapresupuestarios que el año pasado llegaron a los 11 mil millones de pesos y este año ya llevan más de 7 mil millones.

Con estos números, la gobernadora debería erradicar de sus discursos la victimización, dar cuenta sobre en qué y de qué forma invierte el dinero y el gobierno nacional, dejar de mandarle fondos discrecionalmente, sin pedirle que rinda cuentas públicas del uso de esos fondos.

Mauricio Macri fue un “oleaje” de intenciones, en el sentido de la transparencia que le iba a exigir a Alicia Kirchner como contrapartida de la remisión de fondos, sin embargo, ahora que vemos todo junto el dinero que mandó a la provincia y la gobernadora no quiere pagar salarios, ni aguinaldos, ni puede/ni quiere discutir aumentos, comenzamos a dudar sobre la efectividad de la política nacional y creemos en la existencia de algún pacto entre ambos gobiernos, que desconocemos.

Matemática pura

Cuando decimos que Santa Cruz tiene plata no nos equivocamos. Cuando mostramos los números de la provincia en la timba de las Lebacs y los intereses de los plazos fijos, fuimos denostados porque, claro está, pusimos el dedo en la llaga, descubrimos lo que no se puede ver, hablar ni decir. Está claro que Santa Cruz tiene fondos disponibles, el problema es la mala administración o el desvío de los recursos.

De acuerdo a los números informados por el Ministerio de Hacienda, de enero a julio de 2015 – describe hoy LOA – las transferencias corrientes fueron por un total de $ 3.676,34 millones, mientras que en igual período del año pasado, subieron a $ 4.579,96 millones, para ubicarse en el acumulado de los primeros siete meses del 2017, en $ 6.186,98 millones, una cifra que es 35,09% más que la del año pasado y 68,29% que la del 2015.

A la hora de mirar los recursos que son girados a las provincias por la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), en el caso de Santa Cruz, ésta transferencia mostró una suba muy superior a la general.

Así, en los primeros siete meses del año el total de la transferencia por la CFI alcanzó a $ 4.430.80 millones, muy por encima de los $ 2.509,31 de igual período del 2015 o de los $ 3.171,21 de enero a julio de 2016.

A la hora de ver el impacto porcentual, se determina una suba del 39,72% interanual y del 76,57% respecto del 2015.

El último mes de julio fue, sin dudas, récord de recaudación. A nivel nacional la AFIP anunció una suba interanual del 38,5% superando, ampliamente, a la inflación estimada para el mismo período (29,5%).

Pero en el caso de las transferencias a las provincias, para Santa Cruz, la suba interanual del mes de julio se ubicó en el 46,02% respecto del 2016 pasando de $ 689,37 millones a $ 1.006,59 millones de pesos, en tanto que la Coparticipación Federal de Impuestos del mes de julio, pasó de $ 476,66 millones a $ 714,47 millones, implicando una suba interanual del 49.89%.

Pese a la importancia de la suba interanual, igualmente las transferencias del mes de julio fueron levemente inferiores a las del mes anterior, que totalizaron $ 1.077.4 millones.

¿Santa Cruz quebrada?

Es evidente que en este marco Santa Cruz no está fundida, está mal administrada. No hay escases de fondos, hay desvío de fondos. No faltan recursos, sobran chorros. No hay falta de ayuda, existe un discurso basado en la mentira, el engaño y la victimización con el objeto de confundir a la opinión pública, evitar que los sindicatos vayan por más y de esa manera guardar la plata para otros objetivos más trascendentales inherentes al kirchnerismo: la campaña política de CFK y la vuelta al poder en el 201; y en esto es cómplice el macrismo/”Cambiemos”.

Una vergüenza, en la que están contenidos dos responsables: provincia y Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)