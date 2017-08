El Intendente Facundo Prades de Caleta Olivia fue denunciado en la justicia Federal

09/08 – 11:45 – Así consta en una presentación realizada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en relación con la exhibición de un video donde el Intendente Facundo Prades recibía un monto de dinero en una habitación de hotel en Buenos Aires, relacionado con la venta de tierras a ciudadanos chinos para (supuestamente) la radicación de un supermercado oriental.

La denuncia presentada ante el Juez Federal de Caleta Olivia la realizó el ciudadano de esa localidad, Juan Ignacio Pardiso, quien en el escrito acusó a Facundo Prades, Marcos Antonelli (secretario de Hacienda), Maruro Zacarías (Secretario de Planificación) y a cuatro ciudadanos chinos de “En encubrimiento, lavado de activos, delitos contra el fisco (Ley Nº 25.246, Ley Nº 26.683 Modificatorias y cctes.) y Asociación Ilícita” (art. 210º del Código Penal de la Nación).

Analizado el marco general donde aparece el video y lo que allí se muestra, el denunciante considera que “El traslado de dichos fondos deja a las claras que fue de dudoso origen, si tomamos en cuenta (los detalles), el temor y la preocupación de Prades sobre el traslado del dinero, la situación con el banco y los movimientos realizados para la llegada de ese dinero” indica y agrega datos de los supuestos adquirentes de las tierras “A ello, hay que sumarle la precaria situación fiscal de los compradores chinos:

a)- Yan Shisong: Con situación 4: Alto riesgo de insolvencia y No registra impuestos activos;

b)- Weng Jianping: Quien recién fue dado de ALTA en AFIP en Junio 2017 (A más de un año de concretarse la venta de terrenos);

c)- Yan Shiling: Quien No tiene CUIL, No tiene CUIT (No existe para la AFIP);

d)- Xue Yanquing: No registra impuestos activos; Deja en claro ello que todo el movimiento de fondos fue coordinado y planeado por los demandados”.

Por este motivo Paradelo pidió que todos sean imputados por Asociación Ilícita y también denunció el delito de Cohecho (coimas y sobornos) tipificado en los artículos 256º y 258º del Código Penal de la Nación, “cometidos por el intendente Facundo Prades en reiteradas oportunidades (por recibir dos pagos de coimas) para la concreción de ventas de tierras fiscales municipales en Caleta Olivia”, agrega la denuncia oficializada en el juzgado federal.

El oficio presentado expresa en otro de sus párrafos “Más allá de que se violaron los pasos legales previstos en Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales, en cuanto a la venta de tierras fiscales, lo cierto es que, hay fuertes pruebas y sospechas que existió Lavado de Dinero en la transacción, habida cuenta la preocupación del intendente Prades en “el cómo” harían los ciudadanos chinos para trasladar los $ 7.500.000 para la compra de los tres terrenos” y explica “dentro del encuadre jurídico que otorgue la Justicia a los hechos que se denuncian a partir de las pruebas ofrecidas y de otras que surjan de la investigación, se consideró y evalúo que el marco fáctico de mención se halla tipificado a la luz de lo normado por el Código Penal, configurando el delito de Asociación Ilícita”.

El denunciante, entonces, hace una transcripción de la parte del video y exclusivamente las partes donde el propio Prades expresa su preocupación sobre cómo harían los chinos para enviar, trasladar o depositar el dinero de la compra, 7,5 millones de pesos, señalando el diálogo extraído de allí:

Facundo Prades: Viste el quilombo que tuvieron?, no pudieron depositar la plata eh , no tenían cómo justificar de dónde venía eh? ¿y las otras como las van hacer?

FP: Claro, dicen que fueron al… te dijo eso que fueron al banco?

FP: Y después lo llamó al del banco boludo, a Marcos. Le están por dañar la guita a éstos tipos… y no tienen como justificar de dónde viene la plata

FP: No sé, pero éstos vinieron en auto?

FP: En que vinieron?

FP: Y como cruzaron la guita boludo?

FP: Está bien, pero cómo la llevaron hasta Caleta, la plata?

FP: Cagaron mis chinitos…

Paradelo en su denuncia considera que “nos encontramos ante la ejecución de determinados actos por un conjunto de sujetos que actuaron en forma coordinada y estable. Forzoso es reconocer que parte de los hechos imputados, los actores involucrados, y las consecuencias jurídicas, constituyen materia de investigación desde la óptica criminal, en particular la criminalidad económica, si se tiene en cuenta las cifras que manejaron los denunciados ($ 7.500.000) para la compra de lotes fiscales”.

En ese marco, el denunciante le pidió al Juez Federal que entre otras medidas complementarias cite a los denunciados a prestar declaración testimonial indagatoria, dictándole auto de procesamiento y posteriormente se eleve a instancia de juicio oral y público.

Recordemos que como respuesta rápida a la aparición del video, tanto Facundo Prades como el sector de apoyo, salió a denunciar una “operación política” del sector enfrentado dentro del Radicalismo, liderado por Eduardo Costa. De hecho, la inclusión en el video de Fermín Valdivia Sala, asesor del senador Freddy Martínez (UCR) del ala “costista” del radicalismo, hizo concluir a la mayoría que, efectivamente, se trata de algo que salió a la luz ahora, después de varios meses de ocurrido, en medio de la campaña sucia que juegan las dos facciones partidarias.

Hasta acá podemos coincidir con la intencionalidad política de un sector, lo que no se pude poner en duda es que el hecho existió. Y es importante que la justicia deja perfectamente aclarado los motivos que existieron para que ese suceso ocurriera de la manera que se muestra, se contextualicen los dichos que aparecen allí, se analicen las imágenes y se le coloque en el marco de las necogiaciones de tierras, cruces de llamadas telefónicas, expedientes que se hayan instrumentados, reuniones etc. Es decir, fuera de si hubo o no una “operación”, Prades debe hacerse cargo del hecho y explicar el contenido del video. Lo deberá hacer en la justicia y eso, es lo único que despejará dudas respecto a la honorabilidad de cada actor. (Agencia OPI Santa Cruz)