Gremio docente puso pausa al conflicto pero no hay señales desde el gobierno provincial

17/08 – 10:30 – El Congreso de ADOSAC decidió la suspensión del paro hasta el miércoles próximo en virtud de las negociaciones abiertas que existen con las autoridades provinciales y luego de la reunión mantenida con autoridades nacionales. Sin embargo, ahora la pelota juega en el campo del gobierno provincial que no muestra voluntad de ceder y esto amenaza la normalización de las clases.

El Congreso de ADOSAC decidió suspender los paros hasta el próximo miércoles 23, esperando una mejora al ofrecimiento de 5% y un 2% más repartido de aquí a fin de año. Piden también una paritaria con el gobierno provincial donde se eleve al porcentaje, se determine el inicio de los ofrecimientos de cargos y las horas cátedras a nivel secundario.

Los docentes, además, no estuvieron de acuerdo con la modificación del CCT de manera unilateral como lo hizo el CPE, le exigen al gobierno el pago inmediato de las retenciones de aportes sindicales que le deben a la ADOSAC por unos 30 millones de pesos, piden el pago de sueldos y aguinaldos (activos y pasivos) en tiempo y forma, los días de paro, el de las cuotas alimentarias que también retiene el gobierno e incumple y el coseguro social.

Como contrapartida y aún sin haber fijado una reunión paritaria, el CPE dejó firme una Resolución donde modifica el calendario escolar hasta marzo del 2018 e incluye allí el dictado de clases los días sábados.

En las últimas horas y debido a las novedades que surgieron en el ámbito de la Educación en la provincia, se realizaron las consultas necesarias tanto en el ámbito gremial como en sectores del gobierno, para evaluar las reales posibilidades de que llegue una solución definitiva para este conflicto que lleva más de 110 días sin chicos en las aulas.

Desde el gobierno aseguraron a esta Agencia que la orden política es no dar marcha atrás en el calendario escolar, no pagar los días caídos, solo accederían a devolver los días de paro de este último mes en curso, siempre y cuando se restablezcan las clases y en relación a la restitución del 3% otorgado y luego retirado por el gobierno provincial, en caso de acceder a dicho pago, sería de la misma manera que hizo nación con el último 2%, fragmentado de aquí a diciembre.

En ámbitos gremiales no creen posible que el sector docente acepte estas condiciones si no se parte de un aumento concreto y urgente, si no hay pago de los descuentos y al menos se pone en debate conjunto el nuevo cronograma escolar de donde ADOSAC fue excluida.

Por otra parte, OPI pudo consultar fuentes extraoficiales de Educación nacional, quienes se mostraron “hartos” de la intransigencia del gobierno provincial y coinciden en parte con ADOSAC, quienes han señalado en varias oportunidades la falta de voluntad de la gobernadora para resolver la crisis. En Nación, hay fuertes posiciones para que después de octubre, si Alicia Kirchner no decide resolver la crisis con Educación, le suelten la mano y dejen de enviarle fondos extras. (Agencia OPI Santa Cruz)