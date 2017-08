La provincia se incendia por falta de cobro de haberes y el gobierno nacional y provincial bajaron las paritarias docentes

08/08 – 11:15 – Santa Cruz tiene pocas esperanzas de resurgir como un Estado capaz de generar expectativas y caminar de cara a un futuro distinto. Sus autoridades políticas, incapaces de resolver cualquier problema, no tienen la mínima intención de hacer algo que no sea lo que a ellos se les ocurra. Por este motivo y no por otro, deciden incumplir acuerdos, prometer lo que saben no van a cumplir, falsear la realidad, culpar a otros de sus desmanes y desventuras y faltar a la promesa primaria y fundamental: gobernar. Hoy la provincia dio un paso hacia atrás en materia social y especialmente educativo. El conflicto docente no se resolverá y los demás gremios piden una solución inmediata a cada problemática que enfrentan (Por Rubén Lasagno)

Tal como lo dejó trascender el gobierno provincial, que culpa a la nación pero actúan en conjunto en este caso, fueron suspendidas las paritarias docentes acordadas para los próximos días, por cuanto, al no aceptar ADOSAC el 5% de aumento salarial impuesto por ambos gobiernos, unilateralmente la gobernadora y el Ministro de Educación nacional, decidieron cerrar las puertas del diálogo, haciendo, una vez más, inútil e insoportable la frase caduca y falaz de “nuestro gobierno de puertas abiertas” que ensayó sin éxito Alicia en su discurso inaugural. Todos tienen las puertas abiertas mientras piensen como ellos, acepten lo que ello proponen y digan lo que ellos quieren.

Es decir, que en la práctica, al cerrarse unilateralmente la posibilidad de diálogo, el conflicto docente en la provincia no tendrá fin; también es incierta la situación de los docentes, el cobro y su estabilidad. Ni siquiera (y esto vale para tener en cuenta el espíritu de rendición incondicional que pide el gobierno) reconocieron la actitud de AMET, quienes decidieron volver a dar clases, aún sin estar de acuerdo con el aumento propuesto.

Como era de esperar, el gobierno tampoco les cumplió a los jubilados, como les había prometido la semana pasada, con el solo propósito de que abandonaran la carpa estacionada en los jardines del palacio gubernamental. Les prometió el pago de jubilaciones el día 7, el aguinaldo antes del 20 y hoy comenzó a pagar hoy por goteo a los pasivos de la policía provincial hasta $ 30.000 y un sector de la ex Ley 591, que cobran sueldos por debajo de los 12 mil pesos. Del resto, ni noticias.

Los trabajadores judiciales fueron llamados “a Paritarias”, pero sus esperanzas de consensuar un aumento salarial es mínimo, la voluntad del gobierno es nula y seguramente recibirán promesas de oportunidad para que la carpa instalada hace más de 120 días, sea quitada del STJ y asestarle otra derrota más al gremialismo, por agotamiento y cansancio.

Los empleados legislativos (APEL) ha iniciado un paro por tiempo indeterminado, reclamando salarios, aguinaldo y paritarias; ATSA, salud privada, se sumó al paro general por falta de pago de salarios y aguinaldos; ATE inició un paro de 72 horas; ADOSAC transcurre por otro paro de 120 horas; Viales está haciendo un paro por tiempo indeterminado, exigiendo, como todos, pago en tiempo y forma, aguinaldo y paritarias salariales; UPCN, gremio afín al gobierno provincial, decretó paro por falta de pago salarial; APROSA (profesionales médicos) de paro por igual motivo y falta de diálogo para recomponer salarios; es decir, todos los gremios estatales paran, ergo: Santa Cruz está administrativa y políticamente detenida. El desgobierno es absoluto, la dependencia nacional es total y mientras todo esto sucede, la Mesa de Unidad Sindical recolecta miles de firmas para lograr el juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner.

Como una burla a todo el pueblo santacruceño y en medio de una campaña increíble para el FPV, la pre-candidata a senadora por el oficialismo de El Calafate, Ana María Ianni, habló en una radio local y dijo cosas ciertas como “(en Santa Cruz) hay una gran incertidumbre y angustia porque no hay vista de futuro“, pero enseguida la embarró cuando resaltó “el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener el empleo público y garantizar los pagos de salarios, más allá que sea con cierta demora” (léase: uno o dos meses, nada más).

Pero la alienación de su discurso no lo reflejó hasta que dijo con voz tranquila “En contrapunto, las políticas que vienen de Nación perjudican al Estado provincial”, aún cuando la gobernadora de su partido, reciba, viva y se sostenga con los millonarios fondos que recibe de manos de Macri. Para decirlo de otra manera, si Nación no ayudara a la señora Kirchner, con más dinero, inclusive, que lo enviado por la propia CFK hasta el 2015, esta provincia sería inviable. Pues, aún así, es inviable por la falta de administración, mala gestión y desvío de los fondos públicos.

Ianni, claro, tenía que poner la culpas afuera y nada mejor que los medios. Como buena kirchnerista, odia la prensa crítica y libre; se entiende, ellos no conocen la libertad de pensamiento y de acción, por lo cual dijo “Pese a esto, si bien a la provincia le falta mejorar la comunicación para que la comunidad comprenda qué sucede, qué medidas y esfuerzo se realiza para salir adelante y que el caos que se intenta instalar a través de los medios no es tal”.

Le diríamos a Ianni que no se preocupe tanto por lo que sabe o conoce la gente. Todos saben de lo que es capaz e incapaz este gobierno; está a al vista. Y si “el caos” lo instalan los medios, aunque a ella le parezca que “no es tal”, bastará esperar las próximas elecciones y allí, solo allí, se verá reflejado el humor de “la gente” que tanto cuidan y por la que tanto se desviven desde el gobierno actual y sus anteriores gestiones en los casi 30 años que tienen en el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)