Uno de los dos jueces que encarceló a Milagro Sala le dio la prisión domiciliaria

17/08 – 07:30 – El segundo se expedirá en los próximos días. Polémica por la casa de fin de semana donde será trasladada.

Por: Jazmín Bullorini

Milagro Sala está cada vez más cerca de abandonar el penal de Alto Comedero. El juez de Control N° 3, Gastón Mercau -quien dictó la primera prisión preventiva en su contra – dio lugar ayer a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le otorgó a la líder de la Tupac Amaru el beneficio de arresto domiciliario. Sin embargo, para que el traslado se haga efectivo aún falta el dictamen de un segundo juez y poner en condiciones la vivienda designada.

El texto firmado por el magistrado dispone trasladar el lugar de cumplimiento de la pena preventiva a la hermosa casa de fin de semana que la dirigente tiene en la zona del dique La Ciénaga, a 30 kilómetros del centro de San Salvador de Jujuy; encomienda el control y la custodia del lugar a Gendarmería Nacional y fija restricciones en el régimen de visitas. La defensa de Sala ya adelantó que va a “cuestionar la resolución en las condiciones en las que se impuso”.

“La cautelar no implica un cambio o modificación en la situación procesal de la imputada”, informó Mercau durante una conferencia de prensa en la que aclaró que no compartía la opinión de la CIDH. “Las condiciones de riesgo que invoca la resolución no están dadas”, aseguró el letrado, aunque consideró que de igual manera deben cumplir porque “el Estado nacional está adherido a tratados interamericanos”.

La vivienda dispuesta es la que los abogados de la líder de la Tupac Amaru habían señalado como “inhabitable”, ya que no cuenta con servicio de luz, agua ni sanitarios. “Carece de las condiciones mínimas de habitabilidad”, señaló la abogada Paula Alvarez Carreras, y consideró que se trata de “un acto más de hostigamiento de la Justicia”.

La defensa había solicitado que la domiciliaria se cumpla en la residencia que Sala tiene en el barrio Cuyaya, en el centro de San Salvador. Pero Mercau informó que la elección se dio así porque Gendarmería Nacional indicó que “no es factible hacer tareas de control y custodia en la casa de Cuyaya”.

La noticia se conoció tras días de intensos rumores y presiones. Ayer, un grupo de asesores legales de la líder de la Tupac Amaru se mantuvo apostado en las oficinas del Juzgado de Control jujeño reclamando que el plazo de 15 días impuesto por la CIDH para dar respuesta ya había vencido.

La decisión incluye algunos detalles claves, como que Sala no podrá recibir la visita de “más de siete personas a la vez”, aunque esto no aplica a los familiares directos. En el año y medio de prisión en el penal tuvo 3200 visitas. También se estipuló que el departamento médico del poder judicial informe cada 30 días el estado físico y psicólogico de Sala.

De todas formas, para que la domiciliaria sea efectiva se necesita que el juez de Instrucción Pablo Pullen Llermanos -quien dictó dos preventivas más contra Sala por hechos de violencia- se expida en el mismo sentido. Según fuentes judiciales, su resolución se conocerá a la brevedad.

Igualmente, el traslado no se realizará hasta que la familia de Sala acondicione la vivienda.

La líder de la Tupac está detenida desde enero de 2016. Tiene prisión preventiva por “asociación Ilícita, extorsión y fraude”, por “tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria”; y por lesiones graves contra el fallecido dirigente social Cesar “Lucas” Arias

A fines de julio la CIDH pidió al estado argentino “medidas alternativas” a la detención en el penal para garantizar su “vida e integridad personal”. (Clarín)