El CPE “readecua” el plan educativo y ADOSAC culpa al gobierno de no querer que el conflicto se solucione

11/08 – 11:00 – El tema docente en Santa Cruz sigue con sus múltiples variantes, en un conflicto que lleva 102 días, superando largamente la media de paros que se habían registrado hasta el momento en Santa Cruz. El gobierno lanzó una medida más de readecuación del plan educativo, ADOSAC va por su Congreso y habría una posibilidad de volver tres de los cinco días a dar clases. Todo muy confuso, detrás de negociaciones donde el Estado no demuestra capacidad para gestionar ni intenciones de resolver el paro de manera definitiva.

Las fuentes consultadas por OPI a minutos de ingresar al Congreso de ADOSAC que se realiza en estos momentos en Río Gallegos, dan cuenta que el gobierno provincia no quiere llegar a ninguna solución con el gremio. Resaltan que desde el CPE “salen a romper”, sacando un “pan de readecuación” en medio de las asambleas en la provincia “está claro que el gobierno no quiere resolver la crisis, ya implementaron el “Acuerdo Educativo”, modificaron el calendario del receso, sacaron las vacaciones y nada les funcionó. Ahora salen con esto que básicamente no modifica el calendario, pero lo de las clases los sábados es inaplicable y lo saben” y agregaron “Solo lo hacen para molestar , no quieren resolver la crisis, el gobierno nacional no sabemos si son o se hacen porque saben que les están robando la plata y le siguen enviando fondos; algo pasa, algún acuerdo que desconocemos hay”, señaló la fuente del gremio.

Ayer la secretaria de Coordinación Educativa del Consejo Provincial de Educación, Norma Benedetto dio detalles de una medida que pretende implementar el gobierno que contempla la finalización del Ciclo Lectivo 2017 el 31 de marzo del próximo año y la extensión de la jornada escolar a los días sábados, manteniendo el receso estival durante enero. A la vez, informó, Santa Cruz avanza en el objetivo de la jornada extendida establecido en la Ley de Educación Nacional.

Paralelamente, en momentos en que esto salía a la luz, el sector docente realizaba sus asambleas para establecer el mandato que llevarían al Congreso que se realiza hoy en esta capital. La Filial Río Gallegos de ADOSAC, por ejemplo, decidió mocionar que haya clases lunes, martes y miércoles, buscando una variante al paro que se viene realizando y en virtud del pedido de Nación de “un gesto de buena voluntad” para negociar salarios.

Las fuentes gremiales indicaron al respecto “Esto no es ninguna derrota, como trata de pintarlo el gobierno, es sencillamente hacer un gesto para ver si es cierto que hay voluntad negociadora, que dudamos. Pero de no aparecer esa voluntad, el gremio puede volver a instalar cualquier medida, porque el reclamo atraviesa a todo el sector docente: todos quieren cobrar en tiempo y forma, pretenden que les paguen el aguinaldo y que haya una oferta de aumento razonable y justa”.

En este momento comienza el Congreso docente donde se debatirán las medidas a tomar en la próxima semana y se verá si esto alcanza para iniciar un diálogo más constructivo de ambas partes o si, como señala la ADOSAC, es el Ejecutivo quien lleva adelante todo tipo de medidas para evitar una solución definitiva, mientras la gobernadora sigue insistiendo que no le alcanza la plata, aún cuando haya recibido el primer tramo del financiamiento del Banco Nación, e inmediatamente haya salido a decir que no le alcanza y siga con la modalidad de pago por goteo en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)