18 meses, el yacimiento sin producción, la usina sin funcionar, negocios que se cortaron y otros no ¿Hacia dónde vamos?

10/08 – 14:45 – Hay alertas de inseguridad en el yacimiento de Río Turbio. No es nuevo, pero es alarmante por cuanto en un complejo minero subterráneo de este tipo, una falla en este sentido lleva a una catástrofe, como la ocurrida en el año 2004. En momentos como éstos se evalúan los costos-beneficios de emprendimientos que son improductivos, excesivamente caros, no tienen proyecto a corto y mediano plazo, siguen insumiendo grandes cantidades de dinero que podrían ser destinados a otros fines y por el contrario, muchos negocios siguen vivos, apareciendo como que solo han “cambiado de manos” pero no desaparecido.

El 8 de febrero de 2016, cuando Omar Zeidán se hizo cargo de la intervención de YCRT, dijo en La Nación palabras como éstas:

“Tengo la orden de ir a fondo y también la misión de reactivar el yacimiento y sacar carbón, pero no podemos hablar de plazos hasta tener toda la información”, afirmó Zeidán

“Los responsables del yacimiento en vez de pensar en una planificación y trabajar para sacar carbón, pensaron en hacer negocios”

“Robaron. Ése es el gran problema, el alto nivel de corrupción. Al yacimiento lo han utilizado políticamente para ganar elecciones y económicamente para robar”.

“No se planificó la estrategia para extraer el carbón”, asegura Walter Gerez, que hace 17 años rabaja en YCRT y hoy asesora a la nueva intervención. “Nuestro objetivo es ponerlo activo en un año. Esto es a todo o nada, y creo que podemos hacerlo”.

Posteriormente, se pudo comprobar que controvertidas personas, técnicos, ingenieros, amigos y amigos de amigos etc incluyendo algunos que ya estuvieron en la empresa en épocas anteriores durante la concesión de Sergio Taselli, fueron ubicados en sitios preponderantes dentro de la orgánica de YCRT. Al respecto se escribió:

“Francisco Roldán, gerente de Recursos Humanos, trabajó en el yacimiento en los ’90. Ahora volvió a la empresa de la mano de la nueva intervención. Se ilusiona con cumplir los objetivos de investigar y poner en marcha el yacimiento. “Queremos poner la empresa en producción continua, algo que no tuvimos nunca”, afirmó, y agregó que parte del objetivo es lograr un cambio cultural: “No se puede exigir a un obrero que cumpla lo que su conducción no cumple”.

Vengan todos a mí

Zeidán no se privó de llamar a su lado a mucha gente, motivo por el cual hoy mismo sigue siendo cuestionado, como el Ingeniero Ángel Garabello, en el cargo de Coordinador General Técnico, también son de la partida. Fue Interventor del yacimiento con acusaciones de fracasos importantes y co-autor del desastre en el que está YCRT. Zeidán le dio lugar preponderante a personas con gran resistencia interna como Alicia Álvarez (Relaciones Sindicales), el propio Roldán (Gerente de Recursos) a quienes el sindicato de ATE les pidió su salida; con el cargo de Coordinador General de YCRT nombró al Sr Sergio Ramón Lumachi. Al mismo tiempo y por el mismo Decreto nombraron a Víctor Alejandro Lumachi, como jefe de División de Compras. El funcionario es hermano del Coordinador antes nombrado. Se considera que este puesto es “estratégico” por el manejo de los fondos.

El 28 de enero de 2016, por el Dec 257/16 firmado por el Interventor, fue nombrado en el cargo de Jefe de Departamento Abastecimiento de YCRT, Carlos Iván Martínez, concuñado de Omar Zeidán.

En el manejo de “la Caja Chica” del Dpto de Obras y Mantenimiento de YCRT, Zeidán puso a Marcelo Álvarez (LP Nº 25.813) y de la “Caja Chica” de la Intervención a Cintia Da Silva (LP Nº 25.963).

La Sra Cintia Da Silva es cuñada del interventor Omar Zeidán, quien a su vez ya tiene una secretaria asignada.

En el mismo instrumento legal se nombra al Arq Marcelo Alejando Álvarez (LP Nº 25.813) (el mismo que maneja la caja chica antes citada) como Jefe del Departamento Obras de YCRT. Todos consideran que es un “puesto político” ya que es hermano de otro jerárquico que compone esta misma Intervención.

También el 28 de enero de 2016 fue nombrada en el cargo de Jefe de Sección Automotores de YCRT, el sr Ángel Javier Miño, a quien se sindica como alguien “acomodado”, que ingresó directo al cargo y antes de su actual función era el carnicero de Omar Zeidán, en el negocio del ramo que tenía el actual Interventor.

Se ha cuestionado el nombramiento de la Lic María Mercedes Taschieri, con funciones no específicas “en el ámbito del Departamento Abastecimientos”, de acuerdo al Decreto y nombrada en la categoría 07ª, lo que relacionan como un “compromiso político de Zeidán”; al igual que el ingreso de Gonzalo Luis Fernández (LP N1 24.445) como Jefe de Sección Gestión de las Personas, un cargo inexistente hasta ese momento de la nueva intervención. Fernández era un combativo delegado de los trabajadores del sector Enfermería, que ya ha calmado su ímpetu y su activismo.

Algo parecido sucedió con la designación de Daniel Urbano Pizzano (LP 24.031), como jefe del Departamento de Recursos Humanos. Este hombre pertenecía a la comisión de ATE en anteriores gestiones. Hasta hace menos de un año Pizzano era paritario de ATE ante la Intervención. Hoy, ha sido nombrado paritario de la Intervención para negociar con ATE.

