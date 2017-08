Odebrecht: pidieron citar a indagatoria a Julio De Vido

02/08 – 11:00 – Lo solicitó el fiscal federal Federico Delgado en la causa de los gasoductos. También a otras 14 personas, entre ex funcionarios y empresarios.

El alivio político que recibió Julio De Vido la semana pasada en el Congreso, cuando su bloque y otros aliados lograron frenar su expulsión de la Cámara, no frenó la avalancha de causas judiciales que pesan sobre él. Muestra de ello es el dictamen presentado este miércoles por el fiscal federal Federico Delgado, que pidió citar a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal en una de las causas que investigan las supuestas coimas de la constructora Odebrecht en la Argentina.

El fiscal le requirió al juez Daniel Rafecas la indagatoria de De Vido y otras 14 personas, entre ex funcionarios y empresarios, en la causa en la que se investigan irregularidades en la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur.

Delgado también pidió que sean citados el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex titular del Ente Nacional del Gas Fulvio Madaro y quien estaba al frente de Nación Fidecomiso, Néstor Ulloa.

“Los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un beneficio económico a cambio”, sostuvo el fiscal en su dictamen al que accedió Infoabe.

La acusación es por los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. En la causa -una de las cuatro en las que está involucrada Odebrecht- se investigan presuntas irregularidades en la ampliación de dos gasoductos.

“La necesidad de hacer obras derivó en fuente de corrupción”, señaló el fiscal que sostuvo que desde el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido se ideó un sistema que “se caracterizó por actuar sin ser vigilado por órganos de control eficientes, lo que le permitió contar con un margen de actuación muy amplio”.

“En el caso concreto de las obras relacionadas a los gasoductos, el citado ministerio se ocupó de crear una normativa compleja y llena de excepciones, apartada de esas leyes existentes que regulaban las contrataciones del Estado. En realidad, se creó una suerte de estado de excepción concentrado en el Ministerio de Planificación”, agregó.

La responsabilidad no solo recayó en De Vido. Delgado sostuvo que Nación Fideicomiso SA y la empresa Cammesa SA estuvieron a cargo de la administración de los fondos asignados y que la compañía junto con Albanesi SA financiaron la obra.

Además, Odebrecht se encargó de la ampliación de los gasoductos y Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur fueron las licenciatarias del sistema de gas.

“Estas responsabilidades hay que pensarlas como eslabones de una gran cadena. Desde los escritorios de los edificios públicos se deslizaron hacia abajo y hacia los costados ordenes preñadas de ilegalidad porque eran parte de un plan para apropiarse de fondos públicos”, explicó Delgado.

De la acusación fue apartado el detenido ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, investigado por Delgado y Rafecas por enriquecimiento ilícito. “José Francisco López como Secretario de Obras Públicas debería haber sido parte de estos contratos. Sin embargo los documentos escritos lo colocan fuera del devenir del proyecto”, señala el dictamen.

El fiscal no descartó que en el caso de los gasoductos hayan existido coimas. Pero sostuvo en su dictamen que “aún no hay pruebas” para sostenerlo judicialmente.

Odebrecht reconoció en diciembre del año pasado en la justicia de Estados Unidos que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos para acceder a negocios de la obra pública.

Esta es la segunda vez que Delgado pide indagatoria en las causas contra Odebrecht. A fines de junio hizo lo propio en el expediente en el que se investiga la construcción de dos plantas potabilizadores por parte de Aysa. En ese caso le requirió al juez federal Sebastián Casanello la indagatoria de 34 personas entre ex funcionarios y empresarios.

En la nómina se destacan los nombres del ex viceministro de Economía del kirchnerismo, Roberto Feletti, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el ex titular de AySA, Carlos Ben.

Con este pedido de indagatoria el frente judicial de De Vido se sigue complejizando. Está procesado en cinco causas, de las cuales una está elevada a juicio oral -la tragedia de Once – y en otra, el fiscal Delgado pidió lo mismo este lunes -la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal-.

En la causa de Once en las próximas semanas el Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer la fecha de inicio del juicio, que se espera sea antes de fin de año.

Por otra parte, la Cámara Federal está analizando el pedido de desafuero y detención del fiscal Carlos Stornelli a De Vido y que el juez federal Luis Rodríguez rechazó. (Infobae)