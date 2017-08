Daniel Santoro: “la causa más grave que enfrenta Cristina es “encubrimiento” y en uno o dos años podría estar presa”

04/08 – 16:30 – El periodista de Clarín le confirmó a OPI que en un mes se sustanciará una importante novedad en la causa Nisman por la que está siendo investigada la ex presidenta. Daniel Santoro cree poco probable que el Juez vaya a acusar a CFK por “Traición a la Patria”, al menos en esta instancia. Calificó al “encubrimiento” de un delito muy grave con condenas importantísimas y de cumplimiento efectivo.

Con motivo de la causa en el caso Nisman, donde se encuentran involucrados varios ex funcionarios nacionales y puntualmente la ex presidenta Cristina Fernández, OPI lo consultó sobre el particular al periodista de investigación Daniel Santoro, editor del equipo de “Judiciales” del diario Clarín y autor de varios libros, entre ellos “Nisman debe morir”, lo cual dio origen a una causa por “Traición a la Patria” contra la ex mandataria, a partir de un audio que allí se analizaba.

Santoro confirmó que “el fiscal general Gerardo Policita va a pedir este fin de mes la indagatoria por encubrimiento” en la denuncia que hizo el fiscal fallecido contra Irán por el atentado a la AMIA. “Había cinco iraníes que tenían Alertas Rojas (búsqueda internacional) y el Fiscal Policita pidió los cruces telefónicos y mails con Martín Mena, en ese momento el Nº 2 de la AFI que conducía Parrilli” detalló el colega y agregó “con el pacto que hizo CFK con el gobierno Iraní se suspendió el pedido de detención de los cinco iraníes responsables intelectuales del atentado y en esa orden de detención se colocó una cláusula que le restó valor a ese pedido de detención de los ciudadanos iraníes”, explicó el periodista de Clarín.

Sobre la forma en que cree él evolucionará la causa, dijo “yo creo que no le van a pedir prisión preventiva por el tiempo que ha transcurrido, no obstante – observó – el Juez Claudio Bonadío podría ampliarlo al delito de “Traición a la Patria” por algún detalle técnico en el inciso donde dice que le cabe ese delito cuando alguien en funciones le cede la jurisdicción de la justicia a otro país” sin embargo rápidamente aclaró “yo creo que el Fiscal Policita va imputar por encubrimiento, eventualmente el juez puede ampliarlo a otros delitos, pero personalmente no creo que Bonadío de ese paso y luego deba sobreseerla. Bonadío si te llama a indagatoria, es porque te procesa; no creo que tome un riesgo de ese nivel”, opinó Santoro.

Finalmente el periodista remarcó que el delito de “encubrimiento” es algo muy grave y recordó que la acusación por “Traición a la patria” se disparó a partir de un audio revelado en su libro “Nisman debe morir” “ahí Timerman dijo: la bomba la pusieron los Iraníes y se armó un escándalo bárbaro que dio motivo a la apertura de esta otra causa. Yo creo que Cristina (Kirchner) en uno o dos años va a tener condena y ahí las prisiones son efectivas”, concluyó Daniel Santoro. (Agencia OPI Santa Cruz)