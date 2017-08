Otra mentira del gobierno provincial; ¡Que se joda el gobierno nacional!

03/08 – 11:30 – Ayer fue la mentira difundida a través de los medios de la cadena del ánimo y la alegría, por la cual se daba cuenta que Nación había ordenado levantar las paritarias docentes. “Cambiemos” nacional, mudo. Horas después la misma cadena abonada a la pauta nacional y provincial, remarca que ayer “el gobierno de Santa Cruz reconoció que Nación le pidió la Caja de Jubilaciones”; otra mentira más que, como siempre, no tiene respuesta del macrismo. Hoy, “Cambiemos” hace (con los dineros públicos) una doble campaña: la de ellos y la de Cristina. (Por Rubén Lasagno)

Ya pasaron los tiempos donde Alicia Kirchner presionaba a Mauricio Macri por dejar a Santa Cruz en la miseria, lo atacaba como el déspota capitalista que hundía a la provincia en la marginación y la discriminaba por su pertenencia al FPV y también desapareció el discurso brutal de las redes sociales donde la ex presidenta comparaba al actual mandatario con un dictador blando, pedía que se vaya y le negaba hasta el saludo. Hoy CFK en campaña dice “no pido que se vayan, sino que hagan las cosas bien” y Alicia toma atajos para no cargar directamente contra el actual financista de la provincia de Santa Cruz, pero le tira algunos palos por elevación, de manera artera y utilizando los medios pagos, que son incapaces de ejercer la crítica ya que como un cuadro de doble entrada, reciben fondos desde Nación y desde la calle Alcorta, solo basta ver los anuncios de ambos bandos que banean sus páginas; eso no es gratis.

Esos mismos medios, replicaban ayer que el gobierno provincial “reconoció” ante los jubilados, que nación le exigió a la gobernadora la reforma previsional. Para darle un marco de mayor “misterio” y poner en actitud de heroína a la gobernadora, colocan frases como “aunque el pedido del poder central fue rechazado de plano” (obvio, lo más buenos son los kirchneristas) o “el gobierno reconoció que tuvo que negarse a entregar la CPS”, como redactaba ayer Tiempo Sur.

El gobierno provincial lo puso en la mesa de los jubilados (nunca de cara a los gremios del sector activo) y predispone a la opinión pública a que se vaya haciendo a la idea que la Caja de Previsión Social “se reforma o se reforma”. Esto, recordemos, fue iniciativa de la propia Cristina Fernández en el 2011, cuando la Cámpora impulsó un proyecto de reforma en la Cámara de Diputados el 28 de diciembre y el SOEM y en ese tiempo un distinto ATE al de hoy, que se niega a pedir juicio político a la gobernadora, con Alejandro Garzón a la cabeza, lo impidieron.

Como el cambio al sistema previsional es un tema urticante para los sindicatos provinciales, Alicia piensa que haciendo esta campañita mediática, donde deja deslizar que el cambio se lo exige nación y que ella, como una pobre gobernadora asfixiada por tanta presión “va a tener que ceder”, la gente “va a entender” que en algún momento no va a tener otro remedio que entregar la CPS. Con esto, cree inocentemente Alicia y sus impensantes funcionarios, que podrá justificarse ante la opinión pública cuando deba actuar en contra, inclusive, de su propio discurso.

Sucede que Alicia Kirchner está obligada a realizar la armonización, porque es uno de los compromisos que asumió ante el gobierno nacional, a cambio del puente de plata para la campaña que le envía Macri.

La memoria (y el archivo) de OPI

Para ilustrar a los nuevos lectores (que como dijo Mirtha se renuevan), vamos a realizar un poco de memoria de este asunto que preocupa a todos los gobiernos y atraviesan a presidentes, gobernadores, diputados y senadores, tanto del FPV/PJ como de la UCR/Cambiemos.

