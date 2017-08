Marcos Peña volvió a negar un cambio en la edad jubilatoria: “Son un montón de mentiras”

03/08 – 11:00 – El jefe de Gabinete insistió en rechazar una reforma previsional y cruzó a los K por “transmitir desesperanza para ver si pueden volver al poder”.

El jefe de Gabinete de la Nación insistió en rechazar una reforma previsional y cruzó al kirchnerismo por “mentir” para “transmitir desesperanza para ver si de ese modo pueden volver al poder”.

Marcos Peña brindó una entrevista al diario El Liberal de Santiago del Estero donde le preguntaron sobre cambios en la edad jubilatoria.

Los sindicatos y la oposición advierten con preocupación que el gobierno quiere producir una reforma previsional y laboral, que implicaría ampliar la edad para jubilarse y privatizar el sistema previsional, y la precarización del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas?, consultó el diario santiagueño.

“Lo primero y más importante, es que es mentira, como tantas que la oposición ha planteado ya en 2015 como la privatización del sector previsional, que íbamos a eliminar las paritarias, las AUH”, dijo el ministro coordinador.

Y afirmó: “Son un montón de mentiras porque lo único que pueden hacer es transmitir desesperanza para ver si de esa manera pueden volver al poder”, dijo en obvia referencia al kirchnerismo.

“La realidad es que no hay un proyecto en ese sentido. Lo que hay, es una agenda de trabajo que ya se viene haciendo como por ejemplo la ley de Primer Empleo que todavía no hemos logrado que se avance en el Congreso. Ello permitiría una diferenciación impositiva para las provincias del Plan Belgrano como Santiago del Estero; y para los jóvenes, lo que se busca es generar más trabajo y que sea de calidad, cosa que hace muchos años en la Argentina no se genera. Y en materia previsional cuando se sancionó la ley de Reparación Histórica, se sancionó también la creación de una comisión de notables de distintos sectores para analizar el sistema previsional a futuro y generar recomendaciones para el año 2019 recién”.

Y aseguró: “No hay nada que haya que temer, ningún proyecto que queremos impulsar. Además, pasa hasta por un tema práctico: tenemos minoría parlamentaria y la seguiremos teniendo con lo cual nuestra convicción es la del diálogo, del consenso, y seguir trabajando para que la Argentina pueda generar los trabajos que le permita salir de la pobreza. Ese es nuestro único foco, el que los opositores no lograron hacer cuando estuvieron en el gobierno”, finalizó Marcos Peña.

A eso se sumó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien afirmó que “no pueden traer soluciones los que no pudieron en los últimos 25 años”, en referencia a Unidad Ciudadana, el espacio que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata al Senado.

Vidal afirmó en declaraciones a TN que “no vamos a subir la edad jubilatoria después de las elecciones”, dijo y agregó que el presidente “ya mostró el compromiso que tiene con los jubilados con la Reparación Histórica, donde más de un millón de jubilados, hayan hecho juicio o no, van a cobrar lo que les corresponde”. (Clarín)