Voto expulsivo y voto castigo

11/08 – 20:00 – El domingo la gente va a concurrir a votar en una elección que, lejos de lo que nos quieren hacer creer, no define nada para el futuro. El pueblo va a dirimir internas de cada partido. Lo bueno de todo esto, es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer desaparecer a determinados sectores y en las elecciones de octubre, forzarlos a perder a los que han sobrevivido, si no tienen una performance aceptable o no nos convencen. (Por Rubén Lasagno)

El votante del domingo no se tiene que complicar tanto la vida, a pesar de todo lo dicho por los gurúes de turno y las encuestas truchas que hoy son utilizadas con herramienta política de quien paga para encargarlas. Las urnas del domingo van a definir el voto expulsivo; esto es Ud y yo vamos a tener la posibilidad de que en el partido que se presenten dos candidatos A y B, podamos definir cuál queremos que siga y cuál no, para jugar en las verdaderas elecciones de octubre.

Los partidos cuyos candidatos temen perder, eligen lista única y de esta manera “van o van”. Esta forma es casi un co-seguro para jugar en octubre. Bien, esto se puede remediar no votándolo a ese candidato el domingo ni tampoco votarlo en octubre. Llegado ese momento, podemos hacer valer el “voto castigo” ¿Cómo?, no votando a quienes queremos erradicar de la política.

Un voto, muchos $

El ciudadano “no debe votar en blanco”. Este voto, favorece a las mayorías y además les permite a los partidos, cobrar por cada voto que se emite. Muchos creen que un voto en blanco es un voto “perdido”, pero no es así. Lo capitalizan los partidos mayoritarios. La única forma en que su voto no lo pueda capitalizar nadie, es impugnando el mismo, es decir, anularlo colocando dentro del sobre una boleta rota o rayada, dos boletas del mismo candidatos, etc.

Cuando el ciudadano vota hay quienes ya están decididos por un partido o un candidato determinado y en ese caso, sabe de antemano que le dará respaldo absoluto; hay quienes no saben a quien votar y eligen la opción “en blanco”, pero la trampa de este voto es que le sirve a las mayorías y además, le permite a los político tener fuente de financiamiento.

En las elecciones del 2015, para que los lectores tengan una idea de la “importancia” del voto, cada votante le regaló a los partidos políticos cientos de millones de pesos con sumas que van de los 2 pesos a los $ 138,00 por cada sobre que puso el ciudadano en la urna.

Algunos ejemplos: el diario Ámbito Financiero hizo un cuadro donde dejó referenciado lo que habían cobrado los partidos por su presentación electoral en las PASO del 2015.

Movimiento de Acción Vecinal cobró $ 5.464.413 por 39.508 votos en las Paso del 9/8/2015 y el costo de cada voto fue de $ 138,31.

El MST-Nueva Izquierda recibió de manos del Estado $ 5.464.413 por 67.687 votos recibidos a un valor de $ 80,61 pesos a cada voto.

Movimiento al Socialismo cobró $ 5,464,413 por un total de 103.703 votos recibidos a un valor de $ 52,60 cada voto.

Cambiemos $ 7.546.365 por 6.790.982 votos a razón de $ 1.11 por voto.

El Frente para la Victoria cobró $ 13.874.051 por 8.720.146 sufragios a razón de $ 1,59 por voto.

Es importante, ante la falta de contenidos de las campañas, entender qué le damos a cada candidato cuando emitimos el voto. Siempre reciben mucho más de lo que son capaces de dar. Las estadísticas indican que todos mienten cuanto más cerca están de acceder a un puesto de poder. En el último tiempo hubo gran utilización de redes sociales porque, admitiendo el ingreso a “las nuevas tecnologías”, algunos candidatos con CV impresentables o bien aquellos que no pueden transitar por una ciudad sin recibir repulsas e improperios, tienen la excusa perfecta para desaparecer de la vía pública y jugar en las redes sociales con sus operadores de turno, una campaña virtual que lo aleja definitivamente de los compromisos que deberían asumir si salen a la calle o les ahorran explicaciones a quienes son recriminados por prometer que van a hacer lo que no hicieron cuando tuvieron el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)