Acusan al Intendente de Caleta Olivia que mandó a cerrar un diario por informar sobre sus ilícitos

04/08 – 11:45 – El diario La Prensa de Santa Cruz denunció públicamente al Intendente de Caleta Olivia Facundo Prades, por intento de censura y extorsión, debido a la información que sobre el ilícito con los ciudadanos chinos, trascendió en un video en el que se lo ve al Intendente aceptando un pago en efectivo. Dice el medio que el Intedente mandó a su departamento “Comercio” a presionar y darle un tiempo perentorio para presentar una documentación que ya está presentada y en el municipio no encuentran. Todo este cuadro agrava la situación del jefe comunal y su relación con los medios, ante la delicada situación política que atraviesa.

El intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, acaba de ser acusado públicamente por el diario La Prensa de Santa Cruz (masprensa.com) de intento de censura y extorsión, indicando el medio que ayer dos empleados de la Dirección de Comercio llegaron al diario para realizar una inspección. Tras constatar los elementos de seguridad pidieron el trámite de habilitación. Ante la ausencia del dueño, se retiraron de allí con la firma de un Acta y posteriormente el propietario del medio llevó copia del expediente al municipio. Sorprendentemente, en la municipalidad los empelados no pudieron dar con el original del mismo, explicando que “posiblemente” se haya quemado en el incendio que se produjo el año pasado.

Ante esa posibilidad y sin darle aparente valor legal a las copias que presentó el diario, los funcionarios del área de “Comercio” le dieron 24 horas para presentar toda la documentación, entendiendo que el tiempo es demasiado exiguo y teniendo en cuenta que la responsabilidad primaria es del municipio por no tener el resguardo correspondiente de la documentación original.

La amenaza fue que se iba a proceder a la clausura, de no obrar en la municipalidad el expediente encaminado, el cual ya está siendo de cumplimiento efectivo, solo que la comuna dice haberlo perdido.

La Prensa de Santa cruz advierte que esto es una maniobra dirigida a clausurar el diario, hecho que – indica – no impedirá que el personal siga haciendo su trabajo.

Los Ejecutivos del medio abieron las sospechas sobre el intendente Prades, al indicar que ellos han hecho tapa con la fotografía capturada del video donde recibe dinero de manos de otras personas y en esa instancia, dice La Prensa de Santa Cruz, Prades menciona a un tal “Marcos”.

“Casualmente – destaca el medio – el Secretario de Hacienda de la comuna es Marcos Antonelli, y de esa dependencia dependería el área de Comercio, que ayer recibió la orden de inspeccionar y clausurar a nuestro diario”, indicó LPSC.

Luego el diario advierte la celeridad con el que el intendente Prades exige el cumplimiento de los trámites, cuando el municipio ha estado semanas de huelga impidiendo cualquier tipo de normalidad en la tramitación, pago de impuestos, tasas, etc.

Y finalmente el diario destaca la sospecha de una tendenciosa intencionalidad en la acción del intendente Prades y animosidad en contra del medio, por cuanto otros sitios de información y diarios digitales “que carecen de oficinas y espacios físicos” señala, no son pasibles de inspección y habilitación alguna “muchos de esos sitios no habilitados y sin responsabilidades legales aparentes, reciben dinero, publicidad o pauta oficial, con lo cual el Estado provincial o municipal los financia”, reseña LPSC.Desde el municipio se alude que el dairio no hizo la renovación del periso de habilitación.

Aclara el medio, que su sustentación es eminentemente privada y no depende de la pauta municipal y/o provincial y en ese punto ve amenazada la libertad de prensa por parte del intendente, a quien le molesta la serie de notas que el medio publicó respecto a las supuestas coimas en las que estaría involucrado el Ejecutivo provincial (Cohecho), con ciudadanos chinos y un negociado con tierras fiscales para la instalación de un supermercado de ese origen. (Agencia OPI Santa Cruz)