En el 2009 OPI publicó un borrador del Ejecutivo provincial circulando en Cámara de Diputados entre los legisladores del FPV, en el cual se proponían cambios a la Ley de Jubilaciones Nº 1782.

Entre los puntos más controvertidos estaba el que imponía el Ministerio de Economía donde se señalaba “se deberá seguir aportando tanto activos como pasivos, las mujeres hasta los 60 años, y los varones hasta los 65” cual se interpretaba lisa y llanamente como la tan temida extensión de la edad jubilatoria provincial en consonancia con la normativa nacional Nro 24241

Otro de las enumeraciones que hacía el proyecto del FPV era el aumento de aportes personales y patronales y el tope máximo a pagar de un 90% del haber como activos.

También proponía, modificar el sistema de liquidación de haberes a partir del 2011, estableciendo un promedio entre los 3 últimos años de salarios percibidos por el trabajador y expresaba “para quienes se jubilen en 2012 se computarán los últimos 6 años; para quienes lo hagan en 2013 se promediarán los últimos 9 años; y el promedio de los últimos 10 años de sueldos para quienes se incorporen al sistema a partir de 2014”.

Este proyecto es el que bajaron los gremios en la puerta de la legislatura en el 2011 y que llevaba la Cámpora por orden de CFK, con el aval del entonces gobernador Daniel Peralta y el impulso que le daba por entonces el Presidente del Cuerpo, Fernando Cotillo, quien salió aquel día de la Cámara disfrazado de policía.

El 30 de septiembre del 2015 Diego Bossio (FPV), al hablar por Cadena 3, se refería al sistema previsional de Córdoba, que llegó a la Corte Suprema de Justicia dado que nunca adhirió al Pacto Federal de Armonización de las Cajas de Jubilación de las provincias, hecho que imitaron 13 provincias, entre ellas Santa Cruz.

Al respecto Bossio expresó claramente en ese momento que “la única salida es política, pero armonizando las 13 provincias que aún rechazan el pase de sus Cajas a Nación”. Tal cual como hoy intenta hacer Cambiemos.

Ya en julio del año 2016, bajo el actual gobierno nacional, los diputados nacionales Eduardo Costa (UCR/Cambiemos), Susana Toledo (UCR/Cambiemos) y Héctor Roquel (UCR/Cambiemos) y el representante del FPV Máximo Kirchner, votaron afirmativamente en la General, (excepto Máximo que votó negativo la nomina) la denominada Ley de «Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” la cual posee el Título V denominado “Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”, donde bajo el subtítulo: “Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”, expresa textualmente:

Art. 27 . Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de 120 días a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferidos sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en un mismo pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la ANSES deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de Armonización.

Caretas al piso

A partir de la nota que ayer mandó a publicar el gobierno provincial y este escueto recordatorio que hacemos hoy, se cayeron las caretas. Quedan simplificadas a simples mentiras, las frases que se le atribuyen a Martín Chávez, Secretario de Estado de Interior del gobierno de Alicia Kirchner, quien dijo hace horas:

“…En diálogos con el Gobierno central, nos indicaban poner topes jubilatorios, establecer 60 años para las mujeres y 65 para los varones de edad jubilatoria y, sobre todo, la transferencia de los fondos a la ANSES. En eso nosotros no estamos de acuerdo”

“Los destinos de la Caja de Previsión Social y el sistema previsional, corresponde decidirlo a los santacruceños, al pueblo de la provincia de Santa Cruz”.

“No estamos para nada de acuerdo que desde el Gobierno central se rompa con el federalismo, se altere la autonomía de las provincias y nos quieran venir con recetas que son excluir a nuestros jubilados“.