El 5 de febrero de 2016, Omar Zeidán armó un Decreto a medida de una persona que deseaba incluir en la plantilla salarial de YCRT, la Dra Andrea Mariana Toroconte para que cumpla funciones en el Departamento Medicina de YCRT, dependiente de la Subgerencia de Recursos Humanos.

El 01 de febrero de este año Zeidán plasmó su firma en el nombramiento del abogado Andrés Aguilar, para cumplir funciones de Gerente de Asuntos Jurídicos. Los consultados lo señalan como “el abogado fantasma”, porque nunca se los vio por YCRT.

Otro curioso nombramiento es el de la Agente Daiana Ayelén Álvarez Gorosito (LP 25.966) para que cumpla “Funciones administrativas” con categoría A4 y estuvo destacada en Río Gallegos. Al poco tiempo fue trasladada a Río Turbio donde reside con mejor sueldo. Se conoce a la señorita como hija de Oscar Álvarez, quien vende autos en una Agencia de autos de Zeidán en Río Turbio.

Otros dos nombramientos sin antecedentes previos es el del sr Roberto Orlando Kusch Andrade “en el ámbito del Departamento Abastecimiento” (Categoría 04A) y Alicia Inés Álvarez como Subgerente de Relaciones Gremiales. Hasta el 2015 era Secretaria General del SOEM Río Turbio y hoy pertenece a la empresa YCRT.

Quien se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas del yacimiento, es Miguel López, quien es primo de Rudy Ulloa Igor, fue chofer de Eduardo Costa, encabezó las campañas políticas del empresario a la gobernación.

Señales

La nueva intervención dio señales claras de pretender un cambio. Entre algunos de los éxitos difundidos por Omar Zeidán están, por ejemplo, la suspensión de alquiler de casas y departamentos que costaban 600.000 pesos anuales. Dio de baja 85 líneas de teléfonos celulares, muchos de ellos usados por personas ajenas a la compañía, personal del Ministerio de Planificación o del gobierno provincial. Suspendió los contratos de más de 30 personas, todas relacionadas con el poder político provincial, que no cumplían ninguna función en la empresa a un costo de más de 3 millones de pesos a YCRT.

Bajó convenios y contratos firmado con el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad de la Matanza que imponían 92 contratos por más de 21 millones de pesos. Otros 12 contratos que se suspendieron y que imponían el pago de 5 millones de pesos a “profesionales” de la Universidad de Buenos Aires. Se bajaron contratos con la UTN local y el punto más destacable fue la denuncia en contra de Julio de Vido, Pérez Ozuna, Baratta y Cia que hoy la justicia lleva adelante por el desastre económico, empresarial y financiero en el que hundieron a YCRT, usándola como nicho de financiamiento y corrupción.

Sin prisa, sin pausas y con promesas

Omar Zeidán dijo a mediados del año pasado, hablando de la puesta en servicio de la usina de Río Turbio “tenemos no menos de un año para terminar el primer módulo y hay una noticia muy importante y que es que funcionarán los dos módulos a carbón. Cuando nos visiten los fabricantes de la caldera y generador y verifiquen el estado de los equipos, tendremos un presupuesto que, según nuestros cálculos es de aproximadamente 250 millones de euros, un número significativo”.

El 22 de marzo de este año hubo un encuentro entre representantes de ATE con el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, oportunidad en que el propio ministro les comentó que de faltar explotación del carbón de Río Turbio, se podría comprar al exterior. Además, reconoció claramente que al usina podrá trabajar de manera dual (gas y carbón) algo que desde OPI venimos diciendo desde el primer día y somos desmentidos una y otra vez.

Concluyendo: la mina de Río Turbio no produce desde el año 2004. Por YCRT pasaron miles de millones de dólares, con la excusa de la recuperación, remodelación, actualización y readecuación del yacimiento para hacerlo productivo. Trece años después sigue sin producir. Insume mensualmente cientos de millones de pesos en sueldos y miles de millones en inversiones que nadie conoce y solo publicitan los que la dirigen. Hace casi dos años se hicieron cargo los nuevos administradores, con las promesas que citamos los discursos que transcribimos y las acciones que describimos. El Ministro Aranguren dijo que podría “importarse carbón” para hacer funcionar las turbinas que serían duales.

Se siguen pagando sueldos por arriba de los 170 y 200 mil pesos. Se sacó mucha gente e ingresó otro tanto. Negocios espurios se han combatido y nacieron otros. El mismo negocio de la piedra caliza, que OPI denunció hace varios años, hoy sigue más vigente que nunca y sobre eso haremos un informe especial. La usina sigue sin funcionar y así seguirá a pesar que Zeidán dijo lo contrario. Todo más o menos sigue igual. Se promueven rumores de todo tipo desde adentro de YCRT, debido a la puja de poderes. Hay quienes dicen que ATE con el kirchnerismo busca destruir la empresa y otros que acusan a Omar Zeidán de estar financiando la campaña de Eduardo Costa, el pago de encuestadoras, consultoras, etc. Nos han prometido documentación y en ese caso, las daremos a concer.

En YCRT se puede sacar de todo, menos carbón. Mientras tanto, siguen los discursos, corren los sueldos, los premios, los viáticos, llegan fondos para “inversiones” y la mina sigue siendo insegura y los últimos acontecimientos, rayan la tragedia. (Agencia OPI Santa Cruz)