Alguien debe decirle a Chávez que el proyecto de Cambiemos, es el que ellos ya vienen proyectando desde el 2008, como se puede leer en esta nota; que por disposición del FPV en Santa Cruz nunca fue el pueblo quien tomó las decisiones, siempre se redujo a la orden unilateral emanada desde el Ejecutivo (como hoy) y si en esto le parece que “se altera la autonomía de la provincia”, que dejen de depender de la nación con los fondos que mensualmente les manda para tapar el monstruoso déficit provocado en Santa Cruz ¿O a veces esa autonomía está bien que se altere?.

Nada cambió

Como verá el lector, nada cambió en Santa Cruz. Antes, el déficit lo cubría Nación con los fondos que mandaba Cristina Fernández, hoy lo cubre Nación con los fondos que manda Macri. Antes el FPV impulsaba la reformulación del Sistema Previsional en las provincias y hoy Cambiemos se lo exige a las 13 que no aceptaron, incluyendo (y en especial) a Santa Cruz; en este punto, ambos, están de acuerdo, aunque lo nieguen. Antes los municipios del FPV de la provincia recibían fondos en ATN (no reintegrables) que enviaba Cristina Fernández, quien dejaba colgados al resto de los intendentes que enfrentaban su política. Hoy, Cambiemos les manda fondos a Giubetich (Río Gallegos – 50 millones), a Prades (Caleta Olivia- 10 millones), Carambia (Las Heras- 5 millones) y deja afuera a los demás intendentes que no son radicales.

Cuando la gobernadora Alicia Kirchner miente a la opinión pública (como en el caso de las paritarias o en este caso la CPS) y el gobierno nacional no sale y aclara o lo que es peor, se niega a la requisitoria periodística, es cómplice de sus acciones y estamos habilitados para hacer la interpretación libre que se nos antoje.

Tratando de confirmar/negar el levantamiento de las paritarias por parte de nación en la provincia, la Redacción de OPI trató de comunicarse con el Ministro de Educación Alejandro Finochiaro y “Alejandro” su secretario nos dijo “el ministro no está hablando” (¿?), solo le puedo decir algunas cosas “off de record”. Aceptamos el off y el joven no dijo nada que no supiéramos; es más, nos mintió porque en ningún caso desmintió al gobierno de la provincia. Luego, la diputada Roxana Reyes nos dijo lo que en realidad evitó decir el Ministro. Ya era tarde.

En esto, también Cambiemos es igual al FPV. Antes era impensable llamar a un funcionario porque no atendían a nadie que les preguntara algo fuera de la partitura escrita por ellos. Hoy ocurre lo mismo. Ya nos pasó con el Ministro Hernán Lombardi con nuestra investigación sobre la máquina VICON alojada en la Universidad de San Martín. Lo llamamos para ver qué tenía para decir; nos ninguneó varias veces, lo hicimos público y a los pocos meses no sabía qué decir en los medios nacionales y ante la justicia. Igual temperamento tuvo el Ministro Rogelio Frigerio, a quien llamamos para hablar sobre las ayudas a Santa Cruz y sus filtros ni siquiera nos prestaron atención ni nos canalizaron la inquietud. Pero uno puede ver el tour que hacen en televisión, hablando de lo que quieren y no de lo que deben, con lo cual, se emparejan bastante al periodismo de la década ganada.

Por todo esto decimos ¡Que se joda el gobierno nacional!, en el fondo, se merecen todas y cada una de las cosas que les pasan y tal vez ellos se sienten cómodos haciendo turismo por los canales de televisión capitalinos donde el periodismo no les pregunta nada sobre Santa Cruz o puede decir cualquier cosa, sin recibir una repregunta, pero son incapaces (como lo fueron los del FPV) de enfrentar una entrevista real y abierta. Hoy Cambiemos sigue mandando fondos a la provincia para sostener la campaña política de Cristina, con quien quiso polarizar y está claro la negativa a hablar de esto o permitir que alguien le pregunte al respecto. Rehenes o estúpidos, en cualquiera de los casos no hemos cambiado mucho a pesar de las ganas por disfrutar de tiempos distintos. (Agencia OPI Santa Cruz)

